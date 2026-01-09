Ekonomi

Son Dakika: ABD İstihdam Verileri Açıklandı, Kripto Paralar İçin Kritikti

Özet

  • ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,4 (Beklenti: %4,5 Önceki: %4,6)
  • ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: 50K (Beklenti: 70K Önceki: 64K)
  • ABD Ortalama Kazançlar Açıklanan: %3,8 (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,5)
  • Piyasa etkisi: Negatif
Hükümet kapanmasının ardından kripto paralar için de son derece kritik olan ABD verileri açıklandı. Fed son 3 faiz indirimini istihdam piyasasındaki negatiflik nedeniyle yapmıştı. Yani enflasyon sınırlı artış yaşarken istihdamın zayıflaması daha fazla faiz indirimi için kritik. Veriler biraz önce açıklandı.

ABD Verileri Son Dakika

İşsizlik Oranı, Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Kazançlar verileri haftanın en önemli rapor setini oluşturuyor. Önümüzdeki hafta da kapanmanın ardından ilk defa ABD enflasyon raporunun geldiğini göreceğiz. Fed ay sonunda faiz kararını almadan önce ABD ekonomisinin net biçimde güncel durumunu görecek.

Geçtiğimiz ayki veriler kripto paralar lehine gelse de kapanma sebebiyle verilerin doğru toplanmadığı ve güvenilmez olduğu açıklandığından grafiklerde etkisini görememiştik.

Rakamlar kripto paraların lehine değil ancak resesyon ihtimalinin azaldığını gösteriyor. Fed şahinlerini istihdam toparlanıyor söylemini destekler nitelikle beklentinin de altında gelen işsizlik oranı kritik. Üstelik ortalama kazançlardaki artış da istihdamda toparlanma lehine.

BTC henüz verilerden pek etkilenmese de bu yıl için 2 faiz indirimini şimdilik destekleyen rakamlar risk piyasaları için rahatsız edici sonuçlar doğurabilir. Şimdi odağımız Yüksek Mahkeme tarife kararında.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
