ABD’de 160’tan fazla kredi birliğini temsil eden Curql destekli program, $25 milyarlık varlık için stabilcoin hizmetlerini test etmeye açıldı

Dijital varlık altyapısı sağlayıcısı Stablecore, ABD’deki kredi birliklerine yönelik erken erişim programını başlattı. Program, daha küçük ölçekli finans kuruluşlarının stabilcoinler ve blokzincir tabanlı finansal hizmetleri daha geniş bir benimseme dalgasından önce değerlendirmesine imkan vermeyi amaçlıyor.

Erken erişim programının kapsamı

Çarşamba günü duyurulan girişim, araştırma ve geliştirme odaklı bir kredi birliği hizmet kuruluşu olan Circuit ile 160’tan fazla kredi birliğini temsil eden fintech yatırım topluluğu Curql iş birliğiyle hayata geçirildi. Curql, ABD’de kredi birliklerine teknoloji yatırımları ve ortak girişimler üzerinden erişim sağlayan bir yapı olarak biliniyor.

Programa katılan kredi birlikleri, mevcut bankacılık platformlarına entegre etme kararı vermeden önce stabilcoin ödemeleri, tokenleştirilmiş mevduatlar, Bitcoin, kripto varlıklara giriş ve çıkış kanalları ile stake özelliklerini test edebilecek. Böylece kurumların, bu ürünlerin operasyonel uygunluğunu ve müşteri talebiyle ne ölçüde örtüştüğünü doğrudan görmesi hedefleniyor.

Girişim, kredi birliklerine stabilcoin ödemeleri, tokenleştirilmiş mevduatlar, Bitcoin hizmetleri ile kripto varlıklara giriş ve çıkış kanallarını mevcut sistemlerine almadan önce deneme imkanı sunuyor.

Stablecore’un bu hamlesi, şirketin ABD’de banka ve kredi birliklerine mevcut çekirdek bankacılık sistemleri üzerinden stabilcoin ve tokenleştirilmiş varlık hizmetleri sunma planının devamı niteliğinde. Şirket, şubat ayında çekirdek bankacılık teknolojileri sağlayıcısı Jack Henry’nin Fintech Integration Network ağına katılmıştı. Bu adım, Stablecore’a yaklaşık 1.670 banka ve kredi birliği müşterisine erişim yolu açmıştı.

Son programla birlikte toplamda yaklaşık 25 milyar dolarlık varlığı yöneten kredi birlikleri, stabilcoin ve dijital varlık hizmetlerini inceleme fırsatı bulacak. ABD finans sisteminde önemli bir yer tutan kredi birliklerinin sayısı yıllar içinde gerilese de üye sayısı ve toplam varlıklarının artmayı sürdürdüğü aktarılıyor.

Düzenleme hazırlıkları hız kazanıyor

ABD’de kredi birliklerinin stabilcoin hizmetlerine hazırlanmasına işaret eden başka gelişmeler de bulunuyor. Federal sigortalı kredi birliklerini denetleyen düzenleyici kurum NCUA, şubat ayında kredi birliği iştirakleri üzerinden faaliyet gösterecek ödeme amaçlı stabilcoin ihraççıları için bir lisans çerçevesi önermişti.

NCUA, National Credit Union Administration adıyla faaliyet gösteren ve federal sigortalı kredi birliklerini denetleyen ABD kurumu olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş mevduat, bankadaki geleneksel mevduatın dijital temsilinin blokzincir üzerinde kullanılmasıdır. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlık türü olarak tanımlanır.

Teklife göre, federal sigortalı bir kredi birliğinin iştiraki üzerinden faaliyet gösterecek her ödeme stabilcoini ihraççısının, stabilcoin çıkarmadan önce NCUA lisansı alması gerekecek. Düzenleme taslağı şu aşamada lisanslama süreci ve gözetim çerçevesine odaklanıyor.

Önerilen çerçeve, kredi birliği iştirakleri üzerinden faaliyet gösterecek ödeme stabilcoini ihraççılarının lisans almasını şart koşuyor; rezerv, sermaye, likidite ve risk yönetimine ilişkin ek kuralların ise daha sonra gelmesi bekleniyor.

Rezerv gereklilikleri, sermaye yapısı, likidite ve risk yönetimine ilişkin ek kuralların daha sonraki düzenleme adımlarında ele alınması bekleniyor. Söz konusu teklif için kamuoyu görüş süreci 13 Nisan’a kadar açık tutuldu.