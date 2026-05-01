Son Dakika: Hafta sonu kripto paralarda büyük karışıklığa hazır olun

Trump yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapıyor ve Avrupa Birliği son gümrük vergisi şokuna cevabını verdi. Hem ABD-AB hem ABD-İran arasındaki gerilim artacak. Gümrük tarifelerinin getirdiği gerilim fiyatlanmadığı için ve İran gerilimi muhtemelen büyüyeceğinden önümüzdeki saatlerde kripto paralarda düşüş beklemek en makul senaryo gibi görünüyor.

AB’den rest, Trump’dan tehdit

Trump hali hazırda tıkanan İran görüşmelerinin hiç de istediği gibi olmadığını söylüyor. İran Dışişleri Bakanıysa son yaptığı açıklamalarda ABD tutumunu değiştirmezse sorun devam edecek dedi. AB son duyuruyla ABD’nin “güvenilmezliğini” bir kez daha tehdit ettiğini söyledi. Son önemli açıklamalar şöyle.

“ABD aşırı taleplerini, tehditkar söylemlerini ve kışkırtıcı eylemlerini değiştirirse Tahran diplomasiye devam etmeye hazır.” – İran Dışişleri Bakanı

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komisyonu Başkanı Lange gümrük tarifeleriyle ilgili şunları söyledi;

“Şu anda yasa taslağını hazırlıyoruz; parlamentonun tutumu belli ve bunu Haziran ayında sonuçlandırmayı hedefliyoruz. ABD, anlaşmayı defalarca ihlal etti. Bu son hamle, ABD tarafının ne kadar güvenilmez olduğunu açıkça ortaya koyuyor.”

Trump’ın devam eden açıklamalarının satırbaşları;

“İranlı liderler birbirleriyle geçinemiyor. (Avrupa Birliği araçlarına uygulanan gümrük vergileri hakkında) AB anlaşmaya uymuyordu. Bu durum şirketleri üretimi ABD’ye kaydırmaya zorluyor. Az önce İran’la bir görüşme yaptım. Memnun değilim. Bakalım ne olacak. İran müzakereleri şu anda bir sonuca varmıyor. (İran’a yönelik olası saldırılar hakkında yaptığı açıklama ve zamanlaması hakkındaki soruya verdiği cevap) Neden size bunu söyleyeyim ki? Ya onları yok ederiz ya da bir anlaşma yaparız. İran’daki sertlik yanlıları da bir anlaşma yapmak istiyor. ABD’nin füze stoğu konusunda endişeli değilim. Dünyanın her yerinde kullanabileceğimiz stoklarımız var. Muhtemelen G7’ye gideceğim. Çin ziyareti harika geçecek. Abluka çok etkili oldu. Bu savaş bittiğinde petrol, doğalgaz ve her şey çökecek.”

Petrol 110 doların hemen altında oyalanmaya devam ediyor.