Ethereum, 2.333 dolar seviyesinde dirençle karşılaşıyor ve 2.640 dolar hedefine odaklanıyor

Ethereum, güncel olarak dalgalı bir seyir izleyerek karar aşamasında hareket ediyor. Son verilere göre ETH, yaklaşık 2.328 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1,17’lik bir gerileme yaşadı. CryptoAppsy verilerine göre Ethereum’un günlük hacmi ise 19,82 milyar dolar seviyelerinde. Fiyat hareketleri henüz sert bir kırılmaya işaret etmese de, piyasadaki yapısal görünüm yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı.

Dar fiyat aralığında sıkışan Ethereum

Son dönemde Ethereum fiyatı belirgin bir bant içinde dalgalanıyor. Piyasa analistleri, fiyatın hem üst hem de alt sınırları aşmayı denediğini ancak başarısız girişimlerin ardından tekrar aralığın içine döndüğünü belirtiyor. Özellikle alıcılar alt bölgede savunma yaparken, satıcılar üst bantta aktif şekilde karşılık vermeye devam ediyor.

Bu tablo, piyasanın karar veremediği döneme işaret ediyor. Şu anki görünümde, ETH fiyatı 2.350–2.400 dolar direnç bölgesini aşmadıkça yatırımcılar mevcut seyri bir trend başlangıcı olarak değil, yatay bir düzeltme ihtimaliyle değerlendiriyor.

Ethereum’un üst banda temiz biçimde tırmanamaması halinde, yeniden 2.200–2.150 dolar aralığına gerileme riski bulunuyor. Tersine fiyat, 2.350 dolar seviyesini aşarsa yükselişin hız kazanması beklenebilir.

2.640 dolar yakınındaki CME boşluğu ilgi odağı oldu

Piyasada öne çıkan bir diğer başlık ise, Ethereum’un 2.640 dolar seviyesine yakın CME boşluğunun hâlâ doldurulamamış olması. Analistler, bu seviyenin yatırımcılar için güçlü bir hedef haline geldiğini belirtiyor. ETH, öncelikle mevcut aralığı aşmak zorunda; ardından 2.450–2.640 dolar bölgesine hareket potansiyeli doğabilir.

Yine de, ETH fiyatı güçlü direnç altında kaldığı sürece bu boşluk bir fırsat olmaktan öteye geçemiyor. İvmenin hızlanabilmesi için direncin üzerinde kalıcı bir hareketin görülmesi gerekiyor.

Haftalık kapanış ve teknik göstergeler

Geçen hafta Ethereum fiyatı, ekim 2025’ten bu yana ilk kez 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. Uzmanlar, benzer bir hareketin daha önce büyük yükselişe zemin hazırladığını hatırlatıyor. Ancak, bu tip teknik sinyallerin daha yüksek seviyelerde alıcı bulması gerekli görülüyor.

Fiyatın 2.350–2.400 dolar direncini aşmayı başarması durumunda, yükselişin teyit edileceği belirtiliyor. Buna karşın, fiyat tekrar mevcut bandın altına sarkarsa; hareketin, klasik bir düzeltme dalgası olma ihtimali artacak.

Büyük cüzdan hareketleri ve Binance ilgi merkezi

Ethereum’un son dönemdeki fiyat seyrine, zincir üstü veri analizleri ve büyük yatırımcı hareketleri de etki ediyor. Son üç günde, büyük bir ETH/BTC yatırımcısı Binance’e 800 milyon dolardan fazla Ethereum transfer etti. Bu tutarda transferler, özellikle fiyat dirence yakın seyrederken kısa vadeli satış baskısı yaratabiliyor.

Diğer taraftan, Binance borsasında Ethereum’a yönelik alış tarafında güçlü bir talebin sürdüğü de gözlemleniyor. Piyasa gözlemcileri, spot piyasada olumlu talebin fiyatı aşağı yönlü daha derin hareketlerden koruduğunu ifade ediyor.

Büyük yatırımcı transferleri kısa vadede satış baskısı anlamına gelebilirken, borsalardaki yüksek alım ilgisi Ethereum’un direnç bölgesine tekrar yaklaşmasını sağlıyor.

Piyasada yeni bir hareketin hazırlığı mı?

Teknik açıdan bakıldığında, Ethereum’un 2.270–2.350 dolar aralığını savunması ve ardından da üst dirençleri aşması, yukarı yönlü bir kırılmayı beraberinde getirebilir. Uzmanlar, özellikle MACD göstergesindeki toparlanmanın ve son haftalık kapanışın, alıcıların yeniden güç kazanmaya başladığına işaret ettiğini vurguluyor. Ancak, fiyat hareketlerine ilişkin kararsızlık sürdükçe, büyük bir trend başlamadan önce hâlâ net bir teyide ihtiyaç olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Özetle, piyasada dikkat edilen esas seviye 2.350–2.400 dolar aralığı. Bu üzerinde kalıcı bir kapanış gelirse, köklü bir ivme oluşabilir ve rotanın hızlıca 2.640 dolara çevrilmesi mümkün görünüyor. Tersi durumda ise Ethereum bir süre daha yatay seyir izleyebilir.