Kripto piyasasında 1,2 milyar dolarlık tasfiye yaşandı! Şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Kripto para piyasası, Temmuz 2024’ten bu yana en sert haftalarından birini geçirirken fiyatlarda yeni bir kırılma riski öne çıktı. Bitcoin 62.500 dolar civarında işlem görürken haftanın başından bu yana yüzde 14,5’ten fazla geriledi. Ether ise toplamda yüzde 17’nin üzerinde düştü ve yalnızca cuma günü yüzde 5,5 kayıp verdi.

Bitcoin ve Ether tarafında baskı derinleşti

Piyasanın en büyük ikinci varlığı olan Ether, Nisan 2025’ten bu yana görülen en düşük düzeyine indi. O dönemde 1.420 dolardan tepki veren ETH, sonraki dört ayda tarihi zirvelerine yönelmişti. Bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatın 2022 ayı piyasasındaki 900 dolar altı bölgelere yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Satış baskısı yalnızca büyük varlıklarla sınırlı kalmadı. Daha geniş altcoin piyasasında da sert düşüşler görüldü. Cuma gününün en zayıf performanslarından biri Zcash tarafında yaşandı. ZEC, bir güvenlik araştırmacısının korumalı havuzda sınırsız token üretimine yol açabilecek bir açıktan söz etmesinin ardından yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Mini sözlük: Açık, bir yazılım ya da protokolde kötüye kullanılabilecek güvenlik zafiyetini ifade eder. Korumalı havuz ise Zcash ağında işlem bilgilerinin gizliliğini artırmak için kullanılan, zincir üstünde ayrıntıları görünmeyen transfer yapısını tanımlar.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, haftalık düşüşü ABD’deki yapay zeka halka arzları sonrası sermaye rotasyonuna bağladı. Zincir üstü verileri izleyen analistler ise spot piyasadaki işlem hacminin zayıf kalmasının satışları derinleştirdiğini aktardı.

Spot hacim ve türev verileri zayıf talebe işaret etti

CryptoQuant verilerine göre spot işlem hacmi nisan ayında 679 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Ekim 2023’ten bu yana görülen en düşük aylık seviye olarak kayda geçti. Veriler, piyasada alım iştahının zayıfladığına işaret etti.

Bitcoin türev piyasasında da tablo bozuldu. Açık pozisyon büyüklüğü bu hafta yüzde 15 düşerek 17 milyar dolara indi. Fonlama oranlarının birçok platformda negatif ile yatay aralığa dönmesi, kaldıraç çözülmesinin hızlandığını gösterdi. Deribit’te oran eksi yüzde 15 yıllık seviyeye gerilerken, üç aylık yıllıklandırılmış baz yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye düştü.

Opsiyon piyasasında savunmacı pozisyonlanma öne çıktı. Son 24 saatte put ve call hacmi 50 50 dengesine dönerken, bir hafta vadeli 25 delta eğriliği yüzde 13’ten yüzde 27’ye çıktı. Bu değişim, aşağı yönlü korunma talebinin belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Ön uç ima edilen oynaklık göstergesi DVOL de 47 seviyesine yükseldi.

Tasfiyeler 1,2 milyar dolara ulaştı

Coinglass verilerine göre son 24 saatte toplam 1,2 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bunun yüzde 76’sı uzun, yüzde 24’ü kısa pozisyonlardan oluştu. Nominal tasfiye büyüklüğünde Bitcoin 364 milyon dolar, Ether 291 milyon dolar ve Zcash 107 milyon dolarla ilk sıralarda yer aldı. Binance tasfiye ısı haritası ise olası yeni düşüşte Bitcoin için 60.900 dolar seviyesini kritik eşik olarak öne çıkardı.

ZEC’deki kayıplar, BitMEX kurucusu Arthur Hayes’in şirketinin elindeki tüm token tahsisini sattığını açıklamasının ardından daha da derinleşti. Cardano da yüzde 10’dan fazla geriledi. Projenin kurucusu Charles Hoskinson, ekosistemdeki aksaklıklara dikkat çektikten sonra bir süre ara vereceğini söyledi. Haftanın başında piyasadan daha güçlü duran yapay zeka odaklı tokenlarda da ivme kaybı görüldü. FET, NEAR ve TAO yüzde 4 ile yüzde 6 arasında düştü.

Buna karşın, altcoin yatırımcıları açısından sınırlı da olsa olumlu görülen bir veri paylaşıldı. Kripto pariteleri genelinde ortalama göreceli güç endeksinin aşırı satım bölgesine girdiği belirtildi. Bu görünüm, hafta sonu kısa süreli bir tepki yükselişi ihtimalini gündemde tutuyor.