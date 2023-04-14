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Bitcoin (BTC), son 24 saat içinde başka bir yükseliş başlattı ve Haziran 2022’nin başından bu yana ilk kez 31.000 dolara dokunarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Ayrıca Ethereum (ETH) Shapella yükseltmesinden bu yana yükselişte ve 2.100 doların üzerinde 11 ayın en yüksek seviyesini gördü.

BTC’de Artış!

Hafta sonu durgunluğunu sürdüren ve esas olarak 28.000 dolar civarında olan Bitcoin için haftanın başlangıcı oldukça olaysız geçti. Kripto para birimi, on ay içinde ilk kez önce 29.000 dolara ardından 30.000 dolara fırladı. Ayrıca Mart ayı TÜFE rakamları önceki iki aya göre düşük kaldı. Bu durum BTC’yi bir kez daha küçük çaplıda olsa yükseliş ivmesine itti.

Bununla birlikte kripto para birimi kazanımının bir kısmını kaybetti ve yaklaşık 30.000 dolara geri döndü. Boğalar son 24 saat içinde yeniden etkili olarak kripto para birimini bir kez daha yukarı yönlü itti. Ardından Bitcoin 31.000 doların üzerine fırlayarak on aylık bir başka zirveye işaret etti.

ETH Fırsatı!

Gelişmelerin sonrasında piyasa değeri 600 milyar dolara yaklaştı, ancak altcoinler üzerindeki hakimiyeti, çoğunlukla ETH’nin kazanımları nedeniyle darbe aldı ve %46,4 oranında düştü. CPI rakamlarının yanı sıra kripto para topluluğunun Çarşamba günü odak noktası, uzun zamandır beklenen Shapella yükseltmesiydi. Büyük miktarda kilidi açılmış token nedeniyle ETH’yi düşürebileceği gönderebileceğine dair bazı spekülasyonlara rağmen kripto para birimi artış yaşadı. ETH iki gün içinde 200 doların üzerinde arttı ve bugün erken saatlerde 2.100 doların üzerinde 11 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Dogecoin ve Cardano ise daha büyük sermayeli altcoinlerden diğer iki büyük kazanan. DOGE %7 arttı ve Elon Musk’ın Twitter’daki eylemlerinin ardından 0,1 dolara dokunabileceği spekülasyonlarına yol açtı. ADA’nın günlük artışı da benzer şekilde ve 0,4 doları aştı. %20’nin üzerinde artış gösteren Uniswap, Chainlink, ATOM, APT, LDO ve ARB gibi şirketlerden daha fazla kazanç elde edildi.