BITCOIN CASH (BCH)

Bitcoin Cash 400 Dolar Olur Mu? Analistlerin Bitcoin Tahminleri Ne?

Özet

  • BTC fiyatı tarife iptali kararını beklediği için 90 bin doların altına inip çıkıyor.
  • Bitcoin Cash (BCH) düşüşte 413 dolara gerileyebilir.
  • Tarife kararı Trump lehine gelirse 623-688 dolar aralığında yukarı yönlü kırılma görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada kritik dakikalardayız ve BTC tahmin edildiği gibi 90 bin doları aşağı kırmak üzere çünkü artık gümrük tarifeleriyle ilgili mahkeme kararı bekleniyor. Bugün gelen istihdam rakamları da hızlı faiz indirimleri için destekleyici değildi. Bugün Ocak ayının en volatilitesi yüksek günlerinden biri olmaya aday çünkü çok fazla şey oluyor. Peki analistler ne bekliyor?

İçindekiler
1 Bitcoin Tahminleri
2 Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Tahminleri

BTC 90 bin dolar sınırında ve çoktan fiyatlanan tarife kararına odaklanan yatırımcılar belirsizlik ortamının başlaması veya iptalinin sinyalini bekliyor. Aleyhte karar çıkarsa her iki yöne hızlı tasfiyeler olası. Altcoin Sherpa birkaç saat önceki değerlendirmesinde 94 bin dolar henüz aşılmadığı için dalgalı seyrin acı verici olmaya devam edeceğini söyledi.

Beyaz Saray yazı hazırlandığı sırada gümrük tarifelerin iptal edilmesi halinde anında alternatif araçları devreye alacaklarını söyledi. Yedek plan açıklamaları henüz detaylarını bilmesek de belirsizliği dengelemesi açısından önemli ancak karar açıklandığı an hızlı bir hareket görmemiz muhtemel. Sherpa’ya dönersek kısa vadede 4 saatlik EMA’lar sağlıklı göründüğü için yükselişten ümit kesilmemesi gerektiğini savunuyor.

Bitcoin Cash (BCH)

Altcoinler özelinde BCH için değerlendirmesini paylaşan Ali Martinez olası volatilite ortamı için aşağıdaki kurulumu paylaştı. Eğer tarifelerin iptaliyle güçlü bir belirsizlik ortamı tetiklenirse Martinez’in BCH için hedefi 413 dolara hızlı bir satış serisi. Ardından dip için hedefi 273 dolar.

Tam tersi senaryoda korkunun zaten fiyatlanmış olması ve olayın gerçekleşmesiyle Trump’ın gerilimi artırmama politikası izlemesi halinde 623-688 dolar aralığında yukarı yönlü kırılmayla BCH dört haneli hedefine koşabilir.

Hazine Bakanı ve Beyaz Saray yetkilileri olası aleyhte karar için hızla devreye alacakları önlemleri olduğundan bahsetse de Çin gibi dişli rakiplerin bu süreci menfaatine çevirmesi olasıdır. Çin eğer mahkemenin tarifeleri iptal etmesinin ardından nadir toprak elementleri için yeniden ihracat kısıtlaması kararı alırsa (tarifeler iptal edildiğinde Çin’i mali açıdan korkutacak vergi kanalı kapanır) bu durum gerilim doğurur.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi Gümrük Tarifesi Kararı Ne Oldu?

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı Bugün Saat Kaçta?

ZEC Coin Çöküşü ve TAO Coin Fiyatı, Kripto Paralarda Neler Oluyor?

Son Dakika: Trump’tan Yeni Açıklamalar, Cuma Gününe Kadar Ortalık Karışacak

Sıcak Gelişme: Beklenen An Geldi Kripto Paralarda 4 Gün Düşüş Var

Son Dakika: Trump’ın Gümrük Tarifesi ve Yüksek Mahkeme Açıklaması

Piyasa Temkinli Seyrederken Bu Altcoin Dikkat Çekiyor!

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı 9 Ocak ABD Verilerinin Ardından Kripto Paralar
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi Gümrük Tarifesi Kararı Ne Oldu?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi Gümrük Tarifesi Kararı Ne Oldu?
Ekonomi Kripto Para
9 Ocak ABD Verilerinin Ardından Kripto Paralar
Kripto Para

Lost your password?