Japonya Temsilciler Meclisi, kripto varlıkları finansal araç sayacak yasa tasarısını onayladı

Japonya Temsilciler Meclisi, kripto varlıkların düzenlenme biçimini köklü şekilde değiştirebilecek reform tasarısını kabul etti. Tasarı, Bitcoin, Ethereum ve XRP gibi varlıkların ağırlıklı olarak ödeme aracı kuralları altında değerlendirilmesi yerine, hisse senetleri ve diğer finansal ürünlere daha yakın bir çerçevede ele alınmasını öngörüyor.

Yeni sınıflandırma ve vergi planı

Düzenleme teklifi şimdi nihai onay için Japonya Danışmanlar Meclisi’ne gidecek. Yasanın kabul edilmesi halinde yeni çerçevenin 2027’de yürürlüğe girmesi, kripto kazançlarına uygulanan verginin en fazla %55 düzeyinden sabit %20’ye indirilmesinin ise 2028’de başlaması bekleniyor.

Tasarı, kripto varlıkları Finansal Araçlar ve Borsa Yasası kapsamına alarak dijital varlıklara borsa ürünlerine benzer piyasa kuralları uygulanmasının önünü açıyor. Bu değişiklikle yatırımcılar ve borsalar için daha açık bir hukuki yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, kripto varlıkların hem yerli hem de yabancı yatırımcılar tarafından giderek daha fazla yatırım ürünü olarak kullanıldığını belirtti.

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, ülkede açılmış kripto hesaplarının 14 milyonu aştığını açıkladı. Kuruma göre bu hesapların yaklaşık %70’i, yıllık geliri 7 milyon yenin altında olan kullanıcılara ait bulunuyor.

Mevcut sistemde kripto kazançları artan oranlı gelir vergisi kapsamında değerlendirildiği için yatırımcılar yüksek vergi yüküyle karşılaşabiliyor. Önerilen sabit %20 oranı, hisse senedi ve tahvillerdeki vergi uygulamasına yakın bir yapı kuracak.

Piyasa kuralları sertleşebilir

Reform paketi yalnızca vergiyi değil, denetim ve yaptırımları da kapsıyor. Kayıtsız kripto hizmeti sunan işletmelere yönelik azami hapis cezasının 3 yıldan 10 yıla çıkarılması, para cezasının ise 10 milyon yene kadar yükseltilmesi planlanıyor.

Tasarı ayrıca içeriden öğrenenlerin ticaretine yönelik sınırlamalar getiriyor. Şirket yöneticileri, borsa çalışanları ve henüz kamuya açıklanmamış önemli bilgilere erişimi olan diğer kişilerin, listeleme kararları, listeden çıkarma süreçleri, büyük işlemler veya iş başarısızlıkları gibi gelişmelere dayanarak alım satım yapması yasaklanacak.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti, kripto ETF’lerinin yatırımcılara dijital varlıklara daha erişilebilir biçimde yatırım yapma imkanı sağlayabileceğini aktardı.

ETF ihtimali ve sektör etkisi

Yeni çerçeve, kripto ETF’leri için de zemin hazırlayabilir. Dijital varlıkların finansal araç olarak kabul edilmesi halinde, düzenlemeye tabi yatırım ürünlerinin incelenmesi ve listelenmesi daha uygulanabilir hale gelebilir. Japonya Borsa Grubu’nun, yasal altyapının tamamlanması durumunda 2027 gibi erken bir tarihte kripto bağlantılı ETF listelemelerini değerlendirdiği aktarıldı.

Yetkililer, bu değişikliklerin sektöre giren bireysel ve kurumsal yatırımcı sayısındaki artışla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Reformun, kullanıcı korumasını güçlendirirken Japonya’nın dijital varlık pazarında yenilikçi faaliyetleri desteklemesi hedefleniyor.

Japonya’da dijital varlık altyapısının son dönemde genişlediği görülüyor. Büyük bankalar stabilcoin projeleri üzerinde hazırlık yaparken, SBI Holdings gibi şirketler de kripto işlem ve saklama hizmetlerini büyütüyor.