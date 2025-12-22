Kripto Para

Sıcak Gelişme: JPMorgan’ın 2026 Kripto Bombası ve Fed’den Gevşeme Açıklamaları

Özet

  • JPMorgan kurumsal müşterileri için kripto trade hizmetlerini araştırıyor. - Bloomberg
  • Fed/Miran: Geçen haftaki enflasyon verilerinde hükümetin kapanmasından kaynaklanan bazı anormallikler vardı.
  • Miran: İnsanların görüşlerini güncellememesi kurumun imajını olumsuz etkiliyor. Son veriler insanları güvercin yönelimli bir tutuma itmelidir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
İçeriği yapay zeka ile özetle

Bloomberg önemli bir duyuru paylaştı ve 2026 için umutları artıran bu son dakika oldukça büyük bir şey. Fed üyesi Miran son enflasyon raporunun ardından heyecanla beklenen konuşmasına başladı. Hızlıca detaylara göz atalım.

JPMorgan ve Fed

Son Bloomberg raporuna göre JPMorgan önümüzdeki yıl kurumsal müşterilere kripto para trade hizmetleri vermeyi planlıyor. Bu büyük bir şey çünkü kripto paralara en mesafeli kurumlardan biriydi ve kendi özel ağı üzerinden blockchain çalışmalarını yürütüyordu. Fakat yakın zamanda Chainlink $12.29 ile ortaklaşa halka açık ağlarda işlem denemeleri yaptılar. Yani geleneksel finans dünyasının kucakladığı Ethereum $2,960.00 gibi ağlarla da birlikte çalışmak zorunda olduklarının farkındalar.

Charles Schwab da 2026 itibariyle kripto para trade hizmetleri başlatacak ve Vanguard daha birkaç hafta önce müşterilerine kripto ETF’leri için erişim verdi. Yani benimseme kanalları genişliyor. Geçen haftaki kapanma nedeniyle eksik veriler içeren ve bu yüzden harika gelen enflasyon raporunun ardından Miran şunları söyledi;

  • Geçen haftaki enflasyon verilerinde hükümetin kapanmasından kaynaklanan bazı anormallikler vardı.
  • Barınma CPI’sı kapanma nedeniyle bir miktar çarpıtıldı.
  • Son birkaç ayda, benim dünya görüşümle uyumlu veriler elde ettik.
  • Son veriler insanları güvercin yönelimli bir tutuma itmelidir.
  • İnsanların görüşlerini güncellememesi kurumun imajını olumsuz etkiliyor.
  • Yakın vadede bir resesyon görmüyorum.
  • Politikayı aşağı yönlü ayarlamazsak, resesyon riskinin artmasıyla karşı karşıya kalırız.
  • Gelecek yılki vergi iadeleri biraz canlanma sağlayacaktır.
  • 25 veya 50 baz puanlık kesintiye oy vereceğime henüz karar vermedim.

BTC 90 bin doların altına sarkarken ABD piyasa açılışına 1 saatten az kaldı ve faiz indirim beklentisi halen zayıflıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
