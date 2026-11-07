Ethereum balinaları 42 milyon doları aştı, ETF çıkışları hızlandı

Ethereum piyasasında büyük cüzdan hareketleri yeniden öne çıktı. Arkham verilerine göre bir cüzdan, 8.773,5 ETH alarak yaklaşık 19,7 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Alım fiyatı 2.245 dolar olarak kaydedildi. Aynı cüzdanın haziran ayında da ortalama 1.626 dolardan 10.376 ETH topladığı görüldü.

Balina alımları ve cüzdan hareketleri

Söz konusu cüzdanın toplam Ethereum varlığı 23.095 ETH’ye ulaştı. Bu birikimin güncel değeri yaklaşık 51,69 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Zincir üstü veri platformu Arkham, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen ve etiketleyen bir analiz şirketi olarak biliniyor.

Arkham verileri, tek bir cüzdanın 19,7 milyon dolarlık Ethereum alımı yaptığını ve toplam varlığını 23.095 ETH’ye çıkardığını gösteriyor.

Buna ek olarak, Arkham’ın izlediği yeni cüzdanlardan 0x4AB7 adresinin son bir hafta içinde Binance borsasından 9.777 ETH çektiği belirlendi. Bu transferlerin toplam değeri yaklaşık 22,5 milyon dolar oldu. Borsalardan cüzdana çekim işlemleri genellikle varlıkların kısa vadede elde tutulacağı beklentisini güçlendirse de, daha geniş piyasa verileri aynı yönde bir tablo sunmuyor.

Borsa akışları satış baskısına işaret ediyor

Hafta sonu verilerinde Ethereum, büyük borsaların tamamında 18,32 milyon dolarlık net giriş gördü. Varlıkların borsalara yönelmesi, kısa vadede satış ihtimalinin arttığına işaret edebiliyor. Bu nedenle balina alımları ile borsa akışları arasında farklı sinyaller oluşmuş durumda.

ABD’de işlem gören spot Ethereum ETF’lerinde de son bir haftada 365 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Yalnızca son iki günde kaydedilen toplam çıkış 193,2 milyon dolara ulaştı. Kurumsal yatırımcı talebindeki bu zayıflama, zincir üstü alımlara rağmen piyasadaki temkinli havayı koruyor.

Son bir haftada ABD spot Ethereum ETF’lerinden 365 milyon dolar çıkarken, bunun 193,2 milyon dolarlık bölümü son iki günde gerçekleşti.

Fiyat görünümünde kritik eşikler

Son satış dalgasının arka planında 5 Kasım’daki sert geri çekilme yer alıyor. Ethereum, kısa süreli yükselişin ardından o gün yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Bu düşüş, piyasadaki kırılganlığı yeniden artırdı.

Analist Ali Martinez, Ethereum’un kısa süre önce 2.385 dolar seviyesindeki önemli eşiği aşağı yönlü kaybettiğini belirtiyor. Martinez’e göre satış baskısının sürmesi halinde fiyat 1.963 dolara kadar gerileyebilir.

Ethereum şu sıralar 2.239 dolar civarında işlem görüyor ve yerel dip bölgesine yakın yatay seyir izliyor. Kısa vadede 2.200 ile 2.220 dolar aralığı yakın destek bölgesi olarak öne çıkarken, 2.300 doların üzerine çıkılması halinde bu hafta test edilen 2.400 ile 2.450 dolar bandına doğru toparlanma ihtimali güçlenebilir.