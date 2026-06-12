Ripple ve Bitso’dan Latin Amerika hamlesi! $XRP cephesinde yeni yapı ne getiriyor?

Ripple, Bitso ile yürüttüğü ödeme ortaklığını genişleterek Meksika pesosuna endeksli stabilcoin MXNB’yi XRP Ledger ağına taşıdı. Bu adım, şirketin kurumsal ödemelere yönelik mutabakat altyapısına peso bazlı yeni bir varlık eklenmesi anlamına geliyor.

MXNB, XRP Ledger üzerinde devreye alınıyor

Aktarılan bilgilere göre MXNB, XRP Ledger üzerinde ihraç edilecek ve Ripple’ın merkeziyetsiz borsa tabanlı ödeme altyapısına entegre edilecek. Sistem, Ripple’ın dolar destekli stabilcoini RLUSD ile birlikte çalışarak ABD doları ile Meksika pesosu arasındaki likiditeyi desteklemeyi hedefliyor.

Ripple ile Bitso, Latin Amerika’daki ödeme koridorlarında uzun süredir birlikte çalışıyor. İki şirketin iş birliği daha önce Meksika pesosu ve Kolombiya pesosu çıkış akışlarını da kapsıyordu. Son genişleme ile mevcut yapıya stabilcoin katmanı eklenmiş oldu.

MXNB’nin Meksika pesosu tarafından desteklendiği ve kurumsal mutabakat ihtiyaçları için geliştirildiği belirtildi. Böylece şirket kullanıcılarının blokzincir üzerinde peso cinsinden likiditeye erişebilmesi amaçlanıyor.

Mini sözlük: Permissioned DEX, yalnızca doğrulanmış ve onaylanmış katılımcıların işlem yapabildiği merkeziyetsiz borsa yapısını ifade eder. Bu model, açık katılımlı DeFi platformlarından farklı olarak düzenlemelere uyum ve karşı taraf kontrolü için tercih edilir.

Bitso da bölgedeki güçlü kullanıcı tabanıyla bu genişlemede önemli bir rol oynuyor. Şirketin Latin Amerika genelinde 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiği, Bitso Business biriminin ise yüksek hacimli kurumsal ödeme akışlarını işlediği aktarıldı. Bitso, Latin Amerika merkezli bir kripto para platformu ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı olarak biliniyor.

Düzenlemeye uyumlu likidite hedefleniyor

Ripple, MXNB entegrasyonunu XRPL üzerindeki Permissioned DEX çerçevesi içinde konumlandırıyor. Bu yapının doğrulanmış karşı taraflar ve düzenlemeye tabi finansal işlemler için geliştirildiği ifade edildi. Açık katılımlı DeFi işlemlerinden farklı olarak, onaylı kurumların daha kontrollü bir ortamda zincir üstü likiditeye erişmesine imkan tanıyor.

Ripple’ın Latin Amerika Direktörü Silvio Pegado, RLUSD ile MXNB birleşiminin düzenlemeye uyumlu zincir üstü likidite oluşturduğunu ve yapının özellikle kurumsal sınır ötesi ödemeler için tasarlandığını belirtti.

Bitso Business Stabilcoin Başkanı Ben Reid de MXNB’nin kurumsal mutabakat kullanımına göre geliştirildiğini, bu entegrasyon sayesinde kurumların zincir üstünde peso likiditesine erişebileceğini söyledi.

ABD ile Meksika arasındaki ödeme koridoru, yüksek havale ve ticari ödeme hacmi nedeniyle ödeme şirketleri açısından önemini koruyor. Bu akışların önemli bölümü halen muhabir bankacılık sistemleri üzerinden ilerliyor. Söz konusu yapının gecikme, ek maliyet ve likidite boşlukları oluşturabildiği değerlendiriliyor.

Ripple’ın bu sorunları stabilcoinler üzerinden azaltmayı amaçladığı görülüyor. RLUSD’nin dolar tarafını, MXNB’nin ise peso tarafını desteklemesiyle birlikte, iki para birimi arasında blokzincir tabanlı ödeme rayları üzerinden değer aktarımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Gelişme, ödeme şirketlerinin stabilcoin kullanımını daha yakından incelediği bir dönemde geldi. Mastercard’ın da son dönemde RLUSD dahil çeşitli varlıklar üzerinden stabilcoin çalışmalarını genişlettiği biliniyor.