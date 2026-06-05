Ethereum’da 1.825 dolar kırıldı! Sırada hangi seviyeler var?

Ethereum fiyatı, teknik görünümde birbirinden oldukça farklı iki senaryonun arasında sıkışmış durumda. Daha uzun vadeli bir analiz, ETH için 10.000 dolar ile 22.000 dolar aralığına uzanabilecek bir yükseliş ihtimaline işaret ederken, kısa vadeli grafikler 1.825 dolar desteğinin kaybedilmesiyle 1.603 dolar ve 1.409 dolar seviyelerinin gündeme geldiğini gösteriyor.

Uzun vadeli grafikte genişleyen formasyon öne çıktı

Analist Gert van Lagen’e göre Ethereum, iki haftalık grafikte oldukça karmaşık bir genişleyen diyagonal formasyonu oluşturuyor. Elliott Wave yaklaşımına dayanan bu değerlendirmede, 2022 ayı piyasası dibinin ardından başlayan çok yıllı yapı içinde ETH’nin şu anda 5. dalgayı geliştirdiği belirtiliyor.

Grafikte, genişleyen üçgensi yapı içinde beş düzeltme dalgası yer alıyor. Buna göre 1. dalga 2021 döngü zirvesi civarında tamamlanırken, 4. dalganın ise son dönemde görülen 1.700 dolar ile 1.800 dolar bandındaki diplerde sona ermiş olabileceği ifade ediliyor. Analize göre Ethereum, artık bu yapının son aşaması olan 5. dalgaya geçmiş olabilir.

Mini sözlük: Elliott Wave, fiyat hareketlerini yatırımcı psikolojisine bağlı dalga yapılarıyla açıklamaya çalışan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Diyagonal formasyon ise trendin son evrelerinde görülebilen ve fiyat aralığının giderek genişlediği özel bir yapı olarak tanımlanır.

Gert van Lagen’in paylaştığı analize göre Ethereum, çok yıllı Elliott Wave yapısının son evresinde bulunuyor olabilir; bu senaryoda 5. dalganın son ayağı, fiyatı 10.000 dolar ile 22.000 dolar arasındaki hedef bölgeye taşıyabilecek güçlü bir yükselişe dönüşebilir.

Bu senaryoda dikkat çeken unsur, 5. dalga içindeki son “c” hareketinin sert bir ivmeyle gelişebileceği beklentisi oldu. Projeksiyonda turuncu hedef bölge olarak gösterilen 10.000 dolar ile 22.000 dolar aralığı, aynı zamanda genişleyen yapının üst sınırıyla da örtüşüyor. Grafikte ayrıca 2022’den bu yana daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler dizisinin korunduğu vurgulanıyor.

Bununla birlikte, olumlu görünümün geçerliliği 4. dalga dibinin korunmasına bağlı. Analiste göre bu yapının altına net bir sarkma yaşanması halinde genişleyen diyagonal sayımı zayıflayabilir ve yukarı yönlü uzun vadeli hedefler sorgulanabilir.

Kısa vadede 1.825 doların altı baskıyı artırdı

Kısa vadeli tarafta ise tablo daha zayıf görünüyor. Analist Ali Charts’un değerlendirmesine göre Ethereum, önce 2.073 dolar desteğini kaybetti, ardından üç günlük zaman diliminde 1.825 dolar seviyesinin de altına indi. Bu kırılım, satış baskısının arttığına işaret ediyor.

Grafik, ETH’nin 1.825 dolar desteğinin altında kapanış yaptıktan sonra yaklaşık 1.746 dolar civarında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu bölge, yakın dönemde konsolidasyon sürecinin ana tabanı olarak öne çıkıyordu. Bu seviyenin kaybedilmesi, kısa vadeli eğilimde satıcıların kontrolü ele geçirdiğine işaret edebilir.

Aşağı yönlü senaryoda bir sonraki önemli destek 1.603 dolar seviyesinde bulunuyor. Satışların sürmesi halinde Ethereum’un önümüzdeki işlemlerde bu bölgeyi test etmesi beklenebilir. Bunun altında ise 1.409 dolar seviyesi, bir sonraki güçlü destek alanı olarak öne çıkıyor.

Teknik açıdan bakıldığında ETH, 2.359 dolar civarındaki zirveden bu yana daha düşük zirveler ve daha düşük dipler üretmeye başladı. 2.073 dolar ve 1.825 dolar desteklerinin arka arkaya kırılması da ivme kaybını teyit eden gelişmeler arasında gösteriliyor. Buna karşın 1.825 dolar seviyesinin yeniden aşılması, kısa vadeli olumsuz görünümü zayıflatabilir ve alt destek bölgeleri üzerindeki baskıyı azaltabilir.