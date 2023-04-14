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Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı son 24 saatte %2 artarak 0,00001129 dolara ulaştı. Kıyasıya rakibi Dogecoin’in (DOGE) dikkat çeken rallisinin ardından sıra SHIB’de mi?

Twitter’dan Dev Ortaklık!

SHIB’in bugünkü fiyat hareketi, meme token’ın 2023’ün başından bu yana %39’u görmesi ile bir haftada %3 ve son iki haftada %6,5 arttığı anlamına geliyor. Yaşanan artış, Twitter’ın artık kendi web sitesinde SHIB’i listeleyen sosyal yatırım platformuyla birlikte eToro ile ortaklaşa ağında kripto para birimi ticareti sunduğu haberini takip ediyor.

Shiba Inu ayrıca Shibarium ve SHIB: The Metaverse’in piyasaya sürülmesini dört gözle beklerken, yerel token’ı önümüzdeki aylarda birkaç önemli ralli için sıraya girebilir. SHIB’in göstergeleri, göreceli güç endeksinin istikrarlı bir şekilde 50’nin üzerine ve üzerine çıkmasıyla, hafta sonu daha fazla fiyat artışı için uygun olabileceğine işaret edebilir.

Benzer şekilde SHIB’in 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasının üzerine yükselmeye başlarken, fiyatı geçen hafta her ikisinin de üzerine çıktı. Mevcut konumdaki kilit direnç seviyesi 0,0000113 dolar, SHIB bu fiyatı kırabilirse muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla konsolide kazanç görebilir.

SHIB’de Gelecek Beklentileri!

Bununla birlikte Twitter’ın ağında bir hisse senedi ve kripto para ticareti özelliği sunmaya başlaması ve bunu eToro ile ortaklaşa yapması, artışlara yardımcı olabilir. Sosyal ağ, eToro ile entegre olacak, böylece kullanıcıları kendi sitesinde/uygulamasında gerçek zamanlı kripto para birimi fiyatlarını görebilirken, kullanıcılar ayrıca Twitter’da kripto para ticareti yapabilecekler. SHIB’in eToro’nun mevcut konumda listelediği çeşitli kripto para birimleri arasında yer aldığı göz önüne alındığında, hacimde bir artış ve buna bağlı olarak fiyatta bir artış görebilir.

SHIB’nin fiyatına, geçen ay beta sürümünün başlatılmasının ardından önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen halka sunulması beklenen Layer-2 ağ Shibarium’un gelmesi de yardımcı olabilir. Mevcut en son veriler, Layer-2 ağın bugüne kadar üç milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor ve bu da geliştiriciler tarafından ne kadar geniş çapta test edildiğini ve halka açıldıktan sonra ne kadar popüler olabileceğini gösterebilir.