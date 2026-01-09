Kripto Para

9 Ocak ABD Verilerinin Ardından Kripto Paralar

Özet

  • 2025 yılı genelinde aylık ortalama istihdam kazancı (49.000), 2024 yılının (168.000) oldukça gerisinde kaldı.
  • İstihdamdaki hızlı gerilemenin durması bu yıl 2 faiz indirimi (maksimum) yapılacağı beklentisine neden olduğundan kripto paralarda düşüşün habercisi.
  • Haftaya gelecek enflasyon verileri beklenti ve üzerinde gelirse Fed'in gevşeme süreci daha da uzayabilir. Gözler şimdi Yüksek Mahkemenin gümrük tarifesi kararında.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 91 bin doların altında alıcı bulmaya devam ediyor ve bugünkü Yüksek Mahkeme kararı öncesinde yatırımcılar tedirgin. Dakikalar önce gelen ve son dakika olarak duyurduğumuz ABD istihdam verileri işsizlik oranının son yılların zirvesinden aniden gerilediğini gösteriyor. Kapanma dönemindeki eksik veriler zaten böyle bir riske işaret ediyordu. Peki kripto paralar ne olacak?

İçindekiler
1 ABD Verileri ve Faiz İndirimi
2 Kripto Paralara Etkisi

ABD Verileri ve Faiz İndirimi

Ocak ayı için faiz indirimi beklentisi artık neredeyse sıfır. İşsizlik oranı beklentinin ve önceki ay açıklananın altında geldi. Yani Fed üyelerinin “istihdam cephesinde büyük bir çöküş yok 2025’teki 3 faiz indirimiyle bunu destekledik” söylemlerinin altı bir miktar dolduruldu. 2026 için piyasa beklentisi bundan dolayı 50bp seviyesine kadar geriledi.

Trump ve ekibi 10 baz puana kadar indirim beklerken gözler enflasyon raporunda olacak. Haftaya gelecek enflasyon raporu eğer beklenti ve üzerinde gelirse Fed’in yakın zamanda faiz indirimi yapmak için pek bir gerekçesi kalmayacak ve yumuşak iniş için politikayı ağırdan almaya devam edecekler.

Rapordaki önemli detaylar;

  • Kasım ayı için açıklanan Tarım Dışı Enflasyon verisi 8 bin aşağı revize edildi.
  • Perakende Aralık ayında 25 bin iş kaybetti süpermarketler gibi genel mağazalarda 19.000 kişilik bir azalma var.
  • Aralık ayında, özel tarım dışı bordrolardaki tüm çalışanların ortalama saatlik kazancı yüzde 0,3 artarak 37,02 dolara yükseldi.
  • Uzun süreli işsizlik (27 hafta ve daha fazla) Aralık ayında 1,9 milyon kişi ile “ay içinde çok az değişmiş” olsa da, bir yıl öncesine göre 397.000 kişilik bir artış gösterdi.
  • 2025 yılı genelinde aylık ortalama istihdam kazancı (49.000), 2024 yılının (168.000) oldukça gerisinde kaldı.

Kripto Paralara Etkisi

Yatırımcılar için sonuç şaşırtıcı değil rapor yayınlandıktan sonra BTC fiyatı 200-300 dolarlık artış yaşasa da yönünü tekrar aşağı çevirdi. 90 bin doların ilerleyen saatlerde kaybedilmesi olası çünkü yıllık faiz indirim beklentileri aşağı revize ediliyor. Fed bu yıl Mayıs ayından sonra Trump’ın seçeceği kişinin kontrolünde olacak ancak istihdam toparlanırsa verilere bağlı kalmak zorunda kalan Fed yeni başkanına rağmen indirim yapamayabilir.

Önümüzdeki hafta gelecek Aralık enflasyon raporu bize bu yılın faiz indirim rotasına dair daha net fikir verecek. Şimdilik 2025 son çeyrekte faiz indirimlerini zorunlu kalan “istihdamda daralma” sinyalleri zayıflamış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

