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  •   Piyasada Son Gelişmeler: Gensler’a Önemli Mektup! ETH Shapella! Bitcoin Yükselişi!

Piyasada Son Gelişmeler: Gensler’a Önemli Mektup! ETH Shapella! Bitcoin Yükselişi!

18:22
14 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası son günlerde oldukça hareketli. Kripto para piyasası toplam değerinin 1,27 trilyon dolar seviyesinde ve Bitcoin hakimiyetinin %46,4 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla uzun zaman sonra Bitcoin’in de yaşadığı fiyat artışı ile birlikte yatırımcıların içi biraz rahatlamış durumda.

Buna ek olarak Ethereum Shapella güncellemesinin tamamlanması ile birlikte ETH yatırımcıları da derin bir nefes aldı. Çünkü piyasada yayılan haberler gibi ETH fiyatında bir düşüş yaşanmadı. Hatta tam tersine uzman isimlerin beklediği gibi bir artış yaşadık. ETH fiyatı 2.182 dolara kadar yükseldi.

Öte yandan SEC Başkanı Gary Gensler’a ulaşan bir mektup dikkatleri çekti. Mektup, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry tarafından gönderildi ve FTX konusunda hala raporları bekledikleri iletildi. Hatta McHenry deyim yerindeyse Gensler’ı tehdit etti.

Tüm bu olaylar ışığında Nisan ayının ikinci haftasında ve Mayıs ayında bizi neler bekliyor? Bu sorunun yanıtını ve gündem değerlendirmesini aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz:

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