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RIPPLE (XRP)

XRP 0.87 dolara kadar gerileyebileceği son düzeltme bölgesine girdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 1.09 dolar desteğinde kritik bir sınava girdi.
  • 📉 Analist Diana, desteğin kırılması halinde 0.90 ile 0.87 dolar aralığını izliyor.
  • 📊 Kısa vadede $XRP için 1.11 ve 1.18 dolar seviyeleri tepki hedefi olarak öne çıkıyor.
  • 🔒 Binance verilerinde çekimlerin %53.8’e yükselmesi, birikim eğilimine işaret edebilir.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, teknik analist Diana’nın değerlendirmesine göre kritik bir dönemece girdi. CoinCodex verilerine göre 1.08 dolardan işlem gören varlık, 1.09 dolar civarındaki 0.786 Fibonacci geri çekilme seviyesinde bulunuyor. Piyasada yakından izlenen bu bölge, derin düzeltmelerde yön tayini açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.

İçindekiler
1 Kritik destek ve olası geri çekilme senaryosu
2 Kısa vadede yukarı yönlü tepki ihtimali
3 Borsa akışlarında dikkat çeken değişim

Kritik destek ve olası geri çekilme senaryosu

Analiste göre mevcut fiyat yapısı, XRP’de bir toparlanma ihtimalini canlı tutsa da düzeltmenin henüz tamamlanmadığı ihtimali de masada duruyor. Elliott Dalga yapısına dayandırılan senaryoda, kalıcı bir iyileşme başlamadan önce son bir sert geri çekilme yaşanabileceği aktarılıyor.

Bu çerçevede 1.09 dolar desteğinin kırılması halinde bir sonraki önemli aşağı yönlü hedefin 0.90 ile 0.87 dolar aralığı olduğu belirtiliyor. Söz konusu bölgenin, daha derin 0.854 Fibonacci geri çekilme alanıyla örtüştüğü ve bu nedenle teknik açıdan ayrıca önem taşıdığı ifade ediliyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilme, fiyatın önceki yükseliş veya düşüş hareketine göre hangi seviyelerde destek ya da direnç bulabileceğini ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Elliott Dalga analizi ise piyasa hareketlerini tekrar eden dalga yapıları üzerinden yorumlamaya çalışan bir yöntem olarak biliniyor.

Diana’nın değerlendirmesine göre 1.09 dolar seviyesi kısa vadede ana savunma hattı olarak öne çıkarken, bu bölgenin kaybedilmesi halinde 0.90 ile 0.87 dolar aralığı son düzeltme alanı olabilir.

Kısa vadede yukarı yönlü tepki ihtimali

Analiste göre alıcıların 1.09 dolar bölgesini koruması durumunda XRP kısa vadede 1.11 dolara, ardından 1.18 dolara yönelme potansiyeli taşıyor. Ancak böyle bir hareketin, düzeltmenin sona erdiğini tek başına doğrulamayabileceği ve geçici bir tepki yükselişi olarak kalabileceği uyarısı yapılıyor.

Bu nedenle kısa vadeli görünümde iki seviye öne çıkıyor: 1.09 dolar kritik destek olarak izlenirken, 0.87 dolar daha büyük bir dönüşten önce görülebilecek son düzeltme hedefi olarak değerlendiriliyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Mevcut fiyat1.08 dolarKritik desteğin hemen altı
Ana destek1.09 dolarKısa vadeli yön için belirleyici seviye
Yukarı hedefler1.11 dolar, 1.18 dolarDestek korunursa izlenecek bölgeler
Aşağı hedef0.90 dolar, 0.87 dolarDestek kırılırsa olası son düzeltme alanı

Borsa akışlarında dikkat çeken değişim

Haberde yer verilen Binance akış verileri de piyasadaki konumlanmaya ilişkin ek bir sinyal sundu. Buna göre XRP çekimleri %53.8’e yükselirken, yatırma işlemleri %46.1’e geriledi. Bu tablo, son aylardaki en belirgin çekim dengesizliklerinden biri olarak öne çıktı.

Borsalardan varlık çekilmesindeki artış, yatırımcıların XRP’lerini işlem platformları dışındaki kişisel saklama yöntemlerine taşıdığına işaret edebilir. Piyasada bu eğilim, çoğu zaman kısa vadeli satış hazırlığından çok birikim davranışıyla ilişkilendiriliyor.

Binance verilerinde XRP çekimlerinin %53.8’e çıkması ve yatırmaların %46.1’e gerilemesi, piyasa katılımcılarının varlıklarını borsa dışına taşıdığına işaret edebilecek bir değişim ortaya koydu.

XRP’nin kritik destek bölgesinde kalmaya devam ettiği bu tabloda, piyasanın odağında 1.09 dolar ile 0.87 dolar aralığı bulunuyor. Fiyatın buradan yukarı yönlü tepki verip vermeyeceği ya da düzeltmenin bir ayak daha aşağı uzayıp uzamayacağı, önümüzdeki süreçte daha netleşecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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