Bitcoin 62.600 dolar çevresinde sıkıştı! 70.000 dolar yolunda neler yaşanabilir?

Bitcoin fiyatı 62.600 dolar civarında işlem görürken, piyasa verileri kısa vadede yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Son düşüşün ardından sınırlı bir toparlanma görülse de, asıl dikkatin 65.000 ile 70.000 dolar arasındaki likidite alanında toplandığı aktarılıyor. Uzun vadeli yatırımcıların büyük ölçüde hareketsiz kalması ve büyük cüzdanların yeniden etkinlik göstermeye başlaması, fiyatın bir sonraki hamlesi açısından izlenen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Likidite kümeleri öne çıkıyor

Piyasa ısı haritalarına göre mevcut fiyatın üzerinde kayda değer bir likidite birikimi bulunuyor. Veriler, 65.000 ile 70.000 dolar aralığında yüksek kaldıraçlı pozisyonlar ve stop emirlerinin yoğunlaştığını gösteriyor. Bu nedenle söz konusu bölgenin, fiyat hareketi açısından çekim merkezi haline gelebileceği değerlendiriliyor.

Piyasa yorumcusu BTC_White_Whale, 65.000 dolar çevresindeki likiditenin büyük ölçüde değişmediğini, buna karşılık 60.000 doların altında da benzer büyüklükte bir küme oluştuğunu belirtti.

BTC_White_Whale’e göre Bitcoin, 60.000 ve 65.000 dolar çevresindeki iki önemli likidite alanının arasında işlem görüyor; bu alanlardan hangisi önce temizlenirse, sıradaki güçlü fiyat hareketi de büyük ölçüde o yöne şekillenebilir.

Bu görünüm, alıcılar ile satıcılar arasında dengeli fakat kırılgan bir tabloya işaret ediyor. Fiyatın 65.000 doların üzerine çıkması halinde kısa pozisyonların tasfiyesi yukarı yönlü ivmeyi hızlandırabilir. Buna karşılık 60.000 doların altına sarkılması, aşağı yönlü oynaklığı yeniden artırabilir.

Büyük yatırımcılar yeniden izleniyor

Pozisyonlanma verileri, bireysel yatırımcılarla büyük oyuncular arasında belirgin bir ayrışma olduğunu ortaya koyuyor. Bireysel tarafta pozisyonların %64,5’i uzun, %35,5’i ise kısa yönlü seyrediyor. Buna karşın balina ile bireysel yatırımcılar arasındaki farkın negatif bölgeden toparlanmaya başlaması, büyük sermayeli katılımcıların yeniden etkisini artırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Geçmiş dönemlerde büyük yatırımcı birikimi ve pozisyon değişimlerinin, önemli piyasa hareketlerinden önce görüldüğü biliniyor. Bunun tek başına yakın vadede kesin bir kırılma anlamına gelmediği vurgulansa da, kısa vadeli fiyat dinamiklerinde kurumsal ölçekteki oyuncuların etkisinin artabileceği belirtiliyor.

Uzun vadeli tutuş sürüyor, teknik görünüm karışık kalıyor

Zincir üstü veriler, 5 yıl ve daha uzun süredir elde tutulan Bitcoin miktarının dolaşımdaki arz içindeki payının arttığını gösteriyor. 10 yıllık yatırımcı grubunun da tarihsel olarak yüksek seviyelere yakın kalması, son zayıflığa rağmen önemli miktarda Bitcoin’in el değiştirmediğine işaret ediyor. Bu durum, borsalarda satışa hazır arzın sınırlı kalmasına katkı sağlayabilir.

Teknik tarafta ise tablo net değil. TradingView bileşik göstergeleri Bitcoin için nötr görünüm sunarken, 14 günlük RSI 29 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye aşırı satım bölgesine işaret ettiği için kısa vadeli tepki alımlarını destekleyebilir. Buna karşılık MACD değeri eksi bölgede kalmayı sürdürüyor ve satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Bitcoin ayrıca önemli hareketli ortalamaların büyük bölümünün altında işlem görüyor. 10 günlük üssel hareketli ortalama 64.001 dolar, 20 günlük üssel hareketli ortalama ise 67.378 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistlere göre 64.000 ile 68.000 dolar bölgesinin kalıcı biçimde aşılması, mevcut zayıf teknik yapının gevşemesi açısından kritik olabilir. Öte yandan bazı grafik yorumcuları, aşağı yönlü trend çizgisinin üzerine çıkılmasıyla birlikte 62.300 dolar bölgesini kısa vadeli destek olarak izliyor.