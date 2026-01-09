Son Dakika: ABD İstihdam Verileri Açıklandı, Kripto Paralar İçin Kritikti

Hükümet kapanmasının ardından kripto paralar için de son derece kritik olan ABD verileri açıklandı. Fed son 3 faiz indirimini istihdam piyasasındaki negatiflik nedeniyle yapmıştı. Yani enflasyon sınırlı artış yaşarken istihdamın zayıflaması daha fazla faiz indirimi için kritik. Veriler biraz önce açıklandı.

ABD Verileri Son Dakika

İşsizlik Oranı, Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Kazançlar verileri haftanın en önemli rapor setini oluşturuyor. Önümüzdeki hafta da kapanmanın ardından ilk defa ABD enflasyon raporunun geldiğini göreceğiz. Fed ay sonunda faiz kararını almadan önce ABD ekonomisinin net biçimde güncel durumunu görecek.

Geçtiğimiz ayki veriler kripto paralar lehine gelse de kapanma sebebiyle verilerin doğru toplanmadığı ve güvenilmez olduğu açıklandığından grafiklerde etkisini görememiştik.

ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: %4,4 (Beklenti: %4,5 Önceki: %4,6)

ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: 50K (Beklenti: 70K Önceki: 64K)

ABD Ortalama Kazançlar Açıklanan: %3,8 (Beklenti: %3,6 Önceki: %3,5)

Rakamlar kripto paraların lehine değil ancak resesyon ihtimalinin azaldığını gösteriyor. Fed şahinlerini istihdam toparlanıyor söylemini destekler nitelikle beklentinin de altında gelen işsizlik oranı kritik. Üstelik ortalama kazançlardaki artış da istihdamda toparlanma lehine.

BTC henüz verilerden pek etkilenmese de bu yıl için 2 faiz indirimini şimdilik destekleyen rakamlar risk piyasaları için rahatsız edici sonuçlar doğurabilir. Şimdi odağımız Yüksek Mahkeme tarife kararında.