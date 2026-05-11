XRP fiyatı 1,50 dolar direncini test etti yükseliş ivmesi için kilit eşik ön plana çıktı

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilikle birlikte, XRP fiyatı 1,50 dolar seviyesini aştıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşadı. 11 Mayıs itibarıyla XRP, gün içindeki hızlı yükselişin ardından 1,45–1,46 dolar bandında işlem görüyor. Bu seviyeye ulaşılırken kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarına yöneldiği ve 1,50 dolar civarında önemli bir dirençle karşılaşıldığı gözlendi.

XRP kritik desteklerin üzerinde kaldı

Teknik analizlere göre XRP, 1,44 dolar desteğinin üzerinde kalarak yükseliş eğilimini şimdilik korumayı başardı. Özellikle 100 saatlik hareketli ortalamanın ve yükselen trend hattının üzerindeki fiyat hareketi, kısa vadede olumlu bir görünüm sağladı. Analistler, 1,5074 dolar seviyesine denk gelen Fibonacci direnç bölgesi üzerine kalıcı bir çıkışın, yeni hedeflerin önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, türev piyasalardaki fonlama oranlarının negatif olması, piyasada kısa pozisyonların arttığına işaret etti. Böyle dönemlerde, aşırı düşüş beklentisiyle açılan pozisyonlarda ani yükselişler yaşanırsa, ters köşe hareketlerin görülebileceği belirtiliyor. Bu dinamikler, XRP fiyatının kritik desteklerde tutunmaya devam etmesinin altında yatan nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

Analizde, “Yükseliş ivmesini sürdürebilmek için fiyatın 1,50 dolar üzerindeki hareketini onaylaması gerekiyor. Aynı zamanda işlem hacmindeki artış ve göstergeler, bu süreçte belirleyici rol oynayacak” ifadesine yer verildi.

Ticaret göstergeleri ve fiyat hareketi

TradingView verilerine göre, XRP’de 12 alış, 9 nötr ve 5 satış sinyali bulunuyor. RSI, yani Göreceli Güç Endeksi, 59 civarındayken, piyasanın aşırı alım bölgesine girmediğini fakat yukarı yönlü isteğin korunduğunu gösterdi. Diğer yandan, MACD göstergesinin de alış sinyali vermesi, kısa vadede pozitif havanın sürdüğüne işaret etti.

Küçük çaplı düzeltmelere rağmen, hareketli ortalamaların büyük bir bölümü (1,41–1,43 dolar arası) fiyatın destek bulmasını sağladı. Fiyat ortalamalarının genel olarak yukarıda seyretmesi, teknik anlamda kısa vadede potansiyelin sürdüğüne işaret etti. Ancak, 1,72–1,75 dolar seviyelerinde bulunan uzun vadeli ortalamalar ise XRP’nin kalıcı bir yükseliş trendine girmesi için aşılması gereken önemli engeller arasında sayılıyor.

Kısa vadede, 1,49 dolarda ilk direnç noktası bulunurken, yukarı hareketin devamı halinde 1,61 dolara kadar bir potansiyel oluşabileceği belirtiliyor. Aşağıda ise, 1,38–1,41 dolar aralığı izlenen ana destek bölgesi olmaya devam ediyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP, basın saatinde yaklaşık 1,46 dolarlık fiyatı ve yüzde 2,59’luk günlük artışı ile dikkat çekti.

Piyasa genelindeki toparlanma XRP’ye destek verdi

XRP’nin yukarı yönlü atılımı, genel kripto para piyasasındaki olumlu havayla birlikte gerçekleşti. Özellikle Bitcoin’in yeniden 82.000 dolar seviyesine yaklaşması, tüm piyasada risk iştahını artırdı ve önemli altcoinler arasında XRP de bu hareketten payını aldı.

Uzmanlar, XRP Ledger’daki merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarının adım adım büyüdüğünü ve bunun uzun vadede XRP ekosisteminin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti. Fiyat hareketlerinde Bitcoin’in istikrarlı seyri ve piyasadaki likiditenin artması, XRP gibi altcoinlerin performansını olumlu etkileyen başlıca etkenler arasında gösterildi.

Piyasa analistleri, XRP’nin 2021 yılından beri devam eden düşüş trendini kırmasının ardından fiyatın artık daha sağlam bir taban oluşturma çabasına girdiğine dikkat çekiyor. Bu yeni yükseliş döngüsünde, 1,30–1,55 dolar aralığı uzun vadeli temel destek olarak öne çıkıyor.

Fiyat tahminlerinde kritik eşiğin önemi

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde 1,50 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı hareketlerin görülmesi halinde, teknik göstergelerin de olumlu sinyal vermesiyle beraber XRP’de orta vadede 2 doların ve uzun vadede 3,80 dolara kadar bir potansiyelin konuşulmaya başlanabileceğini belirtiyor. Aksi durumda, yeniden 1,30 dolar civarındaki desteklerin test edilme ihtimali bulunuyor.

Şu anda XRP’nin piyasa değeri yaklaşık 90 milyar dolar civarında seyrediyor ve teknik olarak, önceki düzeltme dönemlerine kıyasla daha güçlü bir yapı gösteriyor. Önümüzdeki haftalar, XRP’nin mevcut toparlanma hareketinin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak.