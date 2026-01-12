Ekonomi

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Powell’a Cevap (12 Ocak)

Özet

  • Fed Başkanı Powell açıklama yaparak "faizleri indirmediği için hukuk sopasıyla tehdit edildiğini" söyledi.
  • WH Kıdemli Danışmanı Hassett: Faiz oranlarının olaylarla hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum
  • WH Kıdemli Danışmanı Hassett: Trump'ın Adalet Bakanlığı'nın Fed davası hakkında bilgilendirilmediğini düşünüyorum.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları yeni güne Fed Başkanı Powell’ın imdat çığlıklarıyla uyandı. Donald Trump alışılmışın dışında bir başkan ve Federal kurumların otoritesini sarsan bir isim. Fed’in bağımsızlığı ekonomi politikasının güvenirliği için son derece önemli olsa da Trump göreve geldiği günden bugüne kurumu ele geçirmeye çalışıyor.

Beyaz Saray Fed Açıklamaları

Powell kameraların karşısına çıkarak bağımsızlığının korunması gerekilen kurumun Trump tarafından tehditle ele geçirilmeye çalışıldığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl Fed restorasyonları nedeniyle Powell’ı yolsuzluk yapmakla suçlayan Trump ona dava açılacağını söylemişti. Ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti ve saatler önce Powell “faizleri indirmediğim için hapse girebilirim, tehdit ediliyorum” dedi.

Beyaz Saray Kıdemli Danışması Hasset yazı hazırlandığı sırada bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

Fed binasının yenilenmesi maliyetinde önemli artışlar var. Fed davasında Adalet Bakanlığı ile hiçbir ilgim yok. Büyük maliyet aşımları ifadelerle tutarsız görünüyor. Faiz oranlarının olaylarla hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum.

Trump’ın Adalet Bakanlığı’nın Fed davası hakkında bilgilendirilmediğini düşünüyorum.”

Güncel faiz beklentisi halen 2026 için 50bp indirime işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Son Haberler

