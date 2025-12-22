Kripto Para

Önemli Gelişme: Strategy 15 Ocak Kripto Para Düşüşüne Hazırlığını Açıkladı

Özet

  • Strategy, dolar rezervini 748 milyon dolar artırarak 2,19 milyar dolara çıkardı.
  • 15 Ocak tarihinde MSCI kripto rezerv şirketleri için kararını verecek.
  • Saylor önümüzdeki yıl şirketin zor durumda kalmaması için nakit rezervini güçlendirerek hayatta kalma şansını artırıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr-
Fatih Uçar
İçeriği yapay zeka ile özetle

Tatil haftasına 90 bin doların üzerinde başlayan Bitcoin $87,392.89 henüz istenen seviyelere dönebilmiş değil. Japonya sonrasında böyle bir toparlanma olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ancak Ocak ayında bizi olumsuz gelişmeler beklediğinden sevinmek için erken. Strategy ise yeni yılın ilk büyük FUD’una hazırlık yapıyor.

Kripto Para Düşüşü Hazırlığı

mNAV’ı 1’in altına düşme riskiyle karşı karşıya kalan Strategy 15 Ocak kararına hazırlık yapıyor. MSCI tarafından kripto para rezerv şirketlerinin hisselerinin sınıflandırmasının değişimi öngörülüyor. Bu şirketleri fon olarak sınıflandırmayı amaçlayan MSCI onları milyarlarca dolarlık endeks yatırımından izole edecek. Hisselere göre fonlar portföylerde kendine daha zor yer bulur.

Dahası 15 Ocak karar tarihi yaklaşırken Strategy’nin mNAV’ı 1,08’e geriledi. Şirkette olası kötü sürprizlere karşı hazırlık olarak nakit rezervini güçlendirdi. Kısa süre önce 748 milyon dolar daha nakit rezerv eklediğini açıklayan şirketin toplam nakit rezervi 2,19 milyar dolara yükseldi. Bu da temettü ödemeleri ve diğer giderler için şirketi ayakta tutabilir.

Karar tarihi yaklaşırken Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili ne diyeceği de belli olacak. En azından Trump’ın etrafındaki isimler bunun Ocak ayında açıklanmasını bekliyor. Yani yeni yıl daha yüksek volatilite ile başlayacak.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Yorum Yazın

