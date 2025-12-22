Kripto Para

250.000 Dolar Hayali Neden Çöktü? Bitcoin Tahminlerinde 2025 Büyük Sapmayla Kayda Geçti

Özet

  • 2025 Bitcoin tahminlerinin büyük bölümü, özellikle 200.000–250.000 dolar bandındaki agresif hedeflerde isabet sağlayamadı.
  • Bitwise’ın “Coinbase S&P 500’e girer” öngörüsü ile Bloomberg ETF analistlerinin SOL/XRP spot benzeri ürünlerin ilerlemesine dair beklentisi ise gerçekleşti.
  • Veriler doğru anlatının her zaman doğru fiyat seviyesi üretmediğini, sert geri çekilmeler ve riskin yeniden fiyatlanmasının belirleyici kaldığını ortaya koyuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi
İçeriği yapay zeka ile özetle

2025 boyunca önde gelen kurum ve analistlerin Bitcoin $87,392.89 fiyat tahminleri masaya yatırıldığında en büyük sapmanın 200.000–250.000 dolar bandındaki iddialı hedeflerde toplandığı görülüyor. 2025’in başlarında dile getirilen senaryolar rallilerin sık sık volatilite ve kaldıraç çözülmesiyle kesintiye uğraması nedeniyle fiyat tarafında hedefi tutturamadı.

İçindekiler
1 200.000–250.000 Dolar Hedeflerinde Geniş Çaplı İsabetsizlik
2 Doğru Anlatı, Doğru Fiyat Demek Olmadı

200.000–250.000 Dolar Hedeflerinde Geniş Çaplı İsabetsizlik

Wu Blockchain‘in derlediği listedeki öngörü örnekleri en yüksek hedeflerin ardı ardına başarısız hanesine yazıldığını gösteriyor. Örneğin KuCoin Research, Bitcoin’in 2025’te yaklaşık 250.000 dolarda zirve yapabileceğini öngörürken, Tom Lee de 2025’te 250.000 dolara ulaşılabileceğini savundu ve her iki öngörü de gerçekleşmedi. H.C. Wainwright yıl sonu için 225.000 dolar hedefi verdi, Matrixport 2025’te 160.000 dolar civarı hedef paylaştı. Bu iki tahmin de beklentiyle sonuç arasındaki fark nedeniyle başarısız oldu.

Wu Blockchain’in Paylaştığı Liste

VanEck, 2025 için Bitcoin’de yaklaşık 180.000 dolar hedefini, ayrıca Ethereum $2,960.00 için 6.000 dolar üzerini ve Solana için 500 dolar üzerini işaret etti. Üç öngörüde gerçekleşmedi sonuç olarak “başarısız” notu aldı. Galaxy Research, Bitcoin’in yılın ilk yarısında 150.000 dolar üzerini, dördüncü çeyrekte ise 185.000 dolar üzerini görmesini bekledi. Şirketin öngörüsü yine başarısız olarak kayda geçti.

Doğru Anlatı, Doğru Fiyat Demek Olmadı

Öte yandan listede istisnalar da var. Bitwise, 2025’te Bitcoin’in 200.000 doların üzerine çıkacağını savunurken aynı zamanda Coinbase’in S&P 500’e katılımını öngördü. Fiyat öngörüsü kısmı başarısız olurken yapısal çağrı başarılı notu aldı. Bloomberg ETF analistleri 2025’te SOL/XRP spot benzeri ürünlerin kademeli ilerleme kaydedeceğini belirtti ve öngörü başarılı oldu.

Pantera tarafında vurgulanan tema düzenleme yanlısı arka planın ve altyapı/uyum hızlanmasının RWA genişlemesini desteklemesi yönündeydi. Nitekim şirketin beklentisi kısmen başarılı (yönsel) notunu aldı. Forbes’un (köşe yazısı niteliğinde) 7 maddelik trend listesi ise rezervler/stablecoin’lerin büyümesi ve ETF genişlemesi gibi başlıklara yaslansa da çoğunlukla başarısız notunu aldı.

Genel resim 2025’in kurumsal tahminler açısından dersini netleştiriyor. Uzun vadeli hikaye doğru ilerlese bile, fiyat çıktısı kısa vadeli şoklara ve kaldıraç dinamiklerine bağlı olarak bambaşka bir patika izleyebiliyor. Fiyat seviyesine dair kesin hedefler risk rejimi değiştiğinde hızla anlam yitiriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2014’ten Beri Aynı Hikaye: VanEck’ten Bitcoin İçin Ters Köşe Sinyal

Popüler Altcoin’de 4. Çeyrek Şoku: 2025’in En Karanlık Dönemi

Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi

Bitcoin’i Bitirecek Tehdit Geri Döndü: “Saat İşliyor” Uyarısı

Asıl Olay Litecoin (LTC) Grafiğinde Olabilir

ETHZilla Yine Kötü Haber Verdi, 2026’da Altcoin Rezerv Şirketlerinin İşi Zor

En Büyük Altcoin Balinasından 300 Milyon Dolarlık Alım Duyurusu

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Önemli Gelişme: Strategy 15 Ocak Kripto Para Düşüşüne Hazırlığını Açıkladı
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: JPMorgan’ın 2026 Kripto Bombası ve Fed’den Gevşeme Açıklamaları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2014’ten Beri Aynı Hikaye: VanEck’ten Bitcoin İçin Ters Köşe Sinyal
BITCOIN (BTC)
Popüler Altcoin’de 4. Çeyrek Şoku: 2025’in En Karanlık Dönemi
Solana (SOL)
Benjamin: Altcoin Boğası Sandığınız Gibi Değil Başarısız Olacaksınız
ALTCOIN
Bitcoin’de Asıl Fırtına 2026’da mı Kopacak? Analistlerden Uyarılar Peş Peşe Geldi
BITCOIN (BTC)

Lost your password?