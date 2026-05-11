Bitcoin MVRV oranı yükseliş sinyali verdi 92 bin ve 104 bin dolar hedefleri gündeme geldi

Kripto para analistleri, Bitcoin’in değerlemesine ilişkin öne çıkan göstergelerin yakın vadede güçlü bir yükselişin habercisi olabileceğini belirtti. Bu görüşte özellikle MVRV oranında yakında yaşanacak bir “altın kesişim” dikkat çekiyor. Geçmişte bu kesişimlerin ardından Bitcoin fiyatında uzun soluklu ve sert değer artışları yaşandığına işaret ediliyor.

MVRV göstergesinden gelen yükseliş sinyali

MVRV oranı, Bitcoin’in piyasa değeri ile gerçekleşen (el değiştirilen) değerinin karşılaştırılmasına dayanıyor. Son verilere göre, bu oranın 200 günlük hareketli ortalamayla “altın kesişim” noktası yaklaşmış durumda. Kripto para analiz platformu CryptoQuant’tan CW8900, bu teknik kesişimin tarihsel olarak önemli fiyat sıçramalarını tetiklediğini vurguladı.

2022 döngüsünde MVRV oranın 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmasının ardından Bitcoin yüzde 90’lık bir ralliyle 16.300 dolardan 31.000 dolara yükselmişti. 2023 Eylül’ündeki bir başka kesişim ise fiyatı mevcut zirvesi olan 126.000 dolara taşıyan yüzde 400’lük bir ralliye öncülük etti. Bu noktada, yakın gelecekte yeni bir yükseliş ivmesi bekleniyor.

“Yakında BTC MVRV oranı ile 200 günlük ortalamanın altın kesişimi gerçekleşecek. Geçmişte benzer durumlar güçlü yükselişleri tetikledi,” şeklinde CW8900 değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ayı sonunda ise Bitcoin’in MVRV oranının 30 günlük ortalamasının, 90 günlük ortalamasının üzerine çıkması analistler tarafından yeniden olumlu yorumlandı. Son fiyat dalgalanmasıyla birlikte, Bitcoin’in 83.000 dolara çıkması, kısa vadeli yatırımcıların kâra geçtiği anlamına geliyor.

Kısa vadeli maliyet bandında 92 bin dolar hedefi

Bitcoin’de son yükselişle kısa vadeli yatırımcıların ortalama alış maliyeti artış gösterdi. Söz konusu grubun maliyet bandının şu anda 92.000 dolara kadar yükselmesi bekleniyor. Analistlere göre, bu bandın aşılması halinde fiyat “ısı bandı”na yaklaşabilir ve 104.000 dolar seviyesine varabilen yeni bir yükseliş potansiyeli doğabilir.

Glassnode verilerine göre, kısa vadeli yatırımcıların risk alanına yaklaşıldı. Ancak bu alan aşılmadan önce fiyatın daha yüksek seviyeleri test edebileceği belirtiliyor. Yani kâr realizasyonları yaşansa bile, teknik göstergeler kısa vade için olumlu olmaya devam ediyor.

“Isı bandı olarak adlandırılan bölge 92.000 dolarda, aşırı alım bandı ise 104.000 dolarda yer alıyor. Bu aralıklara yaklaşılırken fiyat hareketleri sertleşebilir,” değerlendirmesi öne çıktı.

Uzmanlardan dev ralli iddiası

Cointelegraph’ın aktardığına göre, pek çok analist Bitcoin’in 82.500 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamayı yeniden test ettiğini belirtti. Bu seviyenin güçlü biçimde yukarı kırılması, aylardır süren düşüş ivmesini tamamıyla sona erdirebilir. Aksi halde yeni bir satış dalgasıyla fiyatın 50.000 dolara kadar gerileyebileceği de vurgulandı.

Shib Spain isimli analist, haftalık grafikteki düşüş trendinin sonlandığını ve MACD göstergesinin pozitif sinyaller verdiğini söyledi. Buna göre, yapısal bir değişim yaşandı ve güçlü bir yukarı yönlü hareket kısa sürede başlayabilir. Bir diğer analist Moustache ise Bitcoin piyasa değerinin ve RSI göstergesinin aylık bazda çok yıllık destek hattından sıçrama yaptığını paylaştı.

“2022’de olduğu gibi bu döngüde de Bitcoin’in dip seviyesini tahmin ettim,” yorumunu yapan Moustache, yaklaşan büyük bir çıkışa işaret etti.

Bazı uzmanlar ise, kurumsal yatırımcı ilgisi ve teknik göstergelerdeki güçlenmeyle birlikte Bitcoin’de bu yıl 180.000-250.000 dolar aralığında yeni bir süper ralli ihtimalini gündeme taşıdı. Kısacası, kritik teknik göstergeler ve yatırımcı davranışları yükseliş senaryosunu desteklemeye başladı.