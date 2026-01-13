VR Rüyası Sona mı Eriyor? Meta’dan Şaşırtan Kapanma Kararı

Meta, sanal gerçeklik ve metaverse yatırımlarının merkezinde yer alan Reality Labs bölümünde kapsamlı bir küçülmeye gidiyor. Şirket, Reality Labs kadrosunun yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkarırken, bu adım bazı VR oyun stüdyolarının tamamen kapatılmasıyla sonuçlandı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan ve Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, Meta’nın oyun tarafındaki en bilinen VR ekipleri bu karardan doğrudan etkilendi.

Kapatılan stüdyolar arasında Marvel’s Deadpool VR’ın geliştiricisi Twisted Pixel Games, Asgard’s Wrath serisiyle tanınan Sanzaru Games ve Resident Evil 4 VR uyarlamasında imzası bulunan Armature Studio yer alıyor. Ayrıca popüler VR fitness uygulaması Supernatural’ın arkasındaki ekip, artık uygulama için yeni içerik ya da özellik geliştirmeyecek; mevcut ürün desteği ise devam edecek. Meta sözcüsü Tracy Clayton, The Verge’e yaptığı açıklamada Bloomberg’in haberini doğruladı.

İşten çıkarmaların ardından birçok geliştirici sosyal medyada durumu kamuoyuyla paylaştı. Twisted Pixel’de görev yapan tasarımcılar ve sanatçılar, stüdyonun tamamen kapatıldığını belirtirken, Sanzaru çalışanları da “beklenmedik bir kapanış” nedeniyle iş aradıklarını duyurdu. Bu paylaşımlar, Meta’nın metaverse tarafında ne kadar sert bir rota değişikliğine gittiğini gözler önüne serdi.

Geçmişten Bugüne Meta’nın Metaverse Yolculuğu

Meta’nın bu adımı, aslında birkaç yıllık daha geniş bir hikâyenin son halkası. Şirket, 2020’den itibaren metaverse vizyonunu agresif biçimde büyütmek için stüdyo satın almalarına yönelmişti. Sanzaru Games 2020’de, Twisted Pixel ve Armature 2022’de Meta bünyesine katıldı. VR fitness alanında dikkat çeken Supernatural’ın geliştiricisi Within ise 2023’te, ABD’deki rekabet kurumlarıyla yaşanan uzun bir hukuki sürecin ardından satın alınmıştı; bu süreçte Federal Trade Commission ile ciddi bir çekişme yaşanmıştı. Öte yandan Meta, 2024 yılında da Echo VR’ın geliştiricisi Ready at Dawn’ı kapatarak metaverse cephesinde frene bastığının ilk güçlü sinyallerini vermişti.

Metaverse’den Giyilebilir Teknolojilere Kayış

Meta cephesi, bu küçülmenin stratejik bir yön değişiminin parçası olduğunu açıkça kabul ediyor. Tracy Clayton, yaptığı açıklamada şirketin son aylarda metaverse yatırımlarının bir kısmını giyilebilir teknolojilere (wearables) kaydırma kararı aldığını hatırlatarak, “Bu adım, söz konusu stratejinin bir parçası. Elde edilen tasarrufları, bu yıl giyilebilir ürünlerin büyümesini desteklemek için yeniden yatıracağız,” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre Meta’nın bu hamlesi, metaverse vizyonundan tamamen vazgeçildiği anlamına gelmiyor; ancak şirketin kısa ve orta vadede daha somut gelir potansiyeli gördüğü donanım ve giyilebilir teknolojilere öncelik verdiğini gösteriyor. Bir dönem Meta’nın geleceği olarak sunulan VR oyun stüdyolarının kapanması ise, metaverse anlatısının teknoloji dünyasında artık daha temkinli ele alındığının en net göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.