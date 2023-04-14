Kripto para yatırımcıları için sıradaki şey ne? Güncel uzman görüşleri ve daha fazlası.

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Bitcoin yatırımcıları son günlük kapanış sırasında fiyatın kritik eşiği aşmasıyla 14 Nisan’a mutlu başladı. Ancak hafta sonuna girerken Bitcoin yükselişi durmuş gibi görünüyor. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 30.200 dolar seviyesinde bulunuyordu. Peki BTC ve diğerleri için güncel görünüm neye işaret ediyor?

Bitcoin (BTC) Düşer Mi?

Bitcoin fiyatı ilk olarak Haziran 2022’de kaybettiği yere doğru ilerlerken ciddi spot alım gördü. Şimdi, piyasa katılımcıları boğaların olumlu makro trendlerin yardımıyla mevcut momentumdan yararlanma potansiyeline odaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetleri yükselişle açıldı ve S&P 500 ve Nasdaq pozitifti. Popüler kripto para analisti Josh Rager borsa açılışı sonrasında sosyal medya hesabından şunları yazdı;

“Hisse senetlerinin artıda açılmasıyla, BTC önceki yüksek aralığın üzerinde kalmayı başardı. Yeniden bir test görebileceğimizi ve burada 31 bin doların üzerine çıkabileceğimizi düşünüyorum.”

Diğerleri de BTC/USD’nin daha belirgin bir mola vermeden önce kısa vadede 32.000 dolara doğru bir testin gerçekleşebileceğini savundu. Dolar endeksi 2023 yılının en düşük seviyesini günün ilk saatlerinde bir kez daha test etti. Fakat sonrasında yeniden 101 eşiğini aşarak 101,67 bölgesine tırmandı.

Yatırımcıları sevindiren son DXY düşüşü eğer 103 direnci korunabilirse bir süre daha devam edebilir.

Kripto Paralar ve BTC Tahmin

Makro analist Jesse Dow hafta içinde Twitter’da yaptığı analizin bir bölümünde Bitcoin (BTC) için bir sonraki durağın 33.000 dolar seviyesi olacağını yazdı. Ona göre haftalık olarak yükseliş sapması ve yakınsaması yaşıyoruz. Ayrıca şunları söyledi;

“Haftalık olarak yükseliş sapması ve yakınsaması yaşadığımızı unutmayın. Ve bu, Bitcoin’in fiyatında bir önceki döngüden en az %75’lik bir düşüş gördükten sonra ASLA başarısız olmadı.”

Çeşitli popüler isimler altcoin sezonunun başladığını iddia ederken deneyimli trader Peter Brandt mikrofonu eline aldı. Brandt, 13 Nisan’da yaptığı paylaşımda ayı piyasasının en kötüsünün artık sona erdiğine dair bir başka öneride bulunarak, hisse senetlerine ek olarak Bitcoin’de de yükseliş beklediğini hatta bu yönde pozisyonlar aldığını açıkladı. Daha önce, eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes yeniden kripto para biriktirmeye başladığını yazmıştı.