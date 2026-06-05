Bitcoin 62 bin doların altına indi! Zincir üstü veriler piyasada neye işaret ediyor?

Bitcoin, 6 Şubat’tan bu yana ilk kez 62 bin doların altına geriledi. Haftalık kayıp yüzde 14’ü aşarken, fiyat ekim ayında görülen tüm zamanların zirvesine göre yüzde 50’den fazla aşağıda bulunuyor. Zincir üstü veriler, son 155 gün içinde alım yapan kısa vadeli yatırımcıların bu düşüşten en sert etkilenen grup olduğunu gösteriyor.

Kısa vadeli yatırımcılarda zarar baskısı arttı

CheckOnChain verilerine göre kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşen kar zarar oranı eksi 1,5 seviyesine indi. Bu gösterge, 155 günden kısa süredir elde tutulan Bitcoin’lerde karla satışların mı yoksa zararla çıkışların mı ağır bastığını ölçüyor. Sıfırın altındaki değerler zararına satışların öne çıktığını ortaya koyarken, mevcut seviye şimdiye kadar kaydedilen en derin negatif bölge olarak öne çıktı.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerindeki işlem ve cüzdan hareketlerinden üretilen ölçümleri ifade eder. Gerçekleşen kar zarar oranı ise satış yapan yatırımcıların işlemlerini maliyetlerine göre karda mı zararda mı kapattığını gösteren bir göstergedir.

Piyasa duyarlılığını izleyen Korku ve Acgözlülük Endeksi de 12 puanla aşırı korku bölgesinde yer aldı. Bu tablo, duyarlılığın bozulduğu dönemlerde ilk tepki veren yatırımcı grubunun hızla çıkışa yöneldiğine işaret eden bir başka unsur olarak değerlendiriliyor.

Borsalara 24 saatte 53.800 BTC taşındı

CryptoQuant verileri, kısa vadeli yatırımcılardan borsalara 24 saat içinde yaklaşık 53.800 BTC aktarıldığını gösterdi. Verilere göre bu transfer edilen varlıkların tamamı zararda bulunuyordu. Bu durum, yıl başından bu yana görülen en dengesiz akışlardan biri olarak kayda geçti.

Kısa vadeli yatırımcılardan borsalara taşınan 53.800 BTC’nin tamamının zararda olması, piyasada yeni bir zararına satış dalgasının birikiyor olabileceğine işaret etti.

Bitcoin’in borsalara gönderilmesi çoğu zaman satış hazırlığıyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle söz konusu hareket, halihazırda gerçekleşmiş kayıplara ek olarak yeni bir satış baskısının sıraya girdiğini düşündürüyor.

Benzer dönemler daha önce dip bölgelerle çakıştı

Piyasada panik kaynaklı satışların bu yoğunluğa ulaştığı dönemler, geçmiş döngülerde zaman zaman yerel dip seviyelerle aynı döneme denk geldi. Bu süreçler genellikle zayıf ellerden daha uzun vadeli yatırımcılara varlık geçişiyle anıldı. Bununla birlikte, mevcut geri çekilmenin daha da derinleşmeyeceğine dair kesin bir işaret bulunmuyor.

Glassnode verilerine göre zararda tutulan Bitcoin miktarı 10,5 milyon BTC’ye yükselirken, karda tutulan arz 9,8 milyon BTC’de kaldı. Geçmiş piyasa döngülerinde bu dengenin zarar tarafına dönmesi, önemli dip bölgeleriyle aynı dönemde görülmüştü.

Aynı zamanda Bitcoin fiyatı, önceki ayı piyasalarının tamamında test edilen 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar çekildi. Piyasanın bundan sonraki yönünde belirleyici olacak unsurun, satışa çıkan bu arzı hangi yatırımcı grubunun ve ne hızla topladığı olduğu belirtiliyor.