🚨 Digital Asset, Canton Network’ü büyütmek için 355 milyon dolar yatırım aldı.

Digital Asset Holdings, Andreessen Horowitz’un kripto birimi a16z crypto’nun liderlik ettiği yeni yatırım turunda 355 milyon dolar fon sağladı. Bloomberg Law’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre işlem, şirkete yaklaşık 2 milyar dolar değer biçti. Gelişme, Wall Street’in izinli blokzincir altyapılarına yönelik ilgisinin hızlandığına işaret etti.

Yatırım turuna büyük finans kuruluşları katıldı

Yatırım turunda a16z crypto 100 milyon dolar katkı sundu. Tura ayrıca 7RIDGE, Abu Dhabi Investment Authority, Citadel Securities ve Optiver katıldı. Digital Asset, finansal kurumlara yönelik blokzincir çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Digital Asset kurucu ortağı ve CEO’su Yuval Rooz, yatırım turunun duyurulmasının ardından kurumsal benimsemenin en başından beri izlenen yol olduğunu belirtti.

Şirketin topladığı yeni kaynağın, Digital Asset tarafından geliştirilen ve sürdürülen Canton Network’ün ölçeklenmesinde kullanılacağı aktarıldı. Bu ağ, finansal kuruluşların geleneksel menkul kıymetleri tokenize etmesine ve takasını ticari açıdan hassas verileri gizli tutarak gerçekleştirmesine imkan vermeyi hedefliyor.

Mini sözlük: İzinli blokzincir, ağa kimlerin katılabileceğinin önceden belirlendiği yapı anlamına gelir. Tokenizasyon ise hisse senedi veya tahvil gibi geleneksel varlıkların dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulmasıdır.

Canton Network daha önce Goldman Sachs, BNY Mellon, BNP Paribas, Standard Chartered, Société Générale ve Deutsche Börse gibi kurumlar tarafından pilot uygulamalarda test edildi. Bu tablo, ağın özellikle kurumsal finans tarafında konumlandığını gösteriyor.

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Fon geçmişi birkaç yıla yayıldı

Son yatırım, Digital Asset’in son yıllarda Wall Street destekli fon akışını sürdürdü. Şirket haziran 2025’te DRW Venture Capital, Tradeweb, Citadel Securities, IMC, Optiver, Goldman Sachs, Virtu ve diğer yatırımcılardan 135 milyon dolar toplamıştı.

Bunu aralık 2025’te BNY Mellon, Nasdaq, S&P Global ve iCapital’ın katıldığı 50 milyon dolarlık stratejik yatırım turu izledi. Daha önce de 2021 yılında 7RIDGE ve Eldridge dahil yatırımcılardan 120 milyon doların üzerinde kaynak sağlanmıştı.

Yuval Rooz, yaklaşık 12 yıla yayılan yolculuklarında hatalar yaptıklarını ancak yönlerini belirleyen temel hedeften vazgeçmediklerini vurguladı.

Digital Asset’e daha eski dönemlerde JPMorgan, Citi, Deutsche Börse, Goldman Sachs, IBM, Samsung ve Salesforce gibi kurumlar da yatırım yapmıştı. Bloomberg geçen ay şirketin aynı değerleme üzerinden ilk etapta yaklaşık 300 milyon dolar hedeflediğini ve finansmanın birkaç hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini bildirmişti.

Cointelegraph, konuya ilişkin değerlendirme almak için Digital Asset’e ulaştığını ancak yayıma kadar şirketten yanıt gelmediğini belirtti.