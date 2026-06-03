Strive yöneticisi, şirketin günde 8,1 milyon dolar topladığını ve bu hızla 175 bin Bitcoin daha alabileceğini açıkladı

Strive’ın baş risk yöneticisi Jeff Walton, şirketin Bitcoin hazinesi için günde 8,1 milyon dolar sermaye topladığını açıkladı. Walton’a göre bu hız korunursa şirket, imtiyazlı hisse ihracı yoluyla 15,5 milyar dolara kadar kaynak oluşturabilir ve mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 175 bin BTC daha satın alabilir.

Şirketin Bitcoin alımları hız kazandı

Walton’un 3 Haziran’da paylaştığı değerlendirme, Strive’ın son haftalarda rekor düzeye ulaşan Bitcoin alımlarıyla aynı döneme denk geldi. Nasdaq’ta ASST koduyla işlem gören şirket, SATA adlı imtiyazlı hisse programı üzerinden topladığı kaynakla Bitcoin birikimini büyütmeyi sürdürüyor. Strive, Bitcoin’i bilançosunda tutmayı temel stratejilerinden biri haline getiren halka açık şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin Bitcoin hazinesinde şu anda 19 bin BTC bulunuyor. 23 Mayıs ile 1 Haziran arasında yaklaşık 185,2 milyon dolar karşılığında 2.500 BTC satın alındı. Alımların neredeyse tamamı SATA satışlarıyla finanse edildi ve ortalama maliyet coin başına 74.092 dolar oldu.

Jeff Walton, geçen haftanın şirket tarihindeki halka arz dışı en büyük tek haftalık alım dönemi olduğunu, bu rekorun da yalnızca iki hafta önce kırılan önceki seviyeyi geçtiğini belirtti.

BitcoinTreasuries.net verilerine göre Strive, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin tutan yedinci şirket konumunda bulunuyor. Şirket bu alanda 16.492 BTC tutan Coinbase’in ve 15.680 BTC bulunduran Riot Platforms’un önünde yer alıyor. Eylül 2025’te sadece 69 BTC’ye sahip olan Strive’ın o tarihten bu yana 17 ayrı alım yaptığı aktarıldı.

Şirket Bitcoin varlığı Strive 19.000 BTC Coinbase 16.492 BTC Riot Platforms 15.680 BTC Strategy 843.706 BTC

Strategy tartışmasına da değindi

Walton, en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy’yi de savundu. Şirketin geçen hafta imtiyazlı hisse temettülerini karşılamak için yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde 32 BTC satması, piyasada soru işaretleri yaratmıştı. Walton ise bu işlemin daha geniş bir bilanço yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Walton, küçük miktarda Bitcoin satışının Strategy’nin nakit rezervlerini aynı anda 29 milyon dolara kadar artırmasına imkan verdiğini ve bunun haftalık bazda %3,3’lük artış anlamına geldiğini vurguladı.

Walton ayrıca son 34 işlem gününde Bitcoin fiyatı %10 gerilerken Strategy’nin piyasa değerinin görece yatay kaldığını belirtti. Buna göre şirket, ABD’de halka açık şirketler arasında piyasa değeri sıralamasında yalnızca beş basamak gerileyerek 233. sıraya indi.

175 bin BTC hesabında düzenleyici koşullar öne çıkıyor

Bununla birlikte Walton’un 175 bin ek BTC alımı yönündeki hesabı bir dizi varsayıma dayanıyor. Bu projeksiyon, şirketin mevcut hızla her gün sermaye toplamayı sürdürmesini ve elde edilen kaynağın tamamını bugünkü Bitcoin fiyatından alıma yönlendirmesini gerektiriyor.

Uygulamada ise bu hedefin daha karmaşık olduğu görülüyor. Söz konusu 15,5 milyar dolarlık SATA ihracı için ek düzenleyici adımlar gerekiyor. Bunlar arasında, Strive’ın daha önce duyurduğu şekilde piyasa içi satış programlarını 4,2 milyar dolar genişletebilmesine imkan verecek güncellenmiş SEC başvuruları da bulunuyor.

Mini sözlük: SEC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’dur. Halka açık şirketlerin hisse ve benzeri sermaye araçlarıyla ilgili ihraç süreçleri, bildirimleri ve piyasa içi satış programları bu kurumun denetimine tabidir.

Google Finance verilerine göre ASST hissesi bugün 15,43 dolardan işlem gördü ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,19 milyar dolara ulaştı. Hisse son üç ayda %100’ün üzerinde yükselse de 2025 zirvesinin belirgin biçimde altında kalmayı sürdürüyor.