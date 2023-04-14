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Shangai Sonrası Ethereum (ETH) Kaç Dolar? İşte ETH Yorumları!

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum'da (ETH) yükseltme sonrası son durum ne? ETH yorumları ne yönde? İşte detaylar!
15:25
14 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) beklenen Shangai yükseltmesinin tamamlanmasıyla bir yılın en yüksek fiyatına ulaşmak için %10’dan fazla arttı. Ayrıca tartışmalara karşın ETH staking çekme işlemlerinin piyasa üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor.

ETH’da 11 Ayın Zirvesi!

Ethereum için piyasa duyarlılığı, kripto para biriminde psikolojik 2.000 dolar bariyerini aştığında yükselişe geçti. Bu hafta başarılı bir Shapella güncellemesi, on bir ayın en yüksek seviyesine tırmanan ETH için ivme kazandırdı. Yazı kaleme alındığında ETH, 24 saatlik %10,4’lük artışın ardından 2.114 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Ayrıca ETH gün içinde yalnızca %2 oranında değer kazanan Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi .

Sonuç olarak Ethereum’un pazar hâkimiyeti, Bitcoin’e kıyasla %20’nin biraz altına yükseldi. Kıdemli kripto para analisti Colin Wu’nun açıklamalarına göre, yükseltmeden 30 saat sonra yaklaşık 240.000 ETH çekildi. Bununla birlikte yaklaşık 100.000 ETH yatırıldı, durum da net staking bakiyesinin -139.000 olduğu ve yaklaşık 277 milyon dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.

ETH Güncelleme Etkileri!

Öte yandan Token Unlocks’a göre, yaklaşık 2,26 milyar dolar değerinde yaklaşık 1,07 milyon ETH çekilmeyi bekliyordu. Colin Wu bunun %63’ünün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından staking hizmetlerini askıya alan Kraken’den geldiğini belirtti. Ayrıca Coinbase’in %11’ini ve Huobi’nin %5.1’ini oluşturduğunu ekledi. Likit staking platformu Lido, stake edilen ETH’nin %31’ini oluşturan para çekme işlemlerini henüz başlatmadı.

Token Unlocks, ileriye dönük olarak çekilen ETH miktarında bir düşüş öngördü. Ayrıca Lookonchain, yaklaşık 504 milyon dolar değerinde 239.882 ETH’nin çekildiğini bildiren rakamları doğruladı. Ek olarak Lido adresinin 152.780 ETH veya 63.7 civarında çekildiğini açıklamalarında belirtti. Kripto para biriminde beklenen yükseltme ile tartışmalar gündemi meşgul ediyordu. Ancak güncellemenin başarılı bir şekilde tamamlanması ile eleştirilerin aksine kripto para birimi ciddi bir yükseliş ivmesi kaydetti ve 2.000 dolarlık psikolojik seviyeyi aştı. ETH’ı önümüzdeki günlerde nasıl bir hareket bekliyor hep birlikte öğreneceğiz.

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