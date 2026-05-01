Bitcoin 78.722 dolara yükseldi gözler 80.000 dolar seviyesinde

Bitcoin haftanın son işlem günü ABD piyasalarının açılmasıyla yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 değer kazanan kripto paranın yukarı yönlü hareketi boyunca yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkat çekti. Bitcoin hafta başında da 80.000 dolara yaklaşmış fakat alıcıların çekilmesiyle bir miktar geri çekilme yaşanmıştı. Son durumda ise lider kripto para birimi yeniden 80.000 dolar sınırına yaklaşarak piyasada beklentileri artırdı.

Risk iştahı ve makro gelişmeler

Bitcoin’in yükselişiyle paralel olarak ABD hisse senetleri de haftanın son seansına artışla başladı. Piyasalardaki genel olumlu hava, yatırımcı tercihlerine de yansırken, aynı saatlerde petrol fiyatları bir miktar geriledi. Özellikle İran’ın ABD ile yeni müzakere teklifinde bulunduğuna dair haberler, kısa vadede jeopolitik gerilimin azalabileceği beklentisini artırdı. Bu gelişme Brent petrol fiyatlarının varil başına 107,74 dolara gerilemesine yol açtı. Ancak Süveyş Kanalı benzeri stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kısıtlanmaya devam etmesi ve ABD donanmasının İran petrolü ihracatını engellemesi, petrol piyasasında endişeleri canlı tuttu.

Son haberlerin etkisiyle petrol piyasasında keskin bir trend gözlenmese de, kripto para piyasasında Bitcoin’in kritik seviyelere dayandığı gözlendi. Analistler, yatırımcıların hem makro hem siyasi gelişmeleri yakından izlediğini aktarıyor.

80.000 dolar psikolojik sınırı öne çıkıyor

Bitcoin’in dolar bazında 80.000 seviyesini test etmesi, uzmanlara göre teknik açıdan önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin son işlemlerde 78.722 dolardan alıcı buluyor. Bu fiyat, hafta başındaki yükseliş denemesinin ardından yatırımcıların tekrar alım yönünde pozisyon aldığını gösteriyor.

21shares’in baş piyasa stratejisti Adrian Fritz, 80.000 dolar seviyesinin ciddi bir direnç olduğunu vurguladı ve “Bu seviyenin üzeri için güçlü bir hareket görmemiz gerek. 80.000’in net biçimde aşılması piyasanın ivme kazanmasına neden olabilir. Özellikle son dönemde Bitcoin alan yatırımcılar, bu yükselişle tekrar kârlı duruma geçebilir” diye belirtti.

Fritz ayrıca Bitcoin’in 85.000 dolar ve üzerine çıkması halinde piyasanın dönüş sinyalleri verebileceğini öngördü. Uzmanlar, bu tür teknik seviyelerin kırılması halinde yeni bir yükseliş dalgasının tetiklenebileceği görüşünde birleşiyor.

Piyasa oyuncuları temkinli ama iyimser

Mevcut durumda, bitcoin yatırımcılarının bir kısmı önemli dirençlerin kırılması için beklemeyi tercih ediyor. Uzmanlar, bir sonraki atılımın gerçekleşmesi halinde yeni alıcıların piyasaya girebileceğini düşünüyor. Kısa vadede jeopolitik gelişmelerin ve yatırımcı psikolojisinin fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

Genel tabloya bakıldığında, küresel borsalardaki yükselişin ve petrol piyasasındaki gelişmelerin Bitcoin’in son performansında belirleyici rol oynadığı söylenebilir. Analistler kritik 80.000 dolar eşiğinin kırılıp kırılamayacağını takip ediyor.