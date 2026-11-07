Altcoinlerde satış baskısı sürerken XRP ve HYPE geriledi

Kripto para piyasasında satış baskısı sürüyor. Büyük altcoinlerin çoğu son 24 saatte ortalama yüzde 5 değer kaybederken, önceki gün görülen toparlanma denemesi kalıcı olmadı. Ana seviyeler henüz tamamen kaybedilmiş değil ancak genel görünüm zayıf kalmayı sürdürüyor.

XRP’de aşağı yönlü eğilim korunuyor

XRP, uzun vadeli düşüş eğilimi içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Fiyat 1,2 dolar eşiğinin altına sarktıktan sonra yeniden bu bölge çevresinde işlem görmeye başladı. Kısa vadede 1,25 dolara doğru sınırlı bir tepki yükselişi ihtimali öne çıkarken, genel tablo daha derin bir zayıflığa işaret ediyor.

5 Kasım tarihli verilere göre XRP’de 12 milyon doların üzerinde uzun pozisyon tasfiye edildi. Bu tablo, alım yönlü ilginin arttığını ancak bu girişlerin kısa sürede satışlarla karşılandığını gösteriyor. İşlem hacmindeki hareket de kısa süreli toparlanma çabasının güçlü biçimde desteklenmediğine işaret etti.

XRP’de kısa vadeli bir tepki alımı görülse de uzun vadeli eğilim aşağı yönünü koruyor ve 1,25 dolar bölgesi geçici bir durak olarak öne çıkıyor.

XRP Ledger, 4 Kasım saat 14:52 UTC’de fixCleanup3_4_0 güncellemesini devreye aldı. Bu değişiklik, belirli koşullarda bir ihraççının tokenlarını yakma yetkisi bulunan hesapların aynı varlıkları basabilmesine imkan tanıyan bir açığı ortadan kaldırdı. XRP’nin yerel arzı bu durumdan etkilenmedi. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı açık kaynaklı blokzincir altyapısı olarak biliniyor.

Ağ üzerindeki çeşitli göstergelerde büyüme görülse de bu hareket fiyatı desteklemeye yetmedi. Zincir üstü etkinliğin önemli bölümünün otomatik işlemlerden kaynaklandığı, bu nedenle piyasa davranışında temel kullanımdan çok spekülatif ilginin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Hyperliquid başvurusu fiyat düşüşünü durduramadı

HYPE, 5 Kasım’da yaklaşık yüzde 9 gerileyerek 80 doların altına indi. Geri çekilme, Hyperliquid Strategies’in ABD’de vadeli işlemler komisyoncusu olmak için başvuru yaptığını açıklamasına rağmen yaşandı. Başvurunun onaylanması halinde platformun ABD’li müşterileri doğrudan kendi sürekli vadeli işlem pazarına taşımasının önü açılabilir.

Şirket ayrıca çeyreklik bazda 620 milyon dolar net gelir bildirdi. Bu rakama 803 milyon dolarlık gerçekleşmemiş HYPE kazancı da dahil edildi. Buna karşın fiyat hareketi, düzenleyici cephedeki gelişmenin kısa vadede piyasa algısını değiştirmeye yetmediğini gösterdi.

Hyperliquid cephesindeki düzenleyici başvuru ve gelir açıklaması öne çıksa da HYPE üzerindeki satış baskısı şimdilik ağır basıyor.

Teknik görünümde 77 dolar çevresi kısa vadeli toparlanma noktası olarak izleniyor. Ancak satış baskısının yeniden güçlenmesi halinde 68 dolar bölgesi, bir sonraki önemli alan olarak öne çıkıyor. Kasım başındaki sıçramaya rağmen daha düşük tepe yapısının korunması, yükseliş ivmesinin zayıfladığını düşündürüyor.

Stellar güncelleme hazırlığında, fiyat görünümü zayıf

Stellar’ın tokenı XLM, 0,157 dolar seviyesine doğru geriledi. Fiyat hareketi yatay bir geçiş ya da birikim sürecine işaret edebilecek unsurlar taşısa da hareketli ortalamaların yapısı düşüş eğiliminin hız kazandığını gösteriyor. Ekim sonundaki ölüm kesişimi de olumsuz sinyaller arasında yer aldı.

Ağ tarafında Bell olarak anılan Protocol 30 güncellemesi test ağında 3 Kasım’da devreye alınmak üzere planlandı. Güncelleme, akıllı sözleşmeler için kuantum sonrası imza doğrulaması ve milisaniye düzeyinde defter zaman damgası gibi yenilikler içeriyor.

Mini sözlük: Kuantum sonrası imza doğrulaması, gelecekte kuantum bilgisayarların klasik şifreleme yöntemlerini zorlaması ihtimaline karşı geliştirilen güvenlik yaklaşımını ifade eder. Testnet, bu tür güncellemelerin canlı ağa geçmeden önce denendiği ağdır.

Canlı ağda güncellemenin kullanıcılara açılması için doğrulayıcı oylamasının 23 Kasım saat 17:00 UTC’de yapılması planlanıyor. Piyasadaki zayıf seyre 500 bin XLM’lik uzun pozisyon tasfiyesi eşlik etti ancak borsalardaki toplam işlem hacmi düşünüldüğünde bu büyüklüğün fiyat üzerinde sınırlı etki yaratabileceği belirtiliyor.