Cardano piyasa değeri yeniden 6 milyar dolara çıktı, ancak düşüş beklentisi güç kazandı

Cardano’nun piyasa değeri, kısa süreli gerilemenin ardından yeniden 6 milyar dolar seviyesine yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre haberin yazıldığı sırada ADA 0,165 dolardan işlem görürken toplam piyasa değeri tam 6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Enflasyon verisi piyasaya sınırlı destek verdi

Kripto para piyasasında çarşamba günü sınırlı bir toparlanma görüldü. ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın 17 Haziran’daki toplantısında faizleri sabit bırakabileceği yönündeki beklentisini korudu. Buna karşılık, yıl bitmeden yeni bir faiz artışı ihtimali de gündemde kalmaya devam etti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yıllık bazda %4,2 arttı. Piyasa beklentisi de %4,2 yönündeydi. Nisan ayında yıllık artış %3,8 olmuştu.

Santiment’e göre bu göstergeler tek başına yakın bir dönüşü garanti etmiyor, ancak piyasanın görünmeyen tarafında bir şeylerin değiştiğine işaret ediyor.

Cardano’da türev piyasası baskısı öne çıktı

Buna rağmen Cardano cephesinde görünüm temkinli kalmayı sürdürüyor. Türev piyasalardaki pozisyonlanma ve fonlama oranları, düşüş yönlü beklentilerin arttığını ve kısa pozisyonların güç kazandığını gösteriyor. Bu tablo, ADA fiyatındaki toparlanmanın kalıcılığı konusunda soru işaretlerini artırdı.

Haftalık grafikte oluşması beklenen death cross da olumsuz görünümü destekleyen başlıklardan biri oldu. Bu teknik yapı, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesini ifade eder ve çoğu zaman zayıf fiyat eğilimiyle ilişkilendirilir.

Mini sözlük: Death cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düşmesiyle oluşan teknik sinyaldir. Piyasalarda genellikle zayıflayan momentumun işareti olarak izlenir.

ADA’nın fiyatı, en son Aralık 2020 döneminde görülen düşük seviyelere yakın seyrediyor. Bununla birlikte zincir üstü verilerde öne çıkan iki gösterge, piyasanın tamamen tek yönlü okunmaması gerektiğini ortaya koyuyor.

Zincir üstü verilerde dikkat çeken hareketlilik görüldü

Santiment verilerine göre Cardano’nun yaş temelli zincir üstü göstergeleri son günlerde olağan dışı bir tablo çizdi. ADA için Mean Dollar Invested Age göstergesi, cüzdanlarda tutulan sermayenin ortalama yaşını ölçerken düzenli biçimde yükseldi. Bu durum, uzun süredir hareketsiz kalan bazı cüzdanlarda belirgin hareketler yaşandığına işaret etti.

Buna ek olarak Age Consumed göstergesinde de son günlerde güçlü sıçramalar görüldü. Santiment, nisan ayından bu yana en büyük artışın kaydedildiğini ve uzun süredir el değmeden duran ADA’ların yeniden hareket etmeye başladığını aktardı.

Veriler, uzun süredir bekleyen ADA’ların yeniden dolaşıma girdiğini ve bunun tarihsel olarak önemli piyasa dönemeçleri çevresinde görülebildiğini ortaya koydu.

Santiment, bu sinyallerin tek başına yakın vadeli bir yön değişimini doğrulamadığını vurguladı. Ancak geçmişte Age Consumed kümelenmelerindeki artış ile Mean Dollar Invested Age verisindeki duraklama ya da gerilemenin birlikte görüldüğü dönemler, çoğu zaman piyasadaki önemli eşiklerle çakıştı.

Ayrı bir paylaşımda ise büyük kripto varlıklarda işlem hacimlerinin son iki yılın en düşük düzeylerine indiği belirtildi. Bu görünüm, piyasada teslimiyet hissinin güçlendiğine ve olası bir rahatlama yükselişi için gerekli zeminin oluşabileceğine işaret eden unsurlardan biri olarak değerlendirildi.