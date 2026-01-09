Bitcoin Cash 400 Dolar Olur Mu? Analistlerin Bitcoin Tahminleri Ne?

Yazı hazırlandığı sırada kritik dakikalardayız ve BTC tahmin edildiği gibi 90 bin doları aşağı kırmak üzere çünkü artık gümrük tarifeleriyle ilgili mahkeme kararı bekleniyor. Bugün gelen istihdam rakamları da hızlı faiz indirimleri için destekleyici değildi. Bugün Ocak ayının en volatilitesi yüksek günlerinden biri olmaya aday çünkü çok fazla şey oluyor. Peki analistler ne bekliyor?

Bitcoin Tahminleri

BTC 90 bin dolar sınırında ve çoktan fiyatlanan tarife kararına odaklanan yatırımcılar belirsizlik ortamının başlaması veya iptalinin sinyalini bekliyor. Aleyhte karar çıkarsa her iki yöne hızlı tasfiyeler olası. Altcoin Sherpa birkaç saat önceki değerlendirmesinde 94 bin dolar henüz aşılmadığı için dalgalı seyrin acı verici olmaya devam edeceğini söyledi.

Beyaz Saray yazı hazırlandığı sırada gümrük tarifelerin iptal edilmesi halinde anında alternatif araçları devreye alacaklarını söyledi. Yedek plan açıklamaları henüz detaylarını bilmesek de belirsizliği dengelemesi açısından önemli ancak karar açıklandığı an hızlı bir hareket görmemiz muhtemel. Sherpa’ya dönersek kısa vadede 4 saatlik EMA’lar sağlıklı göründüğü için yükselişten ümit kesilmemesi gerektiğini savunuyor.

Bitcoin Cash (BCH)

Altcoinler özelinde BCH için değerlendirmesini paylaşan Ali Martinez olası volatilite ortamı için aşağıdaki kurulumu paylaştı. Eğer tarifelerin iptaliyle güçlü bir belirsizlik ortamı tetiklenirse Martinez’in BCH için hedefi 413 dolara hızlı bir satış serisi. Ardından dip için hedefi 273 dolar.

Tam tersi senaryoda korkunun zaten fiyatlanmış olması ve olayın gerçekleşmesiyle Trump’ın gerilimi artırmama politikası izlemesi halinde 623-688 dolar aralığında yukarı yönlü kırılmayla BCH dört haneli hedefine koşabilir.

Hazine Bakanı ve Beyaz Saray yetkilileri olası aleyhte karar için hızla devreye alacakları önlemleri olduğundan bahsetse de Çin gibi dişli rakiplerin bu süreci menfaatine çevirmesi olasıdır. Çin eğer mahkemenin tarifeleri iptal etmesinin ardından nadir toprak elementleri için yeniden ihracat kısıtlaması kararı alırsa (tarifeler iptal edildiğinde Çin’i mali açıdan korkutacak vergi kanalı kapanır) bu durum gerilim doğurur.