ETH 1.800 dolar eşiğine geriledi! Piyasada şimdi hangi senaryo konuşuluyor?

Ether, çarşamba günü 1.814 dolara kadar gerileyerek son 14 haftanın en düşük seviyesini gördü. Fiyatın 1.800 dolar çevresindeki kritik likidite bölgesinde tutunup tutunamayacağına ilişkin soru işaretleri artarken, piyasada daha derin bir geri çekilme olasılığı da gündemde kalmayı sürdürüyor.

Teknik görünümde baskı arttı

ETH, daha önce önemli destek olarak izlenen 2.000 ve 2.200 dolar seviyelerinin altına indikten sonra teknik açıdan zayıfladı. Günlük grafikte başlıca hareketli ortalamaların bu bantta yer alması, söz konusu bölgenin kaybını daha dikkat çekici hale getirdi.

Bitstamp verilerine göre gün içinde 1.814 dolara kadar inen Ether’de günlük göreceli güç endeksi 25 seviyesine düştü. Bu gösterge, 6 Şubat’tan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Bu tablo, aşağı yönlü baskının güçlü kaldığına ve varlığın aşırı satım bölgesine girdiğine işaret ediyor.

Buna karşın, aşırı satım görünümü satıcıların gücünü kaybetmeye başlamış olabileceği şeklinde de yorumlanıyor. Piyasada, şubat ayında görülen yüzde 39’luk tepki yükselişine benzer bir toparlanma ihtimali tamamen dışlanmıyor.

Analist Ted Pillows, ETH’nin gün içinde 1.800 dolar seviyesine neredeyse dokunduğunu belirtirken, bu desteğin altına inilmesi halinde 1.700 doların altındaki bölgelerin de gündeme gelebileceğini aktardı.

1.800 doların altı için daha sert senaryolar konuşuluyor

Piyasadaki bazı analistler, yükseliş görünümünün korunabilmesi için ETH/USD paritesinin mutlaka 1.800 doların üzerinde kalması gerektiğini savunuyor. CrypDoMillions ise bu seviyenin kaybedilmesi durumunda fiyatın 1.600 dolara doğru geri çekilebileceğini öne sürdü.

Daha karamsar değerlendirmelerde ise 1.800 doların altındaki boş talep alanına dikkat çekiliyor. Entity-Adjusted UTXO Realized Price Distribution verisine göre Ether, 1.800 ile 1.250 dolar arasında talebin görece zayıf olduğu bir bölgede işlem görüyor. Satış baskısının sürmesi halinde fiyatın bu aralığa daha derin şekilde sarkabileceği, olası alt sınırın ise 1.200 dolar civarında oluşabileceği değerlendiriliyor. Bu seviyede yatırımcıların 1,4 milyondan fazla ETH topladığı görülüyor.

Maliyet dağılımı ısı haritası da 1.200 ile 1.800 dolar arasında birikimin zayıf kaldığını gösteriyor. Bu durum, kısa vadede daha aşağı bölgelerin test edilme ihtimalini destekleyen unsurlar arasında sayılıyor.

ABD talebi zayıflarken ETF çıkışları uzadı

Ethereum Coinbase Premium Endeksi, Coinbase ile Binance arasındaki ETH fiyat farkını izliyor. Endeks 28 Mayıs’ta eksi 0,16’ya kadar geriledi, ardından eksi 0,13 seviyesine toparlandı. Bu ölçümdeki derin negatif görünüm, satış baskısının ABD merkezli yatırımcılardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Mini sözlük: Coinbase Premium Endeksi, bir varlığın Coinbase borsasındaki fiyatının diğer büyük borsalara göre primli mi yoksa iskontolu mu işlem gördüğünü gösterir. Endeksin negatife inmesi, özellikle ABD spot talebinin zayıf olduğuna işaret edebilir.

Kripto yatırımcısı Thomas The Trader, Coinbase Premium verisinin kayda değer bir iskonto bölgesine gerilediğini ve bunun spot talepte olası bir zayıflığa işaret ettiğini belirtti.

ABD merkezli spot Ethereum ETF’lerinden çıkan para da bu zayıflığı destekliyor. Söz konusu fonlarda aralıksız 16 işlem günüdür çıkış yaşandı. Bu seri, Mart 2025’ten bu yana en uzun kayıp dönemi oldu. SoSoValue verilerine göre bu süreçte fonlardan toplam 847,2 milyon dolar çekildi.

Buna ek olarak, geçen hafta küresel Ethereum yatırım ürünlerinden de 257,3 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Veriler, kurumsal tarafta satış baskısının sürdüğünü ve bunun kısa vadede fiyat üzerinde ek baskı yaratabileceğini gösteriyor.