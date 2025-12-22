Sıcak Gelişme: JPMorgan’ın 2026 Kripto Bombası ve Fed’den Gevşeme Açıklamaları

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Bloomberg önemli bir duyuru paylaştı ve 2026 için umutları artıran bu son dakika oldukça büyük bir şey. Fed üyesi Miran son enflasyon raporunun ardından heyecanla beklenen konuşmasına başladı. Hızlıca detaylara göz atalım.

JPMorgan ve Fed

Son Bloomberg raporuna göre JPMorgan önümüzdeki yıl kurumsal müşterilere kripto para trade hizmetleri vermeyi planlıyor. Bu büyük bir şey çünkü kripto paralara en mesafeli kurumlardan biriydi ve kendi özel ağı üzerinden blockchain çalışmalarını yürütüyordu. Fakat yakın zamanda Chainlink $12.29 ile ortaklaşa halka açık ağlarda işlem denemeleri yaptılar. Yani geleneksel finans dünyasının kucakladığı Ethereum $2,960.00 gibi ağlarla da birlikte çalışmak zorunda olduklarının farkındalar.

Charles Schwab da 2026 itibariyle kripto para trade hizmetleri başlatacak ve Vanguard daha birkaç hafta önce müşterilerine kripto ETF’leri için erişim verdi. Yani benimseme kanalları genişliyor. Geçen haftaki kapanma nedeniyle eksik veriler içeren ve bu yüzden harika gelen enflasyon raporunun ardından Miran şunları söyledi;

Geçen haftaki enflasyon verilerinde hükümetin kapanmasından kaynaklanan bazı anormallikler vardı.

Barınma CPI’sı kapanma nedeniyle bir miktar çarpıtıldı.

Son birkaç ayda, benim dünya görüşümle uyumlu veriler elde ettik.

Son veriler insanları güvercin yönelimli bir tutuma itmelidir.

İnsanların görüşlerini güncellememesi kurumun imajını olumsuz etkiliyor.

Yakın vadede bir resesyon görmüyorum.

Politikayı aşağı yönlü ayarlamazsak, resesyon riskinin artmasıyla karşı karşıya kalırız.

Gelecek yılki vergi iadeleri biraz canlanma sağlayacaktır.

25 veya 50 baz puanlık kesintiye oy vereceğime henüz karar vermedim.

BTC 90 bin doların altına sarkarken ABD piyasa açılışına 1 saatten az kaldı ve faiz indirim beklentisi halen zayıflıyor.