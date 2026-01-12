Sıcak Gelişme: Beyaz Saray’dan Powell’a Cevap (12 Ocak)

Kripto para yatırımcıları yeni güne Fed Başkanı Powell’ın imdat çığlıklarıyla uyandı. Donald Trump alışılmışın dışında bir başkan ve Federal kurumların otoritesini sarsan bir isim. Fed’in bağımsızlığı ekonomi politikasının güvenirliği için son derece önemli olsa da Trump göreve geldiği günden bugüne kurumu ele geçirmeye çalışıyor.

Beyaz Saray Fed Açıklamaları

Powell kameraların karşısına çıkarak bağımsızlığının korunması gerekilen kurumun Trump tarafından tehditle ele geçirilmeye çalışıldığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl Fed restorasyonları nedeniyle Powell’ı yolsuzluk yapmakla suçlayan Trump ona dava açılacağını söylemişti. Ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti ve saatler önce Powell “faizleri indirmediğim için hapse girebilirim, tehdit ediliyorum” dedi.

Beyaz Saray Kıdemli Danışması Hasset yazı hazırlandığı sırada bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

“Fed binasının yenilenmesi maliyetinde önemli artışlar var. Fed davasında Adalet Bakanlığı ile hiçbir ilgim yok. Büyük maliyet aşımları ifadelerle tutarsız görünüyor. Faiz oranlarının olaylarla hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Trump’ın Adalet Bakanlığı’nın Fed davası hakkında bilgilendirilmediğini düşünüyorum.”

Güncel faiz beklentisi halen 2026 için 50bp indirime işaret ediyor.