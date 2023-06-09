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Bu hafta kesinlikle normal bir hafta değil ve ABD’nin tüm kurumları bu hafta için ekstra mesai harcamış gibi görünüyor. Şimdi de ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti. Piyasaları yerle bir eden olayla ilgili iki kişi hakkında daha fazla detay ortaya çıktı.

Kripto Paralar Son Dakika

Adalet Bakanlığı, 2011 yılında kripto para borsası Mt. Gox‘un hacklenmesi ve yasadışı kripto para borsası BTC-e’nin işletilmesiyle ilgili suçlamaları açıkladı. Mahkeme belgelerine göre, her ikisi de Rus vatandaşı olan 43 yaşındaki Alexey Bilyuchenko ve 29 yaşındaki Aleksandr Verner, Mt. Gox’u hacklemelerinden yaklaşık 647.000 Bitcoin aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Bilyuchenko ayrıca Alexander Vinnik ile birlikte 2011’den 2017’ye kadar BTC-e’yi işletmek için komplo kurmakla da suçlanıyor.

“Bu duyuru iki büyük kripto para soruşturmasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. İddianamelerde iddia edildiği üzere, Bilyuchenko ve Verner 2011 yılından başlayarak Mt. Gox’tan büyük miktarda kripto para çalmış ve borsanın nihai iflasına katkıda bulunmuşlardır. Mt. Gox’tan haksız kazanç elde eden Bilyuchenko’nun, dünya çapındaki siber suçlular için fon aklayan kötü şöhretli BTC-e sanal para borsasının kurulmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.”

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite şunları söyledi;

“Bu iddianameler, bakanlığın kripto para ekosistemindeki kötü aktörleri adalete teslim etme ve finansal sistemin kötüye kullanılmasını önleme konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurgulamaktadır.”

Kripto Odaklı Suçlara Taviz Yok

ABD piyasaları derinden etkileyen büyük MT GOX olayının gizemini aydınlatıyor. Kripto paraların izlenebilir olduğunu unutan saldırganlar artık araçlar geliştikçe çok daha kolay tespit edilebiliyor. ABD son birkaç yıldır bu alanda adeta gövde gösterisi yapıyor.

New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Damian Williams şunları söyledi;

“Siber suçlular hırsızlık yöntemlerinde daha sofistike hale geldikçe, savcılarımız ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız da kötüye kullanılan en son teknolojiler konusunda uzmanlaştı.”

FBI’ın Siber Bölümünden Müdür Yardımcısı Bryan Vorndran şunları söyledi;

“FBI, nerede olurlarsa olsunlar kötü niyetli siber aktörleri acımasızca takip etmek ve etkisiz hale getirmek için ABD hükümeti ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecektir”.

Kaliforniya Kuzey Bölgesi’nde (NDCA) açılan mahkeme belgelerine göre, Bilyuchenko’nun 2011’den Temmuz 2017’de kolluk kuvvetleri tarafından kapatılana kadar BTC-e borsasını işletmek için Vinnik ve diğerleriyle birlikte çalıştığı iddia ediliyor. Bu süre zarfında BTC-e dünyanın en büyük kripto para borsalarından biriydi ve dünyanın dört bir yanındaki siber suçluların yasadışı faaliyetlerinden elde ettikleri suç gelirlerini transfer ettikleri, akladıkları ve sakladıkları platformların başında geliyordu.