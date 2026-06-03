🚨 Bitcoin, 48 saatte 74 bin dolardan 65,5 bin dolara geriledi.

Bitcoin, teknik görünümde ayı bayrağı formasyonunun aşağı yönlü kırılmasının ardından yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. CoinGecko verilerine göre en büyük kripto para birimi 66.767 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte %1,87 ve son bir haftada %10,85 değer kaybetti. Analistler, bu hareketin ardından kısa vadede kritik destek bölgelerine odaklandı.

42 bin dolar seviyesi yeniden gündemde

Piyasada CryptoCon adıyla bilinen analist, sosyal medya paylaşımında kırılan formasyonun ardından hacim profiline göre bir sonraki anlamlı destek alanının 38 bin dolar ile 43 bin dolar aralığında bulunduğunu belirtti. Analiste göre bu bölge, Realized Market Cap ve Golden Ratio Multiplier modellerinin döngü dibi işaretleriyle de örtüşüyor.

Mini sözlük: Hacim profili, belirli fiyat seviyelerinde ne kadar işlem gerçekleştiğini gösteren bir piyasa aracıdır. Realized Market Cap ise Bitcoin arzını son hareket ettiği fiyatlara göre hesaplayan, klasik piyasa değerinden farklı bir ölçü olarak izlenir.

CryptoCon, 38 bin dolar ile 43 bin dolar aralığını bir sonraki önemli destek bölgesi olarak öne çıkarırken, 42 bin dolar seviyesinin en olası büyük durak olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte analist, söz konusu bölgede işlem hacminin mevcut fiyat alanına kıyasla daha zayıf olduğunu kaydetti. Bu desteğin altında ise 25 bin dolar ile 30 bin dolar arasında daha güçlü bir destek bloğunun bulunduğunu, bu aralığın da Magic Bands ve Bear Bands dip hedefleriyle uyumlu olduğunu aktardı. Ayrıca Halving Cycles Theory çerçevesinde teyit edilmiş bir dip oluşumunun yıl sonundan önce beklenmediğini söyledi.

Gösterge Seviye İlk önemli destek 38 bin dolar ile 43 bin dolar Öne çıkan ana durak 42 bin dolar Alt destek bloğu 25 bin dolar ile 30 bin dolar

66 bin dolar ile 67 bin dolar aralığı kritik eşik olarak izleniyor

That Martini Guy adıyla bilinen trader ise 66 bin dolar ile 67 bin dolar bandını mevcut düzeltme yapısının tamamlandığı ve alıcıların haftalar sonra belirgin şekilde ortaya çıktığı ana bölge olarak tanımladı. Analiste göre bu alan aynı zamanda grafikte büyük bir hacim düğümüne karşılık geliyor.

Bitcoin, şu anda gerçekten önem taşıyan seviyenin tam üzerinde bulunuyor. 66 bin dolar ile 67 bin dolar bölgesi korunursa fiyat yeniden yüksek hacimli işlem alanına dönebilir.

Trader, bu seviyenin kaybedilmesi halinde aşağıda yapının zayıf kalması nedeniyle grafikte daha hızlı bir çözülme görülebileceğini belirtti. Bununla birlikte mevcut görünüm için kesin bir dip çağrısı yapmadı. Değerlendirmesinde, 15 bin dolarlık düşüşün ardından asıl sorunun Bitcoin’in ilk güçlü savunma alanını koruyup koruyamayacağı olduğuna dikkat çekti.

Sermaye rotasyonu tartışması öne çıktı

Piyasada tartışılan bir diğer başlık ise satış baskısının yalnızca teknik nedenlerle sınırlı olmayabileceği yönünde. Wise Advice adıyla paylaşım yapan bir analist, Bitcoin’in 48 saat içinde 74 bin dolardan 65,5 bin dolara gerilemesine rağmen bu harekete büyük bir ETF paniğinin, borsa çöküşünün veya açık bir küresel şokun eşlik etmediğini belirtti. Buna rağmen satışların sürmesi, bazı yatırımcıların sermaye dağılımını değiştirdiği yorumlarını güçlendirdi.

Söz konusu görüşe göre önümüzdeki aylarda yapay zeka odaklı büyük özel fonlama turlarının piyasadaki likidite için güçlü bir rekabet yaratması bekleniyor. Paylaşımda SpaceX için yaklaşık 75 milyar dolar, OpenAI için 100 milyar dolara yakın, Anthropic için 100 milyar doların üzerinde ve Google için yaklaşık 80 milyar dolarlık olası işlemler sıralandı. Toplam tutar 350 milyar doların üzerine çıkıyor.

Mini sözlük: Sermaye rotasyonu, yatırımcıların parayı bir varlık sınıfından çıkarıp başka bir alana yönlendirmesini anlatır. Anthropic ise yapay zeka modelleri geliştiren ve son yıllarda yüksek değerleme tartışmalarıyla öne çıkan bir teknoloji şirketidir.

Analiste göre Bitcoin’e yönelen teknoloji yatırımcıları, büyüme fonları, girişim sermayesi şirketleri, aile ofisleri ve makro fonlar, yapay zeka yatırımlarına ilgi duyan kesimle önemli ölçüde örtüşüyor. Bu nedenle bazı yatırımcıların son iki yılda dolaylı bir yapay zeka teması olarak gördükleri Bitcoin’den çıkarak doğrudan bu şirketlere yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Wise Advice, bunu uzun vadeli bir olumsuz sinyal olarak tanımlamadı ancak kısa vadede Bitcoin’in karşısındaki en güçlü rekabetin tahvil ya da altın değil, yeni yapay zeka fonlama dalgası olabileceğini savundu.