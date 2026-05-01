Son Dakika: 2025’e geri döndük, Trump’ın gümrük tarifesi duyuruları başladı

2025 yılı boyunca tarifelerle ilgili karşılıklı sert açıklamaların risk piyasalarını boğduğunu gördük. Bu yıl Yüksek Mahkeme tarifeleri iptal etse de Trump yeniden gümrük tarifesi gündemine döndü. Biraz önce yaptığı paylaşımla AB’nin anlaşmayı bozduğunu ve yeniden gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi.
Gümrük tarifeleri geri geldi
Yazı hazırlandığı sırada Trump önemli bir duyuru paylaştı. Senatörlerse iki partinin desteğini alan ve ABD’nin stratejik çıkarlarını Çin’e karşı korumayı amaçlayan tasarı üzerinde ilerleme sağlıyor. İran gündemi kripto paraları yeterince boğmuyormuş gibi Trump şimdi de AB’ye gümrük tarifelerini %25’e çıkardığını açıkladı.
“Avrupa Birliği’nin üzerinde tam olarak anlaşmaya vardığımız Ticaret Anlaşması’na uymadığı gerçeği nedeniyle, önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri’ne giren otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergilerini artıracağımı duyurmaktan memnuniyet duyarım.
Gümrük vergisi %25’e çıkarılacaktır. ABD’deki fabrikalarda otomobil ve kamyon üretmeleri halinde GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYACAĞI hususu tam olarak anlaşılmış ve kabul edilmiştir.
Şu anda 100 milyar dolardan fazla yatırımla birçok otomobil ve kamyon fabrikası inşa ediliyor; bu, otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir REKOR. Amerikalı işçilerin çalıştığı bu fabrikalar yakında açılacak — Bugün Amerika’da yaşananların benzeri daha önce hiç görülmedi! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan DONALD J. TRUMP”
BTC şimdilik sakin ve 78.500 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.