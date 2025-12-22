250.000 Dolar Hayali Neden Çöktü? Bitcoin Tahminlerinde 2025 Büyük Sapmayla Kayda Geçti

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

2025 boyunca önde gelen kurum ve analistlerin Bitcoin $87,392.89 fiyat tahminleri masaya yatırıldığında en büyük sapmanın 200.000–250.000 dolar bandındaki iddialı hedeflerde toplandığı görülüyor. 2025’in başlarında dile getirilen senaryolar rallilerin sık sık volatilite ve kaldıraç çözülmesiyle kesintiye uğraması nedeniyle fiyat tarafında hedefi tutturamadı.

200.000–250.000 Dolar Hedeflerinde Geniş Çaplı İsabetsizlik

Wu Blockchain‘in derlediği listedeki öngörü örnekleri en yüksek hedeflerin ardı ardına başarısız hanesine yazıldığını gösteriyor. Örneğin KuCoin Research, Bitcoin’in 2025’te yaklaşık 250.000 dolarda zirve yapabileceğini öngörürken, Tom Lee de 2025’te 250.000 dolara ulaşılabileceğini savundu ve her iki öngörü de gerçekleşmedi. H.C. Wainwright yıl sonu için 225.000 dolar hedefi verdi, Matrixport 2025’te 160.000 dolar civarı hedef paylaştı. Bu iki tahmin de beklentiyle sonuç arasındaki fark nedeniyle başarısız oldu.

VanEck, 2025 için Bitcoin’de yaklaşık 180.000 dolar hedefini, ayrıca Ethereum $2,960.00 için 6.000 dolar üzerini ve Solana için 500 dolar üzerini işaret etti. Üç öngörüde gerçekleşmedi sonuç olarak “başarısız” notu aldı. Galaxy Research, Bitcoin’in yılın ilk yarısında 150.000 dolar üzerini, dördüncü çeyrekte ise 185.000 dolar üzerini görmesini bekledi. Şirketin öngörüsü yine başarısız olarak kayda geçti.

Doğru Anlatı, Doğru Fiyat Demek Olmadı

Öte yandan listede istisnalar da var. Bitwise, 2025’te Bitcoin’in 200.000 doların üzerine çıkacağını savunurken aynı zamanda Coinbase’in S&P 500’e katılımını öngördü. Fiyat öngörüsü kısmı başarısız olurken yapısal çağrı başarılı notu aldı. Bloomberg ETF analistleri 2025’te SOL/XRP spot benzeri ürünlerin kademeli ilerleme kaydedeceğini belirtti ve öngörü başarılı oldu.

Pantera tarafında vurgulanan tema düzenleme yanlısı arka planın ve altyapı/uyum hızlanmasının RWA genişlemesini desteklemesi yönündeydi. Nitekim şirketin beklentisi kısmen başarılı (yönsel) notunu aldı. Forbes’un (köşe yazısı niteliğinde) 7 maddelik trend listesi ise rezervler/stablecoin’lerin büyümesi ve ETF genişlemesi gibi başlıklara yaslansa da çoğunlukla başarısız notunu aldı.

Genel resim 2025’in kurumsal tahminler açısından dersini netleştiriyor. Uzun vadeli hikaye doğru ilerlese bile, fiyat çıktısı kısa vadeli şoklara ve kaldıraç dinamiklerine bağlı olarak bambaşka bir patika izleyebiliyor. Fiyat seviyesine dair kesin hedefler risk rejimi değiştiğinde hızla anlam yitiriyor.