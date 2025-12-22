Bitcoin’de Ters Köşe Gösterge Geri Döndü: 2022 Benzeri Senaryo mu Yazılıyor?

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Bitfinex borsasında borçlanılarak açılan yükseliş yönlü Bitcoin $90,264.60 pozisyonları son aylarda hızla arttı. TradingView’in verilerine göre marjin long pozisyon bakiyesi yaklaşık 72.700 adet BTC’ye çıkarak Şubat 2024’ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ekim ayından itibaren 55.000 adet BTC civarından gelen tırmanış fiyatın 126.000 dolar üzerinden 89.000 dolara gerilediği dönemde “düşüşte alım” isteğinin sürdüğünü gösterdi. Kasım ayında bazı borsalarda 80.000 dolara yaklaşan dip fiyatlar görülürken kaldıraç kullanımındaki artış dikkat çekici bir sinyal üretti.

Bitfinex’te Kaldıraçlı Long’lar Yeniden Zirvede

Veriler Bitfinex’in en eski kripto para borsalarından biri olarak kaldıraçlı işlemlerde önemli bir referans noktası olmaya devam ettiğine işaret ediyor. Marjin long pozisyonlarının 72.700 adet BTC’ye ulaşması Mart 2024’teki 73.000 dolar civarındaki zirve öncesinde gözlenen seviyelerle benzerlik taşıyor.

Pozisyon artışı Ekim’den itibaren yaklaşık 17.700 adet BTC’lik ek kaldıraçlı alım anlamına geliyor. Bu tablo Bitcoin’in fiyatı 126.000 dolar üzerindeki seviyelerden 89.000 dolara inerken dahi piyasada risk alma iştahının kaybolmadığını, bazı yatırımcıların borçlanma yoluyla yükseliş beklentisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Aynı dönemde Bitcoin’in art arda üç aylık düşüşe yönelmesi ayrı bir veri noktası olarak öne çıkıyor. Uzmanların değerlendirmesine göre aralıksız üç aylık geri çekilme örüntüsü en son 2022 ortasındaki ayı piyasası döneminde görülmüştü. Güncel pozisyonlanma benzer bir baskı altında kaldıraç kullanımının arttığı bir tablo çiziyor.

Ters Gösterge Geçmişi Dip Arayışını Öne Çıkarıyor

Bitfinex’teki marjin long pozisyon birikimi tarihsel olarak her zaman “doğrudan yükseliş” anlamına gelmiyor. Geçmiş örneklere göre long pozisyon bakiyeleri çoğu zaman piyasa zorlanırken tepe yapıyor, ardından yeni yükseliş trendi belirginleşmeye başladığında bu pozisyonlar hızla azalıyor. Dip bölgeleriyle long’ların çözülmesi arasındaki ilişki ters gösterge olarak takip ediliyor.

Ağustos 2024’te yen carry trade çözülmesi sırasında Bitcoin’in yaklaşık 49.000 dolarda dip yaptığı dönem kaldıraçlı yükseliş pozisyonlarının sert biçimde gerilediği bir ana denk geldi. Benzer bir dinamik Nisan 2025’te Donald Trump’ın gümrük tarifesi kaynaklı satış dalgasında da görüldü. O dönem fiyat 75.000 dolar civarına yaklaşırken marjin long pozisyonlardaki düşüş zayıf ellerin piyasadan çıktığına dair bir işaret olarak yorumlandı ve sonrasında tepki yükselişi geldi.

Güncel tabloda ise long pozisyonların artmayı sürdürmesi aynı “temizlenme” işaretinin henüz oluşmadığını anlatıyor. Bu da Bitfinex tarafındaki kaldıraç birikimi devam ederken Bitcoin’in fiyatının kesin dip seviyeyi henüz bulmadığı ihtimalini artırıyor.