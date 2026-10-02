Trump yönetimi, Jay Clayton’ı yapay zeka sorumlusu yapabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın, eski SEC Başkanı Jay Clayton’ı Beyaz Saray’ın yapay zeka çalışmalarını koordine edecek yeni görev için değerlendirdiği bildirildi. Görev tanımının, daha önce David Sacks’ın yürüttüğü kripto ve yapay zeka sorumluluğundan farklı olarak yalnızca yapay zekaya odaklanması bekleniyor.

Görev tanımı kriptodan ayrışıyor

Yeni pozisyonun, yönetimin hızla büyüyen yerli yapay zeka sektörünü gözetmek üzere kurduğu AI Force yapısı etrafında şekilleneceği aktarılıyor. Ancak bu görevin tam olarak hangi yetkileri kapsayacağı henüz netleşmiş değil. Trump yönetimi, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin güvenlik risklerine ilişkin uyarılara karşı daha temkinli değil, daha ilerlemeci bir çizgi izliyor.

David Sacks mart ayında kripto sorumluluğu görevinden ayrılmıştı. O tarihten bu yana Beyaz Saray’daki kripto politikalarının danışman Patrick Witt tarafından yürütüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle Clayton’ın olası atamasında kripto başlığının doğrudan yer almaması dikkat çekiyor.

Clayton’ın SEC dönemi kripto sektörü için kritik olmuştu

Jay Clayton, Trump’ın ilk döneminde SEC başkanlığı yaptı ve kurumun kriptoya karşı yaptırım odaklı yaklaşımının ilk önemli adımları bu dönemde atıldı. Clayton, 2020 yılında görevden ayrılmaya hazırlanırken Ripple Labs’a karşı açılan yüksek profilli davayı başlattı. SEC, Ripple’ı yaklaşık 1,3 milyar dolarlık XRP satışını menkul kıymet olarak kaydettirmemekle suçlamıştı.

Clayton döneminde SEC, dijital varlık menkul kıymetleri kullanılarak yatırımcıların dolandırılmasına yönelik girişimlere ve kayıt yükümlülüğü ihlallerine odaklandı.

Ripple davası, Clayton dönemindeki tek önemli adım değildi. SEC, 2017’de kurduğu Cyber Unit ile ICO’lar ve blockchain odaklı faaliyetler üzerinde daha yakın denetim kurdu. Kurum, Clayton’ın ayrıldığı 2020’ye kadar dijital varlıklar, blockchain girişimleri ve ICO’larla bağlantılı 57 dava açtı.

Cyber Unit, SEC içinde siber suçlar, dijital varlıklar ve çevrim içi piyasa ihlalleri gibi alanlara odaklanan özel bir birim olarak kurulmuştu. ICO ise projelerin token satışı yoluyla fon topladığı erken dönem kripto finansman modeli olarak biliniyor.

Yapay zeka yaklaşımı ulusal güvenlik vurgusu taşıyor

Clayton, kamu görevine dönmeden önce Apollo Global Management yönetim kurulunda da görev aldı. Şirket, yapay zeka ve dijital altyapı projelerine milyarlarca dolarlık destek veren büyük özel sermaye kuruluşları arasında yer alıyor. Bu geçmiş, onun yeni teknolojilere yalnızca düzenleyici değil, yatırım ve altyapı perspektifinden de baktığını gösteriyor.

Clayton, CNBC’ye verdiği son röportajda yapay zekayı ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü söyledi. Buna karşın teknolojinin gelişiminin durdurulması fikrine destek vermedi.

Clayton, hiçbir Amerikalının yapay zeka gelişimini durdurmanın iyi bir strateji olduğunu düşünmemesi gerektiğini savundu.

Trump, eylülde Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda AI Force yapısını ilk başkanlık döneminde kurduğu Space Force’a benzetmiş ve yakın zamanda bir yapay zeka sorumlusu açıklayacağını söylemişti. Bu adım atılırsa, Beyaz Saray’ın kripto ve yapay zeka politikaları ilk kez iki ayrı hatta ayrılmış olacak.