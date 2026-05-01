Son Dakika: Hafta sonu kripto paralarda büyük karışıklığa hazır olun

  • Trump, İran'a yönelik olası saldırılar hakkında: Neden size bunu söyleyeyim ki?
  • Avrupa Parlamentosu Ticaret Komisyonu Başkanı Lange: Şu anda yasa taslağını hazırlıyoruz; parlamentonun tutumu belli ve bunu Haziran ayında sonuçlandırmayı hedefliyoruz. ABD, anlaşmayı defalarca ihlal etti.
  • Trump'ın İran hakkındaki açıklaması: Son tekliften memnun değilim.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Trump yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapıyor ve Avrupa Birliği son gümrük vergisi şokuna cevabını verdi. Hem ABD-AB hem ABD-İran arasındaki gerilim artacak. Gümrük tarifelerinin getirdiği gerilim fiyatlanmadığı için ve İran gerilimi muhtemelen büyüyeceğinden önümüzdeki saatlerde kripto paralarda düşüş beklemek en makul senaryo gibi görünüyor.

AB’den rest, Trump’dan tehdit

Trump hali hazırda tıkanan İran görüşmelerinin hiç de istediği gibi olmadığını söylüyor. İran Dışişleri Bakanıysa son yaptığı açıklamalarda ABD tutumunu değiştirmezse sorun devam edecek dedi. AB son duyuruyla ABD’nin “güvenilmezliğini” bir kez daha tehdit ettiğini söyledi. Son önemli açıklamalar şöyle.

“ABD aşırı taleplerini, tehditkar söylemlerini ve kışkırtıcı eylemlerini değiştirirse Tahran diplomasiye devam etmeye hazır.” – İran Dışişleri Bakanı

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komisyonu Başkanı Lange gümrük tarifeleriyle ilgili şunları söyledi;

“Şu anda yasa taslağını hazırlıyoruz; parlamentonun tutumu belli ve bunu Haziran ayında sonuçlandırmayı hedefliyoruz. ABD, anlaşmayı defalarca ihlal etti. Bu son hamle, ABD tarafının ne kadar güvenilmez olduğunu açıkça ortaya koyuyor.”

Trump’ın devam eden açıklamalarının satırbaşları;

“İranlı liderler birbirleriyle geçinemiyor.

(Avrupa Birliği araçlarına uygulanan gümrük vergileri hakkında) AB anlaşmaya uymuyordu. Bu durum şirketleri üretimi ABD’ye kaydırmaya zorluyor.

Az önce İran’la bir görüşme yaptım. Memnun değilim. Bakalım ne olacak. İran müzakereleri şu anda bir sonuca varmıyor. (İran’a yönelik olası saldırılar hakkında yaptığı açıklama ve zamanlaması hakkındaki soruya verdiği cevap) Neden size bunu söyleyeyim ki? Ya onları yok ederiz ya da bir anlaşma yaparız. İran’daki sertlik yanlıları da bir anlaşma yapmak istiyor.

ABD’nin füze stoğu konusunda endişeli değilim. Dünyanın her yerinde kullanabileceğimiz stoklarımız var. Muhtemelen G7’ye gideceğim. Çin ziyareti harika geçecek.

Abluka çok etkili oldu. Bu savaş bittiğinde petrol, doğalgaz ve her şey çökecek.”

Petrol 110 doların hemen altında oyalanmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: 2025’e geri döndük, Trump’ın gümrük tarifesi duyuruları başladı

Bitcoin 78.722 dolara yükseldi gözler 80.000 dolar seviyesinde

Bitcoin’in piyasa değeri 2030’da 16 trilyon dolara ulaşabilir

Sıcak Gelişme: 1 Mayıs ABD İmalat PMI raporu yayınlandı

1 Mayıs ABD piyasaları ve kripto paralar son durum

Bitcoin 24 saatte yüzde 1,7 yükseldi 77.500 dolara dayandı

Strategy’nin STRC’de %11,5 temettü oranı üçüncü ayda da devam etti

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Pentagon, Bitcoin ile ilgili gizli askeri çalışmaları doğruladı ABD ordusu Bitcoin node’u kullanıyor
SBI ve Visa Japonya’da yeni kredi kartı programında %10’a kadar BTC, XRP ve ETH ödülü sunuyor
XRP için 10.000 dolar hedefi Ripple CTO’su tarafından gerçekçi bulunmadı
Son Dakika: 2025’e geri döndük, Trump’ın gümrük tarifesi duyuruları başladı
Bitcoin 78.722 dolara yükseldi gözler 80.000 dolar seviyesinde
