Ethereum 1.600 dolar bölgesine geriledi! Piyasa bu tabloyu nasıl okuyor?

Michael Saylor’ın Ethereum’a yönelik son eleştirileri, piyasada zaten bir süredir tartışılan başlıkları yeniden gündeme taşıdı. Saylor, Ethereum’a duyulan güvenin zayıflamasında Solana, BNB Chain, Sui, Hyperliquid ve çok sayıda Katman 2 ağın yarattığı rekabetin etkili olduğunu savundu. Ona göre hangi ekosistemin ayakta kalacağını anlatıdan çok kullanım alanı belirleyecek.

Rekabet baskısı ve fiyat görünümü

Ethereum’un mevcut piyasa görünümü, bu eleştirilerin neden daha fazla dikkat çektiğini de ortaya koyuyor. Son düşüş döneminde ETH, büyük kripto varlıklar arasında görece daha zayıf bir performans sergiledi. Fiyatın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların belirgin biçimde altında kalması, teknik görünümde önemli destek seviyelerinin aşağı yönlü kırıldığına işaret etti. Göreceli Güç Endeksi bir süre aşırı satım bölgesinde seyrederken, ETH fiyatı da 1.600 dolar civarına kadar çekildi.

Rekabet cephesinde ise tablo önceki döngülere kıyasla daha sert görünüyor. Bireysel yatırımcı ilgisinin önemli bölümünü Solana toplarken, Hyperliquid vadeli işlemler tarafında dikkat çeken bir oyuncuya dönüştü. Ethereum’un Katman 2 stratejisi de işlem yükünü dağıtırken likiditenin farklı ağlara yayılmasına yol açtı. Bu gelişmeler, ağın karşı karşıya olduğu baskının teorik değil somut olduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Katman 2, ana blokzincirin üzerine kurulan ve işlemleri daha hızlı ya da düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlayan ikinci seviye ölçekleme çözümlerini ifade eder. Hyperliquid ise özellikle zincir üstü sürekli vadeli işlemler alanında öne çıkan bir platform olarak biliniyor.

Kurumsal ilgi tartışması

Buna karşın Ethereum’a olan güvenin tamamen çöktüğü yönündeki değerlendirme, piyasanın tüm verileriyle tam olarak örtüşmeyebilir. Kurumsal oyuncuların Ethereum üzerinde geliştirme faaliyetlerini sürdürmesi, bu alandaki ilginin tümüyle kaybolmadığını düşündürüyor. Ethereum, merkeziyetsiz finans likiditesinin önemli bölümünü barındırmayı sürdürürken, çok sayıda kurumsal blokzincir girişimi için de temel mutabakat katmanı olmayı koruyor.

Ethereum kötü bir dönemden geçse de geliştirici faaliyeti, ekonomik değer ve kurumsal benimseme açısından en büyük akıllı sözleşme platformu olmayı sürdürüyor.

Metinde dikkat çekilen bir başka nokta da Saylor’ın geçmiş değerlendirmeleriyle bugünkü tartışma arasındaki fark oldu. 2024 yılında spot ETF onaylarının düşük ihtimal olduğunu ve Ethereum’un güçlü bir kurumsal kabul görmeyeceğini savunduğu hatırlatıldı. Ancak sonraki dönemde Ethereum ETF’leri piyasaya çıktı, milyarlarca dolarlık varlık çekti ve kurumsal yatırımcıların takip ettiği ürünler arasına girdi.

Ethereum için temel soru ne?

Ethereum cephesinde ağ aktivitesindeki yavaşlama, fiyatın sıkışık seyri ve rakiplerin pazar payı kazanması önemli riskler arasında yer alıyor. Yine de mevcut tablo, ağın ortadan kaybolacağına işaret etmiyor. Akıllı sözleşme ekosistemindeki büyüklüğü, geliştirici yoğunluğu ve kurumsal benimsenme düzeyi, Ethereum’un halen merkezi bir konumda bulunduğunu gösteriyor.

Piyasa ise daha rekabetçi hale gelen ortamda Ethereum ekosisteminin yeniden ivme kazanıp kazanamayacağına dair daha net işaretler bekliyor. Bu belirsizlik, ETH’nin değerlemesinde aşağı yönlü sert bir yeniden fiyatlamayı beraberinde getirmiş durumda.