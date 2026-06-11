Macaristan, 2025’te yürürlüğe giren kripto işlemlerine hapis riski getiren kuralları geri çekmeye hazırlanıyor

Macaristan’da hükümet, kripto para alım satımını suç kapsamından çıkarmaya hazırlanıyor. Tisza hükümeti sözcüsü Anita Köböl, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl yürürlüğe giren ve belirli kriptodan itibari paraya ya da kriptodan kriptoya dönüşümlerde onay şartı ile cezai yaptırım öngören düzenlemelerin geri alınacağını açıkladı.

Hükümetten kural değişikliği mesajı

Köböl, söz konusu düzenlemelerin piyasada ciddi bir daralmaya yol açtığını ve ülkedeki kripto işlem faaliyetlerini zayıflattığını söyledi. Açıklamasında, bu mevzuatın gereksiz olduğunu, uygulamada işleyişi neredeyse imkansız hale getirdiğini ve piyasa katılımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

“Bu gereksiz bir düzenlemeydi. Pratik işleyişi imkansız hale getirdi ve piyasa katılımcılarını korkuttu. Cezai sonuçlar da yüz binlerce kişiyi olumsuz etkiledi.”

Tisza Partisi, Macaristan’da son parlamento seçimlerinin ardından iktidara gelen ve Avrupa Birliği ile ilişkilerde daha uyumlu bir çizgi izleyen siyasi yapı olarak öne çıkıyor. Hükümetin son adımı da, önceki dönemde sertleşen kripto politikasında belirgin bir yön değişimine işaret ediyor.

2025 düzenlemesi nasıl işliyordu

Geri çekilmesi planlanan çerçeve, 2025 yılında kabul edilen ve Macaristan Ceza Kanunu ile 2024 tarihli Kripto Yasası’nda değişiklik yapan bir paketle yürürlüğe girmişti. 1 Temmuz 2025’ten itibaren kripto varlık dönüşümlerinin yalnızca yetkili bir doğrulama hizmet sağlayıcısının verdiği uygunluk sertifikasıyla yapılmasına izin verildi.

Bu sertifikaya sahip olmayan işlemler “izinsiz kripto işlemi” sayılıyordu. Böyle durumlarda bağlantılı varlık transferleri geçersiz kabul ediliyor ve hukuki sonuç doğurmuyordu. Sistem ayrıca, faaliyet gösterebilmek için Macaristan Düzenlenmiş Faaliyetler Denetim Kurumu’ndan izin alması gereken yeni bir yapı da oluşturdu.

Mini sözlük: Uygunluk sertifikası, bir kripto dönüşüm işleminin yürürlükteki kurallara uyduğunu gösteren resmi onay belgesidir. Haberde geçen doğrulama hizmet sağlayıcıları ise işlemin kaynağını, cüzdan sahipliğini ve kullanıcı bilgilerini inceleyerek bu onayı vermekle yükümlü yapılardır.

Bu hizmet sağlayıcılarının, kripto varlıkların kaynağını incelemesi, cüzdan ya da cihaz sahipliğini tespit etmesi, kullanıcı profillerini değerlendirmesi ve işlemleri dış veri tabanlarıyla karşılaştırması gerekiyordu. Sertifika ancak bu kontrollerin ardından düzenlenebiliyordu.

Hapis cezaları ve piyasa etkisi

Kurallar kapsamında, yetkisiz bir platform üzerinden 5 milyon ile 50 milyon Macar forinti arasında kripto işlemi yapan kişi ya da kuruluşlar iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyordu. 50 milyon ile 500 milyon forint arasındaki işlemlerde bu süre beş yıla, 500 milyon forintin üzerindeki işlemlerde ise sekiz yıla kadar çıkıyordu.

İşlem tutarı Öngörülen ceza 5 milyon ile 50 milyon forint 2 yıla kadar hapis 50 milyon ile 500 milyon forint 5 yıla kadar hapis 500 milyon forint üzeri 8 yıla kadar hapis

Köböl, bu düzenlemelerin yalnızca bireysel kullanıcıları değil, dijital varlık platformlarını da etkilediğini söyledi. Buna göre Revolut dahil bazı platformlar, ülkedeki kripto hizmetlerini durdurdu. Ayrıca Avrupa Birliği düzeyinde, Macaristan’ın getirdiği sınırlamaların birlik kurallarıyla uyumlu olup olmadığına yönelik bir inceleme başlatıldığı da aktarıldı.

Hükümet sözcüsü Anita Köböl, düzenlemelerin piyasayı daralttığını, platformların hizmetlerini askıya almasına yol açtığını ve Avrupa Birliği nezdinde de hukuki uyum tartışması doğurduğunu belirtti.

Planlanan geri adım, Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarının sona erdiği 12 Nisan’daki parlamento seçimlerinin ardından geldi. Yeni yönetimin, hem iç piyasadaki baskıyı azaltmayı hem de Avrupa Birliği ile yaşanan gerilimleri yumuşatmayı hedeflediği değerlendiriliyor.