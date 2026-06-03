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RIPPLE (XRP)

XRP’de tasfiye dengesi sert biçimde bozuldu! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de uzun pozisyon tasfiyeleri 18,57 milyon dolara ulaştı ve sert dengesizlik oluştu.
  • 📉 Haziran başından bu yana yüzde 8,19 gerileyen $XRP, 1,25 doların altına indikten sonra 1,2264 doları gördü.
  • 💰 Aynı gün ABD spot XRP ETF’lerine 4,13 milyon dolar net giriş kaydedildi.
  • 📊 Piyasada şimdi 1,20 ile 1,22 dolar desteğinin korunup korunamayacağı izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP vadeli işlem piyasasında dikkat çeken bir dengesizlik oluştu. Son altı aydır süren düşüş eğilimi fiyatı 3,50 dolar zirvesinden aşağı taşırken, haziran ayı başından bu yana kaydedilen yüzde 8,19’luk geri çekilme, uzun pozisyonlarda toplu kapanışları beraberinde getirdi.

İçindekiler
1 1,25 doların altı satışları hızlandırdı
2 Otomatik işlemler fiyatı saatler içinde aşağı çekti
3 Spot ETF tarafında girişler sürdü
4 Gözler 1,20 dolar bölgesinde

1,25 doların altı satışları hızlandırdı

Fiyatın psikolojik açıdan önemli görülen 1,25 dolar eşiğinin altına inmesiyle birlikte uzun pozisyon sıkışması yaşandı. CoinGlass verilerine göre bu süreçte borsalardaki koruma algoritmaları 18,57 milyon dolarlık uzun pozisyonu tasfiye etti. Aynı dönemde kısa pozisyonlarda oluşan zarar ise 1,15 milyon dolar seviyesinde kaldı.

CoinGlass verileri, XRP’de uzun pozisyon tasfiyelerinin kısa pozisyonlara göre yaklaşık 16 kat daha yüksek gerçekleştiğini ve piyasada kısa vadeli dengenin belirgin biçimde bozulduğunu ortaya koydu.

Tasfiye dengesizliği yüzde 1.614’e ulaşırken, bu tablo piyasada kısa vadeli bir ayrışmaya işaret etti. Kaldıraçlı işlemlerde yer alan katılımcılar stop emirleriyle pozisyon kapatmak zorunda kalırken, büyük sermayeli alıcıların spot piyasada düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Otomatik işlemler fiyatı saatler içinde aşağı çekti

1,25 dolar desteğinin kaybedilmesiyle piyasa dinamiği büyük ölçüde otomatik işlem sistemlerinin kontrolüne geçti. Kaldıraçlı pozisyonların dalgalar halinde kapanması, piyasa fiyatından gelen satışlarla birleşince XRP kısa süre içinde 1,2264 dolara kadar geriledi.

Bu hareket, varlığı teknik açıdan daha zayıf bir bölgeye taşıdı. Geniş piyasa baskısının sürmesi halinde fiyatın alt Bollinger Bandı seviyesi olan 0,9521 doları test edebileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Bollinger Bandı, fiyat dalgalanmasını ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Alt bant, satış baskısının arttığı ve fiyatın tarihsel oynaklığa göre alt sınıra yaklaştığı seviyeleri gösterebilir.

Spot ETF tarafında girişler sürdü

Vadeli piyasalarda bireysel yatırımcıların uzun pozisyonları kapanırken, aynı gün içinde ABD spot XRP ETF’lerine 4,13 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. XRP ETF’leri, doğrudan XRP fiyatını izlemeyi amaçlayan ve kurumsal ya da geleneksel yatırım kanallarından erişim sağlayan ürünler olarak öne çıkıyor.

Bu giriş, diğer bazı kripto varlıklardaki çıkışlarla birlikte değerlendirildiğinde daha da dikkat çekici hale geldi. Aynı dönemde Bitcoin ETF’lerinden 519 milyon doların üzerinde net çıkış yaşanırken, XRP tarafındaki istikrarlı girişlerin kurumsal yatırımcıların geri çekilmeyi planlı bir birikim süreci olarak gördüğüne işaret ettiği belirtildi.

Gözler 1,20 dolar bölgesinde

Piyasadaki aşırı kaldıraç temizlenirken XRP ETF’lerinin toplam büyüklüğü 1,4 milyar doların üzerinde kaldı. Bu tablo, piyasada kısa vadeli spekülatif işlemlerden çok pozisyon temelli bir mücadele dönemine geçildiğine işaret ediyor.

Fonlara para girişinin mevcut hızda sürmesi halinde 1,20 ile 1,22 dolar aralığında oluşan destek bölgesi yerel dip haline gelebilir. Böyle bir senaryoda fiyatın yatay denge arayışına girmesi ve ardından 1,38 dolar seviyesine dönüş denemesi yapması beklenebilir.

Buna karşılık genel piyasa görünümündeki zayıflık yerel alımlardan daha baskın kalırsa, XRP için 1 dolar çevresindeki psikolojik eşik yeniden test edilebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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