Son Dakika: 2025’e geri döndük, Trump’ın gümrük tarifesi duyuruları başladı

  • Senatörler, stratejik çıkarları tehdit eden Çin konusunda bir yasa tasarısı sundu. ABD senatörlerinin Çin tehdidiyle ilgili kararı iki partinin desteğiyle hazırlandı.
  • Trump: AB'ye uygulanan gümrük vergilerini %25'e çıkaracağım - Truth Social paylaşımı
  • Bitcoin 78.500 dolar.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
2025 yılı boyunca tarifelerle ilgili karşılıklı sert açıklamaların risk piyasalarını boğduğunu gördük. Bu yıl Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal etse de Trump yeniden gümrük tarifesi gündemine döndü. Biraz önce yaptığı paylaşımla AB’nin anlaşmayı bozduğunu ve yeniden gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi.

Gümrük tarifeleri geri geldi

Yazı hazırlandığı sırada Trump önemli bir duyuru paylaştı. Senatörlerse iki partinin desteğini alan ve ABD’nin stratejik çıkarlarını Çin’e karşı korumayı amaçlayan tasarı üzerinde ilerleme sağlıyor. İran gündemi kripto paraları yeterince boğmuyormuş gibi Trump şimdi de AB’ye gümrük tarifelerini %25’e çıkardığını açıkladı.

“Avrupa Birliği’nin üzerinde tam olarak anlaşmaya vardığımız Ticaret Anlaşması’na uymadığı gerçeği nedeniyle, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri’ne giren otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini artıracağımı duyurmaktan memnuniyet duyarım.

Gümrük vergisi %25’e çıkarılacaktır. ABD’deki fabrikalarda otomobil ve kamyon üretmeleri halinde GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYACAĞI hususu tam olarak anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

Şu anda 100 milyar dolardan fazla yatırımla birçok otomobil ve kamyon fabrikası inşa ediliyor; bu, otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir REKOR. Amerikalı işçilerin çalıştığı bu fabrikalar yakında açılacak — Bugün Amerika’da yaşananların benzeri daha önce hiç görülmedi! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP”

BTC şimdilik sakin ve 78.500 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
