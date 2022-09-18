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Ethereum Merge Sonrası Gözler Bu Altcoinde! Sonunda Oluyor!

Cardano için Vasil Hard Fork tarihi yeniden belli oldu. Eğer tekrar bir erteleme olmazsa ADA yatırımcılarının beklediğine değebilir.
20:00
18 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para topluluğu yıllardır Ethereum Merge için çok sayıda erteleme gördü. Buna rağmen Ethereum birleşmesi gerçekleşti. Cardano yatırımcıları ise aylardır ertelenen kendi büyük yükseltmeleri olan Vasil Hard Forku bekliyor. Hoskinson bile artık erteleme kararlarını duyurmaktan bıktı. Peki ne zaman gerçekleşecek?

Cardano (ADA) Vasil Hard Fork

Mayıs ayında şiddetlenen kripto kışını Cardano (ADA) diğerlerine göre daha az kayıpla atlattı. Bunun sebebi ise ağı bir sonraki aşamasına taşıyacak olan Vasil hard fork gelişmesiydi. Aylardır ha şimdi ha yarın diyerek ertelenen büyük güncelleme artık yatırımcıları bezdirdi. Hoskinson, sürekli ertelemelerin kendisinden kaynaklı olmadığını ve bu süreçte sürekli suçlanmaktan yorulduğunu açıkladı. Ortaya çıkan teknik sorunlar ve node’ların yeni sürüme yavaş güncellenmesi bu gecikmenin temelini oluşturuyor.

Merge sonrası Cardano artık en büyük ikinci PoS konsensüs mekanizmasıyla çalışan akıllı sözleşme platformu oldu. Fakat halen Cardano topluluğu ağın daha fazla büyüme alanı olduğunu düşünüyor. Vasil ile akıllı sözleşme yeteneklerini daha da geliştirecek olan Cardano, uzun vadede ağ aktivitesini bu şekilde artırarak ADA fiyatını yukarı taşıyabilir.

Vasil Hard Fork

Peki ama aylardır ertelenen Vasil hard fork ne zaman yapılacak? Vasil yükseltme teklifi başlatıldı, bu da hard fork’un büyük ihtimalle 22 Eylül’de gerçekleşeceği anlamına geliyor. Input Output CEO’su Charles Hoskinson, bir hard fork birleştirici talebinin gönderildiğini ve başarıyla kabul edildiğini, yani Vasil hard fork uygulamasının artık son aşamasına girdiğini duyurdu.

Hoskinson’a göre artık hard fork için otomatize edilmiş süreç resmen başlatıldı. Cardano (ADA) Kurucusu şunları söyledi;

“Hepimiz arkamıza yaslanıp Vasil roketinin kalkışını izleyeceğiz. Şu anda havada… Artık geri dönüş yok. Başlatıldı”.

Ancak 22 Eylül tarihini de kesin olarak görmemek gerekir. Hoskinson, bazı iyileştirme çalışmaların süreci 27 Eylül tarihine kadar uzatabileceğini de söyledi. Cardano topluluğuna çağrıda bulunan CEO, kullanıcıları cüzdanlarını Daedalus 5.0.0’a yükseltmeye çağırdı. Vasil hard fork, blockchain’in ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artıracağından Cardano’nun bugüne attığı en önemli adımların başında geliyor.

Bakalım Eylül sonu tahminleri bu sefer tutacak mı? Eğer bu tarihe yaklaştığımızda yeniden bir erteleme duyurulmazsa 20-25 Eylül tarihleri arasında ADA fiyatının ciddi artışlar yaşadığını görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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