BINANCE

Binance saldırısının ardından 2,67 milyar dolarlık token donduruldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance saldırısının ardından 2,67 milyar dolarlık token donduruldu.
  • 📌 Tether, ana transferden 37 dakika sonra 971,1 milyon dolarlık $USDT varlığını bloke etti.
  • 🧭 TRM Labs, saldırıyı Bybit'in Şubat 2025 saldırısıyla da ilişkilendirilen TraitorTrader grubuna bağladı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Kripto para piyasasında geniş yankı uyandıran 6,3 milyar dolarlık Binance saldırısı, devlet destekli siber grupların eriştiği kapasiteyi yeniden gündeme taşıdı. Olayın ardından hazırlanan incelemeler, saldırganların yalnızca borsa altyapısını değil, kurum içi araçları da hedef alabildiğini ortaya koydu.

İçindekiler
1 Saldırının yöntemi ve ilk bulgular
2 Fonların dondurulması ve sektörün koordinasyonu
3 Caydırıcılık tartışması büyüyor
4 Yapay zeka temelli tehditler öne çıkıyor

Saldırının yöntemi ve ilk bulgular

Binance, 3 Kasım tarihli olay değerlendirmesinde saldırganların işe alım görevlisi gibi davranarak bir mühendisin iş bilgisayarına zararlı yazılım yerleştirdiğini açıkladı. Şirket, daha sonra ele geçirilen dahili bir yapay zeka aracının cüzdan imzalama hizmetine ulaşmak için kullanıldığını bildirdi.

Blockchain istihbaratı alanında çalışan TRM Labs, saldırıyı erken aşamada Kuzey Kore bağlantılı TraitorTrader grubuna bağladı. Şirket, bu tespitin hem zincir üstü hem de zincir dışı verilerle desteklendiğini kaydetti. TRM Labs, blokzincir işlemlerini izleyerek yasa dışı fon akışlarını inceleyen bir analiz şirketi olarak biliniyor.

TRM Labs, saldırının Kuzey Kore bağlantılı TraitorTrader grubuyla ilişkili olduğunu ve bunun zincir üstü ile zincir dışı güçlü kanıtlarla desteklendiğini bildirdi.

Fonların dondurulması ve sektörün koordinasyonu

Saldırı sonrası en dikkat çekici gelişmelerden biri, çalınan varlıkların hızla dondurulması oldu. Tether, ana transfer dalgasından yalnızca 37 dakika sonra 971,1 milyon USDt tokenini dondurdu. TRM verilerine göre farklı stabilcoin ihraççıları toplamda 2,67 milyar dolar değerinde tokeni hareketsiz hale getirdi.

TRM Labs Küresel Politika ve Kamu İşleri Başkanı Ari Redbord, sektörün bu olay karşısındaki ortak tepkisinin daha önce benzeri görülmemiş ölçekte olduğunu söyledi. Redbord, ilk aşamada fonların yaklaşık yüzde 40’ının geri kazanılabildiğini aktardı.

Ari Redbord, sektörün ortak müdahalesi sayesinde fonların yaklaşık yüzde 40’ının ilk aşamada geri alındığını ve bu ölçekte bir dondurma operasyonunun daha önce görülmediğini kaydetti.

Redbord, 2025’te devreye alınan Beacon Network sisteminin şirketler arasında hızlı bilgi paylaşımı sağladığını belirtti. Bu yapı sayesinde kuruluşlar, fonlara el koyma sürecinden önce varlıkların hareketini durdurmak için eş zamanlı adımlar atabildi.

Caydırıcılık tartışması büyüyor

Buna karşın Redbord, koordinasyonun tek başına gelecekteki saldırıları önlemeye yetmeyebileceği uyarısında bulundu. Redbord’a göre 29 Ekim’deki hırsızlığın büyüklüğü, Kuzey Kore ekonomisi açısından da son derece yüksek bir getiri anlamına geliyor. 2017’den bu yana devlet destekli gruplara atfedilen 12,5 milyar dolarlık toplam çalıntının yarısının bu olayla bağlantılı olduğu hesaplanıyor.

Bloomberg’in 4 Kasım tarihli haberinde, TRM Labs’in Tron ve Tether ile Eylül 2024’te kurduğu T3 Financial Crime Unit yapısının ağustos sonlarında dağıldığı bilgisi yer aldı. Kaynaklar, bu kararda yavaş müdahale ve zayıf koordinasyonun etkili olduğunu öne sürdü. Tether ise TRM ile Beacon üzerinden çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Yapay zeka temelli tehditler öne çıkıyor

TRM Labs’in kapasite açığı raporu, saldırganlarla savunma ekipleri arasındaki farkın büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koydu. Şirkete göre bunun başlıca nedenlerinden biri, bilgisayar korsanlarının yapay zeka gibi yeni teknolojileri erken benimsemesi. Redbord, kolluk kuvvetleri ile uyum ekiplerinin açıkları saldırganlar kadar hızlı tespit edip kapatabilmesi için aynı düzeyde yapay zeka araçlarına ihtiyaç duyduğunu savundu.

Redbord, Kuzey Kore’nin bu yöntemden sonuç almaya devam ettiği sürece benzer saldırıları sürdüreceğini ifade etti. Hükümetlerin yalnızca savunma önlemleriyle yetinmemesi gerektiğini belirten Redbord, kara para aklama ağları ve saldırganların fon çıkışı için kullandığı bankalara karşı daha sert adımlar atılması çağrısında bulundu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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