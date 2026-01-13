Bitcoin 94 Bin Doları Aştı, Piyasalar Fed Gerilimini Fiyatlıyor: XRP’de Sert Short Sıkışması

Kripto para piyasaları bugün 13 Ocak 2026’da güçlü bir yükseliş dalgasıyla güne başladı. Bitcoin, gün içinde kısa süreliğine 94.100 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yılın başından bu yana süren momentumunu korudu. Yükseliş, ABD’de açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri ve Trump yönetimi ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki artan gerilimin gölgesinde gerçekleşti.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin (CPI) yıllık bazda %2,7 olarak açıklanması, enflasyonda kalıcılığın sürdüğüne işaret etse de riskli varlıklara olan iştahı törpülemedi. Bitcoin, TSİ 23:00 saatlerine doğru 94.000 doların hemen üzerinde dengelense de, bir gün önceki 91.600 dolar seviyesine kıyasla yaklaşık %2 primli kalmayı başardı.

ETF Girişleri Yeniden Pozitife Döndü

Bitcoin’deki yükseliş, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik fon akımlarında da dikkat çekici bir dönüşle desteklendi. Bir süredir devam eden çıkış serisi sona ererken, BlackRock’ın IBIT ETF’i yaklaşık 112 milyon dolarlık net girişle öne çıktı. Grayscale’in GBTC fonu ise yaklaşık 64 milyon dolarlık ek giriş kaydetti.

Bu toparlanmayla birlikte spot Bitcoin ETF’lerine toplam kümülatif girişler 56 milyar doların üzerine çıktı. Kurumsal yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başlaması, Bitcoin’in 92 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmasında belirleyici oldu.

100 Bin Dolar Beklentisi Yeniden Masada

Bitcoin’deki yükseliş, piyasa değerini 1,87 trilyon doların üzerine taşırken, toplam kripto para piyasasının büyüklüğü 3,28 trilyon dolara ulaştı. Fiyatlar, en son 7 Ocak’ta görülen seviyelere geri dönerken, yatırımcılar Bitcoin’in ilk çeyrek bitmeden 100 bin dolar eşiğini test edip edemeyeceğini tartışmaya başladı.

Ancak açıklanan %2,7’lik CPI verisi, Fed’in %2’lik enflasyon hedefinin hâlâ üzerinde. Geleneksel para politikası açısından bu tablo, agresif faiz indirimleri için güçlü bir zemin oluşturmuyor.

Trump Yönetimi ile Fed Arasında Gerilim Tırmanıyor

Buna rağmen Trump yönetimi, Fed üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrılar sertleşirken, Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) Fed hakkında bir soruşturma başlatması tansiyonu daha da yükseltti. Eleştirmenler bu adımı, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik doğrudan bir müdahale olarak yorumluyor. Bu siyasi belirsizlik ortamı, kripto piyasalarında volatiliteyi artırırken Bitcoin’in “makro risklere karşı alternatif” anlatısını yeniden güçlendirdi.

XRP’de Sert Short Sıkışması: Likidasyonlar Patladı

Makroekonomik sürprizin etkisi yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı. Özellikle türev piyasalarında XRP dikkat çekici bir hareket sergiledi. Sadece bir saat içinde toplam 76.450 dolarlık pozisyon tasfiye edilirken, bu likidasyonların ezici çoğunluğu short (düşüş) yönlü pozisyonlardan geldi.

Verilere göre:

Short pozisyon likidasyonları: 70.180 dolar

Long pozisyon likidasyonları: 6.270 dolar

Likidasyon dengesizliği: %1.122

Bu tablo, klasik bir “short squeeze” senaryosuna işaret ediyor. Düşüş beklentisiyle pozisyonlanan yatırımcıların hızla alıma zorlanması, fiyatı mekanik olarak yukarı itti.

XRP Türev Piyasalarının Nabzını Tutuyor

Analistler, XRP’deki bu aşırı dengesizliğin teknik bir rastlantıdan öte olduğunu vurguluyor. XRP’nin yüksek likiditesi ve piyasa yapısı, onu makro gelişmelere karşı son derece hassas hale getiriyor. CPI verisinin ardından yaşanan ani fiyat sıçraması, piyasa derinliğinin zayıfladığına ve kısa vadeli arbitraj işlemlerinin fiyat üzerinde büyük etki yarattığına işaret ediyor.

Özellikle 2,08 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olarak sorgulanmaya başlanması, XRP’nin kısa vadeli spekülatif pozisyonlar için bir “gerilim göstergesi” haline geldiğini düşündürüyor.

Dikkat çekici olan bir diğer nokta ise Bitcoin ve Ethereum’da da likidasyonlar yaşanmasına rağmen, XRP’de alıcı–satıcı dengesizliğinin çok daha sert olması. Aynı zaman diliminde Bitcoin’de 4,72 milyon dolar, Ethereum’da ise 3,39 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti.

Makro Şoklar Kriptoyu Hâlâ Sert Vuruyor

CPI verisi öncesinde XRP ETF’lerinde gözlenen zayıflık, piyasadaki kırılganlığın zaten biriktiğini gösteriyordu. Makroekonomik sürpriz bu dengesizliği sadece hızlandırdı. Son yaşananlar, en büyük kripto varlıkların bile duyarlılık değişimlerine ve türev piyasalardaki ani pozisyon ayarlamalarına karşı hâlâ savunmasız olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Önümüzdeki haftalarda hem Fed cephesindeki siyasi gelişmeler hem de ETF akımlarının seyri, kripto piyasalarının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.