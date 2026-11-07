Kripto Para

Eski FBI ajanı 35 soruşturmadan 2,47 milyon dolarlık kripto çaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Eski FBI ajanı, 35 soruşturmadan 2,47 milyon dolarlık kripto çaldığını kabul etti.
  • 📌 Patrick Steven Yaroch’un yaklaşık 100 usulsuz transferle soruşturma altındaki dijital varlıkları akladığı açıklandı.
  • 🗓️ Dosyaya göre Yaroch, daha önce kabul ettiği yaklaşık 1 milyon dolarlık işlemlerin ötesinde gelirle Portekiz’de yeni bir hayat kurmayı planladı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

ABD’de eski FBI karşı istihbarat ajanı Patrick Steven Yaroch, yürütülen soruşturmalarda izlenen kripto varlıklardan yaklaşık 2,5 milyon dolar çaldığını kabul etti. Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, 37 yaşındaki Yaroch’un elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.

İçindekiler
1 Soruşturma erişimini kendi lehine kullandı
2 Yaklaşık 100 işlem tespit edildi
3 Portekiz’de yeni hayat planı soruşturma dosyasına girdi

Soruşturma erişimini kendi lehine kullandı

Savcılığın açıklamasına göre Yaroch, FBI sistemlerine ve soruşturma kayıtlarına erişim sağlayan görevlerini kullanarak kimliği açıklanmayan hasım ülkelere ve inceleme altındaki cüzdanlara bağlı kripto varlıkları kendi kontrolüne geçirdi. Daha sonra bu varlıkları farklı finansal işlemlerden geçirerek kaynağını ve mülkiyetini gizlemeye çalıştı.

Patrick Steven Yaroch, FBI’ın karşı istihbarat biriminde görev yapmış eski bir özel ajandı. Karşı istihbarat birimleri, yabancı devletler ve bunlarla bağlantılı yapıların faaliyetlerini izlemek ve engellemekle görevli güvenlik birimleri arasında yer alıyor.

Virginia Doğu Bölgesi ABD Savcılığı, Yaroch’un FBI erişimini kullanarak soruşturma altındaki kripto varlıkları usulsuz biçimde transfer ettiğini ve bu gelirleri gizlemek için akladığını bildirdi.

Yaklaşık 100 işlem tespit edildi

Resmi kayıtlara göre Yaroch, 35 ayrı FBI soruşturmasıyla bağlantılı yaklaşık 100 usulsuz transfer gerçekleştirdi. Elde edilen toplam tutar 2.474.380,66 dolar oldu. Savcılık, bu işlemlerin doğrudan soruşturma kapsamındaki dijital varlıklarla ilişkili olduğunu belirtti.

Yaroch’un daha önce de yaklaşık 1 milyon dolarlık dijital varlığı kapsayan izinsiz transferleri kabul ettiği biliniyordu. Son kabul beyanı, dosyadaki toplam tutarın ilk aşamada bilinen rakamın oldukça üzerine çıktığını gösterdi.

Portekiz’de yeni hayat planı soruşturma dosyasına girdi

Savcılığın açıklamasına göre Yaroch, elde ettiği gelirle borçlarını kapattı ve Portekiz’de yeni bir hayat kurmayı planladı. Dosyada, bu planın bir bag satın alma niyetini de içerdiği kaydedildi.

Yaroch, eylemlerinin hem suç örgütleriyle hem de hasım ülkelerle bağlantılı FBI soruşturmalarını tehlikeye attığını kabul etti.

Yetkililer, eski ajanın işlemlerinin yalnızca mali suç boyutu taşımadığını, devam eden federal incelemelerin bütünlüğünü de zedelediğini vurguladı. Bu durum, soruşturma güvenliği ve el konulan dijital varlıkların yönetimi konusunda yeni tartışmaları gündeme getirebilir.

Yaroch hakkında verilebilecek azami ceza 20 yıl hapis olarak açıklandı. Hüküm duruşmasının 4 Mart 2027 tarihinde yapılması planlanıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir. COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır. Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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