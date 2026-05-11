Sharplink ilk çeyrekte 685 milyon dolar zarar açıkladı Ether yatırımı için yeni fon kurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 💥 Sharplink yılın ilk çeyreğinde Ether fiyatlarındaki düşüşle 685 milyon dolar zarar açıkladı.
  • 🪙 Şirket Galaxy ortaklığıyla Ether odaklı, 125 milyon dolarlık yeni bir DeFi fonu kurmaya hazırlanıyor.
  • 💡 Sharplink bilançosunda 868 bin adet $ETH bulunduruyor ve staking’den 18.800 ETH ödül kazandı.
  • ⚡ En önemli nokta, kurumsal yatırımcıların Ether ve DeFi stratejilerine olan ilgisinde canlılık devam ediyor.
Kripto varlık şirketi Galaxy ile Ethereum ağına odaklanan Sharplink, Ether varlıklarını merkeziyetsiz finans (DeFi) stratejileriyle değerlendirmek amacıyla yeni bir özel fon kuracaklarını duyurdu. Söz konusu fon, hem kurumsal yatırımcıların kripto varlıklardan zincir üstü getiri elde etme arzusunun arttığını gösteriyor hem de Ether portföylerini farklı gelir kanallarından değerlendirmek isteyen kurumlara işaret ediyor.

İçindekiler
1 Yeni fonun yapısı ve hedefleri
2 Sharplink’in bilanço sonuçları ve ETH piyasasındaki dalgalanma
3 Kurumsal yatırımcılar ve piyasadaki dalgalanmalar

Yeni fonun yapısı ve hedefleri

Galaxy Sharplink Onchain Yield Fund adı verilen fonun önümüzdeki haftalarda resmen faaliyete geçmesi bekleniyor. Açıklamaya göre ilk etapta fon büyüklüğü 125 milyon doları bulacak; bunun 100 milyon dolarlık kısmı Sharplink’in elindeki staking yapılmış Ether varlıklarından, 25 milyon doları ise Galaxy tarafında sağlanacak. Şirketler, fon yönetimini Galaxy’nin üstleneceğini belirtti.

Fon kapsamında bir araya getirilecek kaynaklar, DeFi likidite protokollerine ve zincir üstü getiri sağlayan farklı fırsatlara yönlendirilecek. Böylece hem ek getiri yaratılması hem de Sharplink’in uzun vadeli Ether pozisyonunu koruması amaçlanıyor. Sharplink, Ethereum ağı üzerindeki en büyük kurumsal varlık sahiplerinden biri olarak öne çıkıyor; şu anda bilançosunda yaklaşık 868 bin adet Ether bulunduruyor.

Şirketin kasım ayındaki piyasa zirvesinde sahip olduğu Ether varlıklarının değeri neredeyse 4 milyar dolara yaklaşmıştı. Fonun devreye alınması, kripto piyasalarında dalgalanmalara rağmen kurumsal aktörlerin Ether temelli stratejilere ve DeFi ürünlerine olan ilgisinin canlılığını ortaya koyuyor.

Galaxy CEO’su Mike Novogratz, fonun kurumsal yatırımcıların klasik finans dünyasındaki getiri ve risk yönetimi araçlarına benzer ürün talebine karşılık geldiğini belirterek, blockchain tabanlı yatırım alternatiflerinin giderek daha fazla ilgi çektiğini aktardı.

Sharplink’in bilanço sonuçları ve ETH piyasasındaki dalgalanma

Sharplink, Ether fiyatlarındaki gerileme nedeniyle 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir zarar açıkladı. Şirket, ilk çeyrekte 685,6 milyon dolar net zarar açıkladı; bu hisse başına 3,25 dolarlık kayba denk geliyor. Zararın büyük kısmı, bilançodaki Ether varlıklarının değer kaybetmesinden kaynaklanan gerçekleşmemiş zarar kalemlerinden oluştu ve bu başlık altında toplam 506,7 milyon dolarlık kayıp yaşandı.

Ocak ortasında yaklaşık 3.354 dolar seviyesine kadar çıkan Ether, çeyrek sonunda 2.104 dolara kadar geriledi. Son işlem fiyatı ise 2.339 dolara yaklaştı. CryptoAppsy verilerine göre Ether, söz konusu dönemde ciddi bir değer kaybı yaşadı ve bu durum kurumsal yatırımcıların finansallarını doğrudan etkiledi.

Yine de Sharplink’in operasyonel gelirlerinde artış gözlendi. Şirketin çeyrek dönem geliri, geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir sıçrama göstererek 700 bin dolardan 12,1 milyon dolara çıktı. Sharplink, 2025 Haziran’ında başlattığı Ether hazine stratejisi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 18.800 ETH staking ödülü kazandı.

Şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla bilançosunda 16,9 milyon dolar nakit varlığı bulunuyor. Sharplink’in bilanço performansı, kripto varlıklara büyük miktarda yatırım yapan firmaların, piyasa oynaklığından ne ölçüde doğrudan etkilenebildiğine dair çarpıcı bir örnek sunuyor.

Kurumsal yatırımcılar ve piyasadaki dalgalanmalar

Kripto varlıkları hazineye ekleyen şirketlerin rapor ettiği finansal sonuçlar, volatilitenin hem olumlu hem de olumsuz etkilerini yansıtıyor. Özellikle Ether ve Bitcoin gibi büyük kripto paralara önemli miktarlarda sahip olan firmalarda dönemsel zarar ve kazançlar ciddi boyutlara ulaşabiliyor.

Analistlere göre, bu fiyat dalgalanmaları şirket bilançosunda büyük oynaklığa yol açarken, sektörde kripto hazine stratejilerine sahip şirketlerin yakın dönemde birleşme ve satın alma adımlarına yönelebileceği öngörülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
