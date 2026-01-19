Ethereum (ETH)

Tom Lee Sessizce Artırıyor: Ethereum Arzının Yüzde 3,4’ü Artık Tek Elde

Özet

  • Bitmine Immersion, Ethereum arzının yüzde 3,4’üne ulaşarak en büyük kurumsal yatırımcılardan biri oldu.
  • Borsalardaki ETH miktarı 16.3 milyon adet seviyesine düşerek Ethereum'un arzını ciddi biçimde daralttı.
  • Fiyat üzerindeki kısa vadeli baskıya rağmen teknik göstergeler yukarı yönlü potansiyelin yüksek olduğuna işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum ekosisteminde kurumsal birikim ivme kazanırken, Tom Lee liderliğindeki Bitmine Immersion dolaşımdaki toplam ETH arzının yüzde 3,4’ünü tutar hale geldi. Son aylarda hızlanan alımlar borsalardaki ETH miktarını sert şekilde düşürürken, fiyat tarafında ise kısa vadeli bir geri çekilme oldu. Küresel jeopolitik gelişmelerin baskısı altında kalan piyasa güçlü arz daralmasına rağmen yön bulmakta zorlanıyor. Buna karşın teknik göstergeler orta vadede yukarı yönlü potansiyelin korunabileceğini işaret ediyor.

İçindekiler
1 Bitmine Immersion’ın Ethereum’daki Payı Hızla Artıyor
2 Borsalardaki Arz Daralırken Fiyat Baskı Altına Girdi

Bitmine Immersion’ın Ethereum’daki Payı Hızla Artıyor

Paylaşılan güncel verilere göre Bitmine Immersion, 4.167 milyon adedin üzerinde ETH tutarak Ethereum’un dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 3,4’ünü kontrol eder hale geldi. Mevcut fiyatlar üzerinden bakıldığında bu varlıkların toplam değeri 13.3 milyar dolara yakın ve şirketi küresel ölçekte en büyük ETH sahipleri arasına taşıdı. Birikimin tek seferlik agresif işlemlerle değil, aylar süren istikrarlı alımlarla gerçekleşmesi ise şirketin stratejisinin kısa vadeli kazançtan ziyade uzun vadeli pozisyonlanmaya dayandığını gösteriyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, daha önce yaptığı değerlendirmelerde toplam Ethereum arzının yaklaşık yüzde 5’ine ulaşmayı hedeflediğini açıkça dile getirmişti. Son rakamlar bu hedefe doğru planlı ve disiplinli bir ilerleme izlendiğini ortaya koyuyor. Kurumsal yatırımcıların ETH’yi bir rezerv varlık olarak konumlandırma eğilimi Blockchain içindeki likidite yapısını kalıcı biçimde değiştirme potansiyeli taşıyor.

Bitmine Immersion’ın yanı sıra diğer kurumsal oyuncular da Ethereum tarafında pozisyon artırıyor. Sharplink’in yaklaşık 864.000 adet ETH ile toplam arzın yüzde 0,7’sini elinde bulundurması ve spot Ethereum ETF’lerinin lansmandan bu yana 19.7 milyar dolarlık varlık biriktirmesi piyasadaki serbest dolaşım miktarını daha da sınırlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Borsalardaki Arz Daralırken Fiyat Baskı Altına Girdi

Kurumsal alımların yoğunlaşmasıyla birlikte borsalarda işlem görebilen ETH miktarı hızla düşüşe geçti. CryptoQuant verilerine göre merkezi borsalarda kalan ETH miktarı 16.3 milyon adet seviyesine kadar geriledi. Ortaya çıkan bu tablo talepte yaşanabilecek sınırlı artışların dahi zaman içinde fiyat üzerinde güçlü etki yaratabileceğine işaret ediyor.

Arz tarafındaki bu sıkışmaya rağmen ETH’nin fiyatı kısa vadede baskı altında kaldı ve yüzde 4 civarında değer kaybederek 3.200 doların altına indi. Fiyattaki geri çekilmede Donald Trump’ın bazı Avrupa ülkelerine yönelik yüzde 10’luk gümrük tarifesi tehdidinin tetiklediği jeopolitik belirsizliklerin etkili olduğu görülüyor. Küresel risk iştahındaki zayıflama kripto paralar üzerinde de geçici satış baskısı oluşturdu.

Teknik analiz cephesinde ise daha iyimser sinyaller söz konusu. Piyasalarda yakından takip edilen analist Merlijn the Trader, Ethereum grafiğinde düşen kama kırılımı, ikili dip formasyonu ve momentum göstergelerinde iyileşme tespit edildiğini bildirdi. Analiste göre 3.300 dolar seviyesi kritik eşik konumunda. Ona göre bu seviyenin korunmasıyla 3.900–4.000 dolar bandı bir sonraki önemli hedef olabilir.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Düşüş Olabilir Ancak On-Chain Veriler Kripto Paralardan Umutlu
Kripto Para
Büyük Kara Para Operasyonu: Kripto Paralar ve Bankalar Üzerinden Kurulan 102 Milyon Dolarlık Ağ Çökertildi
Kripto Para

