ABD Senatosu, Sam Bankman Fried için af kapısını kapattı

ABD Senatosu, FTX kurucusu Sam Bankman Fried’in başkanlık affı ya da ceza indirimi almaması gerektiğini belirten bağlayıcı olmayan kararı itiraz çıkmadan kabul etti. Karar, Bankman Fried’in af talebinde bulunmasının ardından geldi.

Senato’dan oybirliğiyle mesaj

Karar, Senato’da oybirliği esasına dayanan usulle geçti. Bu yöntem, herhangi bir senatörün itiraz etmemesi halinde tasarının doğrudan kabul edilmesini sağlıyor. Girişime Wyoming Senatörü Cynthia Lummis ile Arizona Senatörü Ruben Gallego öncülük etti.

Her iki isim de Senato Bankacılık Komitesi’nin dijital varlıklar alt komitesinde görev yapıyor. Cumhuriyetçi Cynthia Lummis, Kongre’de kripto varlık düzenlemeleri konusunda öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor. Demokrat Ruben Gallego ise karar metniyle birlikte Bankman Fried’in cezaevinde kalması gerektiğini açık biçimde vurguladı.

“Mahkemede savunmasını yaptı” sözleriyle Cynthia Lummis, Bankman Fried için yeni bir af sürecine kapı aralanmaması gerektiğini dile getirdi.

FTX çöküşü ve mahkumiyet süreci

Sam Bankman Fried, 2023 yılında FTX’in çöküşüyle bağlantılı yedi ayrı suçlamadan jüri tarafından suçlu bulundu. Savcılığa göre olay, ABD tarihinde görülen en büyük finansal dolandırıcılık dosyalarından biri arasında yer aldı. Amerikalı müşterilerin kaybı 8 milyar doların üzerine çıktı.

Mevcut takvime göre Bankman Fried’in tahliye için uygun hale gelmesi yaklaşık 2044 yılını bulacak. ABD Başkanı Donald Trump da ocak ayında yaptığı açıklamada Bankman Fried’i affetme planı bulunmadığını söyledi.

Senato’nun kabul ettiği metin, Sam Bankman Fried’in “hiçbir koşul altında” af veya ceza indirimi almaması gerektiğini kayda geçirdi.

Müşteri fonları nasıl gündeme geldi

Soruşturma dosyasına göre Bankman Fried, aynı anda hem FTX’i hem de Alameda Research’ü kontrol etti. FTX, müşteri varlıklarını saklayan bir kripto para borsasıydı. Alameda Research ise alım satım ve yatırım işlemleri yürüten ayrı bir şirket olarak faaliyet gösteriyordu.

Savcılar, FTX müşterilerine ait milyarlarca dolarlık mevduatın Alameda’ya aktarıldığını ortaya koydu. Bu kaynakların işlemlerde, girişim yatırımlarında, siyasi bağışlarda ve Bahamalar’daki gayrimenkul alımlarında kullanıldığı belirtildi. Ayrıca FTX yazılımında Alameda’ya özel ayrıcalık tanıyan düzenlemelerin bulunduğu kaydedildi.

Çöküşü tetikleyen gelişmeler

Kasım 2022’de Alameda’nın bilançosuna ilişkin ortaya çıkan bilgiler, şirketin varlıklarının önemli bölümünün FTX’in kendi oluşturduğu FTT tokenına dayandığını göstermişti. Bu durum, teminat yapısına ilişkin soru işaretlerini büyütmüştü. Kısa süre sonra Binance, elindeki FTT varlıklarını satacağını açıklamış, bunun ardından FTT fiyatı sert gerilemiş, kullanıcılar mevduatlarını çekmek için borsaya yönelmiş ve FTX bu talepleri karşılayamamıştı.