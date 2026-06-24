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Kripto Para Hukuku

Trump, Kongre’nin konut yasasındaki 4 yıllık CBDC yasağını içeren imza törenini iptal etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump, konut yasasındaki 4 yıllık CBDC yasağını içeren imza törenini iptal etti.
  • 🧾 İptal kararında, seçmenler için vatandaşlık kanıtı isteyen SAVE America Act şartı öne çıktı.
  • ₿ Kripto sektörü, dijital dolara karşı beklenen korumayı ve Clarity Act takvimini birlikte izliyor.
  • 📅 Senato'nun yaz arasından önce yaklaşık beş haftası kalırken süreçteki gecikme baskıyı artırdı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin iki partinin desteğiyle hazırladığı konut erişilebilirliği yasa tasarısına ilişkin imza törenini iptal etti. Söz konusu düzenleme, Federal Reserve tarafından çıkarılabilecek bir merkez bankası dijital parasına karşı dört yıllık bir yasak da içeriyor. Ancak Trump, konut paketini imzalamadan önce seçmenlerden vatandaşlık kanıtı istenmesini öngören ayrı bir düzenlemenin ilerlemesini istedi.

İçindekiler
1 İmza süreci siyasi anlaşmazlığa takıldı
2 Kripto sektörü açısından etkileri
3 Kongre takvimi daralıyor

İmza süreci siyasi anlaşmazlığa takıldı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, planlanan imza töreninin SAVE America Act kabul edilene kadar iptal edildiğini duyurdu. Başkan, bu düzenlemeyi ulusal aciliyet taşıyan bir konu olarak gördüğünü belirtti. Böylece konut yasasıyla birlikte ilerlemesi beklenen CBDC yasağı da şimdilik beklemeye alındı.

Trump, Truth Social paylaşımında konut yasasına ilişkin imza töreninin, SAVE America Act kabul edilene kadar iptal edildiğini açıkladı.

SAVE America Act, federal seçimlerde oy kullananlardan vatandaşlık kanıtı ve kimlik göstermesini zorunlu kılan hükümler içeriyor. Haberde aktarıldığına göre Cumhuriyetçi liderler bu düzenleme için yeterli desteği toplamakta zorlanıyor. Trump daha önce de bu tasarı kendi masasına gelmeden diğer bazı yasaları ilerletmeme tehdidinde bulunmuştu.

Kripto sektörü açısından etkileri

Konut paketindeki dört yıllık CBDC yasağı, dijital dolar fikrine mesafeli duran kripto sektörü açısından olumlu görülüyordu. Düzenleme yürürlüğe girseydi yasağın 2030 sonuna kadar geçerli olması öngörülüyordu. ABD’nin kısa vadede bir CBDC çıkarma hazırlığında olmadığı değerlendirilse de, bu hüküm sektörde önemli bir siyasi kazanım olarak izleniyordu.

Mini sözlük: CBDC, merkez bankaları tarafından ihraç edilen dijital ulusal para birimini ifade eder. Mevcut kripto paralardan farklı olarak bu varlıklar kamu otoritesi tarafından kontrol edilir.

Haberde ayrıca Washington’da kripto sektörünün başlıca gündemlerinden biri olan Digital Asset Market Clarity Act için zaman baskısının arttığı belirtildi. Bu tasarı, dijital varlık piyasasının düzenleyici çerçevesini netleştirmeyi amaçlıyor. Senato takviminde yaz arasından önce yaklaşık beş haftalık bir süre kaldığı için, Kongre’deki yeni bir gecikmenin bu düzenleme açısından da risk yaratabileceği değerlendiriliyor.

Kongre takvimi daralıyor

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, SAVE America Act’in Senato’da takıldığını ve bu düzenlemenin başka bir bütçe paketine eklenmesi gerektiğini söyledi. Johnson’ın açıklaması, Trump’ın talep ettiği siyasi ön şartın kısa sürede çözülemeyebileceğine işaret etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarının Senato’da takıldığını ve başka bir bütçe paketine eklenmesinin planlandığını söyledi.

Trump, imza törenini iptal etmeden önce yaptığı başka bir paylaşımda konut yasasını, düşük faizler ve diğer Kongre öncelikleriyle kıyaslandığında ikincil önemde gördüğünü savundu. Ayrıca Demokrat Senatör Elizabeth Warren’ın süreçteki rolünü eleştirdi. ABD Anayasası uyarınca başkanın, masasına gelen yasaları değerlendirmek için 10 günlük bir süresi bulunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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