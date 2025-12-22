Önemli Gelişme: Strategy 15 Ocak Kripto Para Düşüşüne Hazırlığını Açıkladı

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Tatil haftasına 90 bin doların üzerinde başlayan Bitcoin $87,392.89 henüz istenen seviyelere dönebilmiş değil. Japonya sonrasında böyle bir toparlanma olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ancak Ocak ayında bizi olumsuz gelişmeler beklediğinden sevinmek için erken. Strategy ise yeni yılın ilk büyük FUD’una hazırlık yapıyor.

Kripto Para Düşüşü Hazırlığı

mNAV’ı 1’in altına düşme riskiyle karşı karşıya kalan Strategy 15 Ocak kararına hazırlık yapıyor. MSCI tarafından kripto para rezerv şirketlerinin hisselerinin sınıflandırmasının değişimi öngörülüyor. Bu şirketleri fon olarak sınıflandırmayı amaçlayan MSCI onları milyarlarca dolarlık endeks yatırımından izole edecek. Hisselere göre fonlar portföylerde kendine daha zor yer bulur.

Dahası 15 Ocak karar tarihi yaklaşırken Strategy’nin mNAV’ı 1,08’e geriledi. Şirkette olası kötü sürprizlere karşı hazırlık olarak nakit rezervini güçlendirdi. Kısa süre önce 748 milyon dolar daha nakit rezerv eklediğini açıklayan şirketin toplam nakit rezervi 2,19 milyar dolara yükseldi. Bu da temettü ödemeleri ve diğer giderler için şirketi ayakta tutabilir.

Karar tarihi yaklaşırken Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili ne diyeceği de belli olacak. En azından Trump’ın etrafındaki isimler bunun Ocak ayında açıklanmasını bekliyor. Yani yeni yıl daha yüksek volatilite ile başlayacak.