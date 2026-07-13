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BITCOIN (BTC)

Strive, hazine varlıklarına 18 Bitcoin daha ekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strive, geçen hafta 18 BTC daha alarak toplam varlığını 19.900 BTC’ye çıkardı.
  • 💰 Alım, 6 Temmuz ile 10 Temmuz arasında Bitcoin başına ortalama 64.028 dolardan yapıldı ve $BTC için toplam tutar 1,2 milyon dolar oldu.
  • 📊 Şirketin nakit ve nakit benzeri varlıkları 10 Temmuz itibarıyla 154,1 milyon dolara yükseldi.
  • 🏢 Strive, 2025’teki dönüşümünün ardından Bitcoin hazine stratejisini daha yavaş tempoyla sürdürdü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Strive, geçen hafta 18 Bitcoin satın alarak kurumsal hazine varlıklarını 19.900 BTC’ye çıkardı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu 8 K bildirimine göre alımlar 6 Temmuz ile 10 Temmuz arasında gerçekleşti.

İçindekiler
1 Alımın büyüklüğü ve bilanço verileri
2 Varlık yöneticiliğinden Bitcoin hazine modeline geçiş
3 Daha yavaş tempolu alım dikkat çekti

Alımın büyüklüğü ve bilanço verileri

Söz konusu alımlar, işlem masrafları ve giderler dahil Bitcoin başına ortalama 64.028 dolar seviyesinden yapıldı. Toplam alım tutarı yaklaşık 1,2 milyon dolar oldu. Bu tutar, şirketin yıl içindeki önceki Bitcoin alımlarıyla karşılaştırıldığında daha sınırlı kaldı.

Strive, 10 Temmuz itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıklarının 154,1 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, 2 Temmuz’daki seviyeye göre 700 bin dolarlık artışa işaret etti. Şirket ayrıca Strategy’nin değişken faizli A serisi süresiz imtiyazlı hisselerinden 505 bin adet elinde tutmayı sürdürdü. STRC koduyla işlem gören bu pozisyonun gerçeğe uygun değeri aynı dönemde 44,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Strive’ın kendi imtiyazlı sermaye aracı olan ve SATA koduyla işlem gören değişken faizli A serisi süresiz imtiyazlı hisselerinde ise dolaşımdaki pay sayısı 7,83 milyon seviyesinde kaldı.

Strive, 6 Temmuz ile 10 Temmuz arasında yaptığı 18 Bitcoin alımıyla toplam varlığını 19.900 BTC’ye yükseltti.

Varlık yöneticiliğinden Bitcoin hazine modeline geçiş

Şirketin Bitcoin odaklı bilanço stratejisi geçen yıl hız kazandı. Vivek Ramaswamy ve Anson Frericks tarafından 2022’de kurulan Strive Asset Management, 2025 yılında Asset Entities ile ters birleşme yoluyla borsaya açıldı ve ASST kodunu aldı. Şirket, bu süreçte kendisini halka açık bir varlık yönetimi temelli Bitcoin hazine şirketi olarak yeniden konumlandırdı.

Strive’ın temel hedefi, uzun vadede Bitcoin biriktirmek ve performansını bu varlıkla kıyaslandığında daha güçlü tutmak olarak açıklandı. Bu birikim süreci dönem dönem yüksek hacimli alımlarla ilerledi. Şirket, 2025’in son bölümünde ortalama 103.315 dolar fiyatla 1.567 BTC satın aldı. Bu alımlar imtiyazlı hisse ihracıyla finanse edildi.

Ocak 2026’da ise ortalama 91.561 dolardan 123 Bitcoin daha alındı. Aynı dönemde Semler Scientific hissedarları, tamamı hisseyle finanse edilmesi planlanan satın alma işlemini onayladı. Bu işlemin Strive bilançosuna yaklaşık 5.048 BTC eklemesi bekleniyor.

Daha yavaş tempolu alım dikkat çekti

Şirketin önceki aylarda altı haneli fiyatlardan yaptığı alımlarla karşılaştırıldığında, son 18 BTC’lik ekleme daha temkinli bir adım olarak öne çıktı. Ortalama 64.028 dolarlık son alım fiyatı, Bitcoin’de yılın ilk yarısında görülen daha geniş çaplı geri çekilmeyle uyumlu bir tablo ortaya koydu.

Strive, 1 Mayıs itibarıyla kendi hazinesindeki Bitcoin miktarını 15.000 BTC’ye taşımıştı. Son açıklanan alımla birlikte toplam varlık 19.900 BTC’ye ulaştı. Nakit pozisyonunun 154 milyon dolar civarında korunması da şirketin Semler işlemi sürerken daha yavaş ama düzenli birikim yaklaşımı izlediğine işaret etti.

Şirketin son alımı, önceki dönemlerde ödediği altı haneli seviyelerin oldukça altında kalan bir fiyatla gerçekleşti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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