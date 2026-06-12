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Kripto Para

Bitcoin 63 bin doların üstüne çıktı! Piyasada dengeleri ne değiştirdi?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 63.550 doların üstüne çıkarak haftalık kaybını sildi ve $BTC yeniden artıya geçti.
  • 🌍 İran ile anlaşma beklentisi güçlenince petrol 88,50 dolara geriledi ve risk iştahı toparlandı.
  • 📈 Ether, BNB, Solana, XRP ve Dogecoin yükselirken büyükler içinde yalnızca TRON düştü.
  • 🗓️ Piyasanın yeni yönü, Trump’ın hafta sonu Avrupa’da imzalanabileceğini söylediği anlaşmaya bağlı görünüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşeceğine yönelik beklenti, son yedi günde sert dalgalanan kripto varlıklara da alım getirdi. Bitcoin, hafta içinde 60 bin doların altını gördükten sonra yeniden toparlandı ve cuma günü 63.550 dolara yükseldi. Günlük artış %1,6 olurken, haftalık değişim de %1,4 artıya döndü.

İçindekiler
1 Jeopolitik beklenti risk iştahını destekledi
2 Hisse senetleri ve kripto varlıklar birlikte yükseldi
3 Gözler anlaşma ihtimali ve yeni piyasa başlıklarında

Jeopolitik beklenti risk iştahını destekledi

Piyasalardaki yön değişiminde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile anlaşmaya yaklaşıldığını söylemesi etkili oldu. Trump, İran ile savaşın sona erdiğini öne sürerken, yatırımcılar bu açıklamayı uzun süredir fiyatları sarsan çatışmanın bitebileceğine dair bir işaret olarak değerlendirdi.

Donald Trump, ABD’nin İran ile anlaşmaya yakın olduğunu belirtirken, bunun hafta sonu Avrupa’da imzalanabileceğini söyledi ve İran ile savaşın bugün sona erdiğini ifade etti.

Bu beklenti enerji piyasasına da yansıdı. Brent petrol %2 düşüşle varil başına yaklaşık 88,50 dolara geriledi. Aynı dönemde altın ve gümüşte yükseliş görüldü. Orta Doğu’daki gerilimin hafiflemesi, petrol üzerindeki baskıyı azaltırken enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin kaygıların da bir miktar gevşemesine yol açtı.

Hisse senetleri ve kripto varlıklar birlikte yükseldi

Risk iştahındaki toparlanma yalnızca kripto piyasasıyla sınırlı kalmadı. Güney Kore’de teknoloji ve yapay zeka hisseleri için yakından izlenen Kospi endeksi %8,4 yükseldi. MSCI Asya Pasifik endeksi %3,5 artarak son iki ayın en güçlü günlük çıkışını kaydetti. ABD endeks vadeli işlemleri yükselişe işaret ederken, Avrupa hisselerinin de güne %1,8 artıda başlaması bekleniyordu.

Kripto varlıklarda yükseliş genele yayıldı. Ether %1,3 artışla 1.673 dolara, BNB %1,5 yükselişle 602 dolara, Solana ise %3 primle 67 dolara çıktı. XRP ve Dogecoin %2’nin üzerinde değer kazandı. Büyük kripto varlıklar arasında günün en güçlü performansı %7,6 ile HYPE’da görüldü. Buna karşılık TRON %2 düşüşle negatif ayrışan tek büyük varlık oldu.

Gözler anlaşma ihtimali ve yeni piyasa başlıklarında

Analistler açısından asıl soru, bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı. Mevcut yükselişin sürmesi için piyasalar, İran ile resmi bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağına odaklanmış durumda. Trump, böyle bir imzanın bu hafta sonu Avrupa’da atılabileceğini söyledi.

Öte yandan yatırımcıların takibindeki bir başka başlık da SpaceX oldu. Elon Musk’ın şirketi olan SpaceX’in Nasdaq’ta cuma günü işlem görmeye başlayacağı ve 75 milyar dolarlık halka arz büyüklüğüne ulaştığı aktarıldı. Listeleme öncesi piyasalarda, hissenin ilk işlem gününde en az %35 yukarı yönlü bir başlangıç yapabileceği fiyatlanıyor.

Bitcoin son yedi günde yeniden artıya geçmiş olsa da, hafta başındaki sert satışların ardından piyasanın yönü büyük ölçüde makro gelişmelere bağlı kalmayı sürdürüyor. Bu nedenle kripto yatırımcıları, hem jeopolitik cepheden gelecek resmi adımları hem de küresel risk iştahındaki değişimi yakından izliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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